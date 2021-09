Extraliga vítá zvučná jména. Také proto, že venku hlad po Češích vymizel, tvrdí agent

Nejen David Krejčí, jenž se zařadí mezi nejzářivější hvězdy, které kdy českou soutěž hrály. Hokejová extraliga se těší také na příval dalších jmen ověřených reprezentací či zahraničními ligami, na hráče v produktivním věku, kteří chtějí svou kariéru posunout výše. Ale není to tak, že by se domů hrnuli úplně dobrovolně.

Úřadující mistr podepsal Andreje Nestrašila a Martina Marinčina, sezonu u Ocelářů rozehraje také další hokejista s více než stovkou startů v NHL, Marko Daňo.

Plzeň má do branky Dominika Furcha, České Budějovice zase Dominika Hrachovinu, fanoušci Sparty se těší na dravé útočné duo David Kaše, Filip Chlapík.

V součtu s návratem Kladna s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem a překvapivým stěhováním Davida Krejčího do Olomouce to pro extraligu znamená rozjezd ročníku mimořádně bohatý na hokejové veličiny.

"Je super, že se takoví kluci vracejí. Máme talentované mladé hráče a ti teď mohou odkoukat spoustu věcí v zápasech i při tréninku. Když uvidí Krejčího, tutově je to posune," soudí bývalý útočník David Pospíšil.

"Extraliga je rychlostně a silově náročná, ale trochu pokulhává v herní kvalitě. S příchodem zmíněných hráčů se to může zvednout," doplňuje dlouholetý expert České televize.

Výrazné extraligové příchody: Třinec - Andrej Nestrašil (128 startů v NHL, 1x MS, 228 startů v KHL), Martin Marinčin (Slovák, 236 startů v NHL, 2x OH, 3x MS), Marko Daňo (Slovák, 141 startů v NHL, 4x MS). Liberec - Tomáš Záborský (Slovák, 1x OH, 1x MS, 1x nejlepší střelec finské ligy). Sparta - David Kaše (7 startů v NHL, vicemistr světa do 18 let), Filip Chlapík (57 startů v NHL, vicemistr světa do 18 let). Olomouc - David Krejčí (1118 startů v NHL, vítěz Stanley Cupu, 2x nejproduktivnější hráč play off NHL, 2x OH, 3x MS). Kometa Brno - Michal Krištof (Slovák, 1x OH, 3x MS). Plzeň - Dominik Furch (1x OH, 2x MS, 280 startů v KHL). České Budějovice - Dominik Hrachovina (1x MS, 2x vítěz finské ligy).

"David (Krejčí) je separátní případ, srdcař s vynikající kariérou, který si chce zahrát extraligu za Olomouc. Ale i příchody dalších jmen mohou být velkým impulzem pro ostatní hráče. Úroveň ligy by měla jít nahoru," říká hráčský agent Jiří Hamal, jenž právě Krejčího zastupuje.

Atraktivita soutěže se podle Hamala zvedne i díky tomu, že se do hry vrací sestupový strašák. Poslední mužstvo v základní části rozšířené na patnáct týmů klesne o ligu níže. Na čtrnáctý výběr základní části bude čekat baráž proti vítězi první ligy.

Pospíšila zase těší rostoucí konkurence mezi týmy. "Dlouhá léta po ní voláme, ale špička se nám strašně zúžila. Teď se k Třinci, Spartě a Liberci přidala Mladá Boleslav, první čtyřku doplní ještě Pardubice a mým tajným tipem nahoru jsou i Budějovice. K tomu je potřeba počítat s ambiciózním Hradcem a Kometou," vypočítává držitel čtyř extraligových medailí.

Zároveň si nemyslí, že zmiňovaní hráči, vyjma Krejčího, volí extraligový směr zcela dobrovolně. "Nedostali tak kvalitní nabídku, museli by jít do klubu, kde nechtějí hrát. Proto přijdou domů, kde dostanou roli lídrů a nebude to pro ně ani ekonomicky tak nevýhodné. Hlavně u hráčů nad třicet let hrají roli důvody jako rodina nebo cestování," míní Pospíšil.

"Je to dáno situací venku. Hlad po Češích je pryč. Dříve byli Češi skoro v každém švédském klubu, dnes je tam spočítáme na prstech ruky. Kdyby si hráč vybral třeba to Švédsko, je otázka, zda si Švédsko vybere jeho," vysvětluje svůj pohled dlouholetý agent Hamal.

Co se týče finanční situace, extraliga je podle něj srovnatelná s finskou soutěží. KHL, švédská a švýcarská liga se vzdalují. "Češi to v jednu dobu s výplatami přeháněli a dávali více než ve Finsku. Teď už majitelé nesypou tolik z vlastních peněz, kluby si musí samy vydělat," podotýká.

Na druhou stranu je vidět, že koronavirová krize spojená se zavřenými stadiony extraligové kluby nesemlela. Stále si mohou dovolit žhavé zboží.

"Covid postihl podle mě více hráče než kluby. Hráči šli s výplatami dolů. A je jasné, že kluby se silným zázemím jako Třinec, Sparta či Pardubice zdroje na extrémně zajímavé hráče zkrátka mají," potvrzuje Hamal.

"Buď na to klub má, nebo nemá. To platilo před covidem i teď," krčí rameny Pospíšil. "Ekonomická situace v klubech není tak tristní, aby si nedokázaly sehnat dva nebo tři lídry. Ano, máme kluby, které by chtěly Nestrašila, ale zaplatí ho, a naopak existují kluby, které by ještě mohly někoho vzít, jenže na trhu už nejsou hráči," dodává.

Ač bývají čeští hráči k návratu domů přinuceni okolnostmi, extraliga rozhodně neznamená nutně slepou ulici. Michael Špaček se vloni vrátil po letech v AHL, ve Finsku sice nezažil nejlepší angažmá, ale v Třinci se mu mimořádně dařilo a vysloužil si nabídku od švédské Frölundy.

Matěj Stránský je podobný případ. Do NHL se neprosadil, v Evropě se spíš hledal. Dva povedené ročníky v extralize však vytáhlého útočníka posunuly k přestupu do Davosu, vysněné hokejové destinace.

"Skauti z evropských lig extraligu navzdory menšímu zájmu o Čechy sledují. Pořád platí, že se tady může hokejista ukázat. Také proto nás s množstvím takových hráčů čeká velmi zajímavý ročník," věří Hamal.

Už dnes rozehrají extraligu v předehrávce prvního kola Karlovy Vary proti brněnské Kometě, duel vysílá od 17:30 stanice ČT sport. Zbylých šest utkání je na programu v pátek, Sparta má na úvod volno.