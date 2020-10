Berbrova vláda strachu: Lidé před ním zalézali do kanceláří, líčí bývalý manažer FAČR

Na Strahově působil nejdříve jako ředitel komunikace, později jako manažer rozvoje fotbalu. Ondřej Lípa přicházel do styku s Romanem Berbrem prakticky každý den, místopředsedu FAČR, stejně jako poměry ve vedení fotbalu, zná perfektně. "I přes své zatčení se Berbr bude dál snažit držet systém v křeči a strachu, ale to je naopak šance pro lidi, kteří chtějí fotbalu pomoci," říká Lípa.

Co znamená zatčení a obvinění Romana Berbra? Jaké bude mít dopady na český fotbal?

Okamžitým dopadem bude období strachu pro všechny, ke kterým může vyšetřování vést nyní, nebo v budoucnu. Z dlouhodobějšího pohledu začne boj o moc v českém fotbale. Do hry vstoupí velcí hráči, kluby, lidé, kteří mají zatím nenaplněné ambice. Ale je to zároveň první krok k nové etapě pro celý český fotbal, protože vyměnit hlavu nestačí. Systém je prorostlý všemi patry fotbalu a zažitý natolik, že bude trvat roky, než se situace změní. Bez ohledu na to, kdo bude předseda.

Věříte tedy tomu, že má český fotbal konečně šanci se pročistit?

V lednu budou volby do okresních fotbalových svazů. Otevírá se velká šance na to, aby lidé na okresech přestali mít strach. Obavy teď budou trápit ty, kteří byli v Berbrově systému. Když se podaří v okresech převolit do vedení lidi, kteří chtějí fotbalu pomoci a dělat ho pro všechny, tak je to první krok k zásadní změně. Je jasné, že někde to je zatím nereálné, jsou tam třeba výkonné funkce v okresních fotbalových svazech propojené s místní politikou, ale někde to určitě možné je a teď je šance ten krok udělat.

Věříte obvinění v tom znění, jak byla medializována? Bylo ovlivňování zápasů skutečně běžnou praxí?

Bohužel věřím. Sám jsem ještě v dresu Blšan zažil situaci, kdy jsme na hřišti doslova "žrali trávu" a nešlo vyhrát. Po zápase za námi přišel funkcionář soupeřova klubu do kabiny a řekl něco ve smyslu: "Hoši, dobrej zápas a nebojte, od příště už budete v pohodě." No a příští utkání venku zase naopak nešlo prohrát. Předpokládám, že to byla práce stejného člověka, ale o to je to horší pocit. Hrál jsem fotbal na všech možných úrovních, takže jsem se s podobnými náznaky setkával, ale nikdy přímo, protože jsem byl vždy jen hráč nebo trenér.

Jaký očekáváte další vývoj vyšetřování?

Myslím, že tohle zdaleka není konec a můžeme se dočkat návazných kroků do různých pater fotbalu.

Obvinění se zatím týkají pouze osoby Romana Berbra a dalších devatenácti lidí, které policie viní z korupce a ovlivňování zápasů. Zatímco místopředseda FAČR míří do vazby, jeho lidé ve vysokých funkcích v asociaci zůstávají.

To je fakt, který navazuje na to, co už jsem říkal. Struktura lidí vytvořená Berbrem má základy v okresech, krajích a prorůstá až do asociace. Když v minulosti kdokoliv zmínil Berbrovu pracovitost, nebyla tím myšlena práce pro fotbal nebo asociaci, ale práce na budování této struktury, na základě které pak mohl ovládat vývoj hlasování na valných hromadách.

Dotaz mířil na to, do jaké míry zatčení Romana Berbra otřese celým jím vytvořeným systémem.

Otřese a určitě. Teď je hodně narušený, nikdo z jeho lidí neví, jestli se vyšetřování nakonec nebude týkat i jich samotných. A proto je šance, abychom začali fotbal odspodu očišťovat. Je to naše povinnost, pokud ho máme rádi, protože veškerou vinu nenesou rozhodčí, ale my všichni, když jsme to nechali tak daleko zajít.

Jak se podle vás k Berbrovi postaví vedení FAČR? Hodí svého faktického šéfa přes palubu?

Jednoznačně ano, nic jiného jim k dočasnému přežití ve funkcích nezbývá. Příkladem může být i nedávné řešení zájezdů vysoce postavených činitelů na reprezentační akce. Současné vedení FAČR prohlásilo, že se k tomu nemůže vyjadřovat, protože jde o starou záležitost, přitom v té době byl současný předseda Malík generálním ředitelem STES (marketingové agentury asociace), který měl všechny partnerské a sponzorské aktivity na starosti, stejně jako řízení reprezentací. Totéž se týkalo finančního ředitele Kabelky, oba byli také v představenstvu STES, takže o veškerých krocích a tocích peněz měli detailní přehled. Jak ohledně komerčních, tak také státních peněz na podporu reprezentací.

Je možné, že Roman Berbr bude dál tahat za nitky, nepřímo, přes své lidi?

Pro Berbra je největším stimulem moc, jinak by ve fotbale ani nebyl. Takže ano, bude se dál snažit držet fotbal v křeči a strachu, ale to je naopak šance pro lidi, kteří chtějí fotbalu pomoci. Nikoliv tak, že nad ním získají moc, ale že ho začnou od spodních pater dělat srdcem, pro lidi, pro děti. Tak, aby to byla zábava a radost.

Jak se teď změní a přeskupí vliv ve vedení fotbalu?

Je třeba říci, že na Strahově pracuje velká řada zaměstnanců, kteří dělají svou práci dobře a fotbalu i jeho fungování rozumí. Pouze neměli a nemají prostor pracovat, jak by chtěli. Ve vedení jsou lidé, kteří fotbalu v podstatě nerozumí a drží si jen za každou cenu své pozice.

Znamená zatčení Romana Berbra návrat vlivu bývalého předsedy Miroslava Pelty, který nyní stojí před soudem kvůli zneužívání státních dotací?

Dobrá otázka. Ale odpověď na ni je daleko s ohledem na probíhající řízení kolem bývalého předsedy. Když se bavíme o vlivu ve fotbale, vstupuje do něj řada faktorů. Struktura v okresech a krajích, ale především silné ligové kluby, agenti, regionální politici. To není nutně špatně, protože fotbal je celospolečenská záležitost, ale teď trpí kvůli systému, který bude třeba změnit.

Jakou pozici teď budou mít Berbrovi lidé nejen v asociaci, ale ve všech krajích a okresech, kteří tento systém drželi zespoda? Jak se podle vás zachovají?

Momentálně mají, myslím, strach. O sebe i o své pozice. Pocit moci, výjimečnosti a nedotknutelnosti, který jim Berbr dával, je pryč. Nikdo z nich neví, co se může stát. A znovu, to je šance pro lidi, kteří chtějí fotbal někam posunout a pomoci mu. Kdyby to změnili jen na svém okrese, je to přece dobře.

Sám jste byl s Romanem Berbrem v každodenním pracovním kontaktu šest let. Jak se choval ke svým podřízeným?

Když člověk dělal přesně, co on chtěl, byl to opravdu ten "taťka". Jakmile se mu člověk postavil, byla válka. Já s ním válčil čtyři roky, neustále mě chtěl vyhazovat, dokonce jsem ho už ani nezdravil. Ostatní oscilovali mezi marností a vztekem, každý si musel dávat pozor na to, co a kde říká. Když například šel Berbr po chodbě, většina kolegů se před ním raději zavírala do kanceláře.

Proč jste tedy práci ve federaci přijal, když jste věděl, jakou má Roman Berbr pověst?

V České televizi jsem se svazovým tématům cíleně úplně vyhýbal, takže jsem přehled moc neměl. To samozřejmě není omluva, naopak. Věřil jsem, že můžu fotbalu pomoci, mám to takhle v životě se vším. Nějakou dobu jsem se rozkoukával, pak mě to i zchroupalo, ale naštěstí jsem se probral a dál už to byla jen válka.

Z asociace jste sám odešel poté, co jste podpořil tehdejšího šéfa akademií Michala Prokeše, dokonce jste připravil petici na jeho podporu.

Ano, pozval jsem všechny osobnosti z reprezentací, akademií a dalších oddělení na schůzku do jedné restaurace. Tam jsme měli řešit, jak budeme postupovat. Navrhl jsem tohle řešení, ostatní souhlasili a na místě podepsali, kdo nechtěl podepisovat, nemusel, bylo to zcela svobodné. Už jsem prostě nechtěl dělat ústupek tomu, co se dělo. Michal Prokeš nastavil sportovní strukturu a tým lidí v ní tak, aby se fotbal začal stavět znovu na nohy. Přivedl Tondu Baráka, Jirku Vorlického, Tomáše Marušku či Güntera Bittengla, společně s námi se zapojil Ruda Řepka z pozice generálního sekretáře. Do akademií přišli špičkoví trenéři, k reprezentacím osobnosti z let 1996 a 2004, co víc mohlo fotbalové prostředí chtít?

A přitom se také začali spojovat lidé právě napříč kraji a okresy, což bylo naprosto alarmující pro Berbra. Kvůli tomu se snažil Prokeše za každou cenu odstranit. Ale to byl a je také důkaz, že cesta ke změně ve fotbale byla a je, a nezáleží na tom, kdo ho právě vede.

Stále ta cesta je?

Hodně toho za ty dva roky rozbili, trenéry akademií a reprezentací si rozebralo ligové prostředí. FAČR chtěl za každou cenu udržet hlavně Karla Poborského, ale když si vzpomenu, jak se k němu předtím chovali, je mi z toho ještě teď zle. Takže ano, cesta je, ale bude náročnější v tom, že se nebude dít systematicky, ale řekněme zatím jakýmsi způsobem odbojových skupin.

Existují už nějaké?

Naše skupina pracuje společně dál nejen ve fotbalovém prostředí, kde ze strany FAČR v posledních měsících přetrvávaly snahy nás zakázat, ale na rozvoji pohybu dětí v ČR obecně. Jsou další spolky, které jsou dlouhodobě aktivní ve snaze pomoci fotbalu: Čistý fotbal nebo Výzva 2021. Na druhou stranu se nám všem začínají ozývat lidé, o kterých doteď nebylo ani slyšet, ale to neřešíme, to tak bývá. Ti, kteří pluli na stejné lodi, teď budou obracet kormidlo.

A rýsuje se nějaký silný kandidát, který by se mohl v příštích volbách postavit současnému vedení?

Několik kandidátů si umím představit, ale bude to velká hra. Fotbal je politika, největší a nejsledovanější sport na světě i u nás, takže hodně politických bodů a vlivu. Na druhé straně já na to koukám tak, že pokud ho nezachráníme, tak nebudou body žádné pro nikoho. Bude to velká hra, ale jedním z velkých hráčů jsou také lidi, kteří fotbal hrají, dělají ho a nezištně mu věnují svůj čas.