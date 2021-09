Nespokojený Hertl. Dusno v kabině ho svádí k odchodu, může brát víc než Pastrňák

Jeden z nejlepších českých hokejistů Tomáš Hertl by už v příští sezoně mohl změnit dres. Neřešená situace kolem nespoutaného spoluhráče Evandera Kanea totiž namíchla i jeho.

San Jose zkraje září přišlo o asistenta trenéra Rockyho Thompsona. Protože kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům nemohl na očkování proti covidu-19, které NHL u realizačních týmů striktně vyžaduje, musel odejít.

Ještě hůř ale pro Sharks zní, že by je dříve či později mohl opustit také Hertl, kterému v příští sezoně končí smlouva.

Zatím neví, jestli vlastně chce v Silicon Valley zůstat. Zatímco před pěti lety hrál s klubem finále Stanley Cupu, poslední dva roky protrpěl u ligového dna bez vidiny play off. Navíc ani v kabině to neklape tak, jak by mělo.

Hlavním narušitelem je podle zámořských médií Kane, kterého manželka před časem obvinila, že sázel na vlastní zápasy. Nemusí to být pravda, o tom rozhodne až výsledek ligového vyšetřování, jenže Kanaďan před sebou hrne problémy tak jako tak. V minulém ročníku se choval, jako by pro něj neplatila pravidla. Chodil pozdě na tréninky, nedodržoval dress code. A beztrestně.

Většina kabiny s tím pochopitelně měla problém. Situaci pro časopis The Hockey News popsal nejmenovaný agent: "Jeden z mých klientů Kanea nenávidí. Nenávidí tu negativní energii, kterou přináší. Jen sám Kane s tím může něco udělat, ale možná už zašel příliš daleko."

Podle všeho byl mezi nespokojenci také Hertl. "Více zdrojů uvedlo, že stejně jako ostatní byl rozladěný z toho, jak San Jose reagovalo nebo spíš nereagovalo na Kaneovo chování," napsal web The Athletic. "Je nasnadě předpokládat, že pokud Sharks nic neudělají se svou klubovou kulturou, která dříve byla jejich silnou stránkou, Hertl nemusí mít zájem zůstat."

Sedmadvacetiletý Čech přitom po odchodech Joea Thorntona nebo Joea Pavelskiho patří k lídrům kalifornského mužstva. Poslední dva roky dělá kapitánského asistenta a naposledy díky 43 bodům (19+24) z 50 klání skončil v týmové produktivitě druhý. Do toho plní defenzivní úkoly a vyhrává buly.

Sice už několikrát zápasil s pochroumanými koleny, ale za poslední tři roky odehrál asi 85 procent duelů základní části. Výkonnostně neklesá. Je perspektivní.

Aby ho San Jose udrželo, bude mu muset přidat. Momentálně Hertl v průměru pobírá asi 5,6 milionu dolarů ročně (přibližně 120 milionů korun). Na základě výkonů by ale mohl požadovat částku kolem osmi milionů.

Stačí, když při vyjednávání poukáže na Seana Couturiera z Philadelphie. Ten má podobné statistiky a přednosti jako Hertl a podepsal monstrózní osmiletý kontrakt na 62 milionů, což dělá 7,8 milionu za rok.

Pokud Hertl dosáhne na podobné peníze, v žebříčku nejlépe placených Čechů přeskočí Davida Pastrňáka (6,7 milionu ročně) a možná i jedničku Jakuba Voráčka (8,25 milionu).

Otázkou je, jestli zakotví v San Jose, nebo jinde. Pokud vydrží bez nového podpisu do července, bude si pak moct vybírat z nabídek z celé ligy. Ještě předtím ho může potkat výměna.

Podle spekulací zámořských médií už vzbudil zájem v Ottawě, která by ráda zamířila zpět mezi špičku. "Příchod tak zkušeného a šikovného hráče, jako je Hertl, by snížil tlak na mladého centra Joshe Norrise a dal Senators dvě vysoce konkurenceschopné lajny," napsal deník Ottawa Sun.