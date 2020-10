"Hada chytá cizíma rukama." Ve Slezsku věří, že se Berbrův "brácha" stáhne do ústraní

Česká fotbalová veřejnost napjatě čeká, jakých rozměrů dosáhne kauza se zatčením Romana Berbra a do jaké míry bude postižen systém, který stvořil. Přestože stála Morava často v opozici vůči bývalému místopředsedovi FAČR, také tam má své lidi. Jedním z nich je protřelý funkcionář Miroslav Ozaniak, s nímž se Berbr oslovuje familiárně "brácho".

Jednasedmdesátiletý Ozaniak šéfuje komisi rozhodčích v Moravskoslezském kraji a coby minoritní akcionář patří k prvoligovému Slezskému FC Opava.

Dlouholetým přátelstvím s Berbrem se nijak netají, což přiznal i před dvěma týdny v rozhovoru pro regionální Deník. "Začínali jsme spolu pískat a sedli jsme si jak povahově, tak lidsky," řekl Ozaniak, jenž to v kariéře rozhodčího dotáhl nejvýše do druhé ligy.

"Pro mě je Roman člověk, který fotbalu rozumí a chce mu pomoct," pokračoval nedlouho před zatčením fotbalového kmotra. Pro Aktuálně.cz už se Ozaniak nyní vyjádřit odmítl. Mohla by se rozjetá kauza dotknout také jeho a dalších Berbrových spřízněnců na Moravě?

"Indicie k Ozaniakovi vedou, když se prsí, že je Berbrův brácha. Když veřejně vystupuje a obhajuje nyní trestně stíhaného člověka. A veřejně mluví o lidech, kteří mu pomáhají. Primární by měla být jeho vlastní sebereflexe," tvrdí bývalý ředitel opavského klubu Petr Machovský.

Machovský stál vloni v čele nového vedení Slezského FC, které chtělo hrát nejvyšší soutěž "bez jízdenky", tedy bez ochrany od rozhodčích. Klub se kvůli tomu měl octnout na černé listině faktického vládce Berbra a na pomoc přišli lidé loajální stávajícím poměrům.

Majitel jedné akcie klubu Ozaniak se spolu s opavským primátorem Tomášem Navrátilem (ANO), v té době zároveň místopředsedou klubu, rozjel na zvláštní návštěvu k Berbrovi. Navrátil mluvil pro regionální tisk o ujištění, že už Opava nebude zlobit. Byť později také v rozhovoru pro Aktuálně.cz toto tvrzení vyvracel.

Berbrův odpůrce Machovský v Opavě zanedlouho skončil a s ním také bývalí rozhodčí Petr Kašný (předseda dozorčí rady) a Andreas Drastík (její člen). Slezský FC, který měl vloni na podzim šňůru čtrnácti ligových duelů bez výhry, se pak s obměněným vedením zachránil i díky výskytu koronaviru ve vlastním mužstvu.

"Věřím, že se zatčením Berbra se ledy pohnuly. Ozaniak nebyl nikdy na žádnou pozici zvolen, vždy jen nastrčen různými intrikami. A dál potom dosazoval své lidi. Vždy chytal hada cizí rukou," přirovnává Kašný.

"Pokus o jeho odstavení z Opavy se dost podepsal na výkonech sudích. Přesvědčil mnoho lidí o tom, že Berbra je třeba mít na své straně. Takový člověk ve fotbale je zlo, právě kvůli takovým lidem to nemá smysl dělat," konstatuje Drastík.

Zda se Ozaniaka dotkne aktuální Berbrova kauza, o tom mohou bývalí rozhodčí a opavští funkcionáři jen spekulovat. "Dokud někoho nechytíte a nedržíte ho za ruku, nemáte důkazy, je to tenký led," míní Machovský.

Podle Kašného nebyl Berbrův vliv na Moravě tak velký, zejména co se týče nižších soutěží. "Moravské nitě nebyly takové jako v Čechách. V nižších ligách vídám spíš naivní než úmyslné chyby rozhodčích," říká okresní předseda České unie sportu Kašný.

"Ono to přirovnání Ozaniaka k Berbrovi není podle mě plnohodnotné. Ozaniak tady operuje na menším písečku. Pokud se bavíme o třetí lize a níže, vždy jsme tady na Moravě měli tak trochu svůj svět. Takový kalibr jako Berbr tady není a nebyl," podotýká další bývalý arbitr Drahoslav Handlíř.

Ten před pěti lety promluvil o Berbrově vlivu v kauze se sudími Liborem a Tomášem Kovaříkovými, Radkem Kociánem nebo Antonínem Kordulou. Žije v Ostravě, píská okresní fotbal, ale upozorňuje, že o situaci ve vyšších sférách již nemá tak detailní přehled.

"Nicméně nejsem hluchý a slepý, něco se ke mně dostane. Na druhou stranu si nemyslím, že má Ozaniak teď strach, co praskne u vypovídání. Na soutěže, které má pod palcem, si nevsadíte. Z mého pohledu je tohle jiná kauza," dodává Handlíř.

Ozaniak podle něj dokáže u Berbra popostrčit rozhodčí, avšak větší vliv nemá. "Umím si představit, že některým loajálním sudím z regionu mohl pomoci nahoru. Zmiňovat pořád ono přátelství s Berbrem tudíž mohlo být pro Ozaniaka výhodné. Ale jinak si myslím, že dnes žije spíše z nostalgie," vysvětluje.

Jinými slovy jeho moravskoslezský revír Berbra příliš nezajímal.

Ne že by na Moravě a ve Slezsku byla situace zcela růžová. "Co se týče tendencí postoupit, nesestoupit nebo hrát klidný střed, to může panovat v kterékoliv soutěži od okresu až po ligu. Ale to jsou úplné jiné války. Dá se říct, že Ozaniak tahá za nitky, kdežto Berbr za lana," glosuje Handlíř.

"Zkazek, jak to chodí v krajích a okresech, je opravdu na tlustou knihu," doplňuje Drastík. "Díky přátelství s Berbrem mohl Ozaniak slíbit postup výše rozhodčím a delegátům a na oplátku dostával hlasy. Strach lidí postavit se mu byl veliký," popisuje bývalý člen opavského vedení.

"Ozaniak v čele komise rozhodčích vyhovuje předsedovi krajského svazu Karlu Kulovi. Už se u něho intervenovalo několikrát, ale nechal ho tam. Takovým stylem to funguje," kroutí hlavou Kašný. "Snad se teď lidé v okresech a na krajích zamyslí. Od nich to musí začít," dodává.

Nové fotbalové volby se kvapem blíží. Okresní valné hromady jsou na programu od začátku roku 2021 do poloviny února. Od té doby do konce března přijdou na řadu valné hromady krajské. Očista musí podle vícera zainteresovaných osob začít právě zdola. Odspodu celého podhoubí.

Ve volbách a na valných hromadách. Tam byl Berbr král.

"Všichni se teď musí uklidnit a FAČR řádně dovést fotbal k volbám. Pak se musí každý podívat k sobě do klubu a na předsedu okresu. Je to vhodný člověk, který by nás měl zastupovat? Ať každý zvedne hlavu a zapomene na nějaké našeptávání," vyzývá Machovský.

Podle současného předsedy třetiligového Dolního Benešova existuje naděje na roztrhnutí propracované Berbrovy sítě, prostřednictvím níž ovládal valné hromady. V čele regionálních svazů pak stanuli lidé, kteří místo zájmů klubů hájili zájmy své. Za účelem vlastního profitu.

Handlíř bude se zájmem sledovat další vývoj kauzy. "Jen se obávám, že jestli pomine věznění Berbra, může fotbalové vazby obnovit. On měl odjakživa velký vliv a nepotřeboval k tomu být místopředsedou FAČR. Jedině že by se od něj 'přátelé' distancovali," přemítá bývalý sudí.

A Berbrův "brácha" Ozaniak? "Pevně věřím, že se stáhne do ústraní. Nejlépe na svou chatu na Slovensku, a tam si bude prohlížet vlastní sbírku fotbalových relikvií," pousměje se Drastík.