Řezali nás jako koně, vysmívali se nám, říká o Berbrových sudích fotbalový disident

Před dvěma lety došla tehdejšímu předsedovi Sokola Živanice trpělivost a napsal otevřený dopis vedení Fotbalové asociace České republiky o praktikách ve třetí nejvyšší soutěži. Odpověď Petr Špaček nedostal. Místo toho přišel o členství ve FAČR. O to víc ho zaskočilo, když šéf asociace Martin Malík nyní řekl, že za situaci ve fotbale mohou všichni, kdo v něm působí, protože si nechtěli pálit prsty.

Když Petr Špaček v říjnu 2018 poukázal na nestandardní praktiky rozhodčích v ČFL, snažili se jej funkcionáři asociace přesvědčit, aby své výroky vzal zpět.

"Byl na mě vyvíjen nátlak, abych to odvolal, omluvil se, udělal ze sebe pomýleného blbce," vzpomíná nyní už "pouze" čestný předseda fotbalových Živanic.

Loni totiž kvůli svému dopisu přišel o členství v asociaci. Pod jeho vyloučením jsou podepsáni Roman Berbr a Martin Malík.

Důvodem řízení, na jehož konci dlouholetý činovník přišel o možnost působit ve fotbale, bylo "znevážení jména FAČR před širokou veřejností". Mohl vyváznout s mírnějším trestem, pokud by se podvolil nátlaku z vedení asociace.

"Nikdo se nezabýval mými argumenty a podezřeními. Zaobírali se pouze tím, že jsem škůdce pro fotbalový svaz," vrací se ke svému dva roky starému dopisu.

"Nátlak na mě vyvíjel i pan Malík. Bylo mi vyčítáno, že jsem dopis zveřejnil. To považuju za naprosto neschůdné. Držet hubu a krok, tak to bylo nastavené. Se mnou se nikdo nebavil," říká Špaček.

Po pátečním zatčení Romana Berbra a dalších činovníků považuje za nepochopitelné, že Malík zůstává předsedou FAČR. Napsal proto po zasedání výkonného výboru další otevřený dopis. Rozladila jej Malíkova slova.

"Řekl, že vůbec neměl tušení o tom, co se dělo. Přišlo mi, že mluví z cesty nebo je z Marsu, aby o tom nevěděl. Rozzlobilo mě, že je to podle něj kolektivní vina a že mužstva si za to mohou sama, protože neupozorňovala na nekalosti v ČFL a divizi," diví se Špaček.

"Nejen, že jsem na to upozorňoval několikrát, například v dopise před dvěma lety, jmenoval jsem konkrétní zápasy a rozhodčí, ale nikdy jsem nikomu nestál ani za odpověď. Hodně mě rozzlobilo, že pan Malík řekl, že neměli od nikoho žádné podněty. Navíc jsem nebyl jediný, ozvali se i jiní přede mnou i po mně. Vždycky, když se někdo ozval, tak byl umlčen a ještě tím trpěli další," popisuje Špaček.

V případě Živanic v zápasech po otevřeném dopisu klubu na fotbalovou asociaci začalo neobvyklých situací přibývat. "Mrzí mě, že tím trpěli kluci, kteří kopou třetí ligu, chodí do práce. Čtyři dny v týdnu trénují a pátý den jedou někam na zápas a tam je rozhodčí seřeže nebo se jim na hřišti vysměje," líčí bývalý funkcionář i hráč.

Právě jedním ze zápasů Živanic, který měl být ovlivněn ve prospěch soupeře z Vyšehradu, se v aktuální kauze věnuje policie. "Bylo to čím dál horší. S každým zápasem, i teď na podzim. Tím, že jsem se ozval, tak nám bylo dáváno najevo, že jsme nechtění. Byli jsme šikanováni, pokutováni, vylučováni. Všeobecně nám bylo dáváno najevo, že jsme nepotřební. Byli by raději, aby mužstvo zaniklo, hlavně aby oni měli od nás klid," myslí si. "Ozývají se mi funkcionáři z jiných klubů, kteří mají podobnou zkušenost jako já."

Dokazuje to podle něj i poslední utkání před necelými dvěma týdny. "Hráli jsme doma s Velvary a rozhodčí Ježek nás neskutečným způsobem seřezal, opravdu až neuvěřitelně," líčí své pocity Špaček.

Na čáře mimochodem mával Marek Pilný, známý z kauzy opilých rozhodčích v Příbrami v roce 2016. Nejdříve byl doživotně vyloučen FAČR, ale v roce 2019 byl opět přijat zpět.

Kapitán týmu Sebastien Langr následně za sprostá slova v utkání Živanice-Velvary dostal dodatečnou stopku pět zápasů. Klub vyfasoval pokutu 30 tisíc za špatnou pořadatelskou službu. "U zápasu přitom kromě pořadatelů pochopitelně žádní fanoušci nebyli," uvádí Špaček.

Zvykli si i fanoušci

Od podzimu roku 2018 si tedy Živanice musely zvyknout na nestandardní jednání rozhodčích v utkáních České fotbalové ligy. "Tenkrát to bylo šílené. Zranili nám úmyslně hráče. Rozhodčí mu řekl při zápase: Ty nedohraješ. A tak se stalo," vypráví Špaček.

Poukazuje přitom na fakt, že v Živanicích se hráči fotbalem neživí. Trénují po práci. "Například Tomáš Kakrda po dvou likvidačních zákrocích měl koleno v takovém stavu, že mu ho celé museli dát dohromady. Rok nehrál a kvůli zranění přišel i o zaměstnání, to jsou tragické věci. Základní povinností rozhodčího je chránit hráče. To je naprosto zrůdné, ale tím se nikdo nechtěl zabývat," je přesvědčený živanický čestný předseda.

Stavu věcí následně přivykli i někteří diváci, kteří utkání ČFL sledovali. "Na některá hřiště jsme přijeli a lidi nám už říkali, že nás rozhodčí seřežou. Počítali s tím, že je to standard. Diváci to přijali za své."

Naděje na změnu

Policie v pátek zatkla dvacet osob včetně místopředsedy Romana Berbra a některých rozhodčích, Berbr následně rezignoval na funkce v rámci asociace, odvolaný byl předseda ligové komise rozhodčích Jozef Chovanec.

Podle Špačka je to pro očistu fotbalu málo. "Odstoupení Romana Berbra a konec Jozefa Chovance je strašně málo. Považuju za zbabělost, že pan Malík zůstává. Tito lidé měli dát okamžitě funkce k dispozici, mělo se to řešit. Tohle je polovičaté řešení," je přesvědčený fotbalový disident.

"Nejvíc by pomohlo, aby oslovili lidi, kteří to s fotbalem mysleli dobře a dřív v něm i byli. Například právnička Markéta Haindlová nebo Petr Mlsna. Ti ale právě kvůli tomu, že měli výhrady, museli odejít. Přeju si, aby fotbal byl zase o sportu, a ne o zákulisních a finančních hrách. Jestli se to nevyčistí dnes, tak nikdy," komentuje současnou situaci Špaček.

Dosavadní dění jej k návratu do fotbalového hnutí nepřesvědčilo. "Za dané situace, pokud ve fotbale zůstanou lidé, kteří tam zůstali, tak členství zpět nechci," stojí si za tím, že zatím nenastaly dostatečné změny.

"Nechci se na tom podílet. Strašně mi to ublížilo, dělal jsem předsedu v Živanicích, ale po vyloučení jsem to oficiálně dělat nemohl. Fotbalu jsem se věnoval celý život, bavilo mě to, je to moje velká láska, ale jestli se nic nezmění, tak už s tím nechci mít nic společného," vysvětluje.

"Hodně toho je špatně. Teď je naděje, aby se něco zlepšilo. Pokud se to nezlepší, nevyčistí se to a nepřijdou lidi, kteří to myslí dobře, tak nemá cenu se fotbalem už zabývat."

Špaček nechce kluby, rozhodčí ani delegáty házet do jednoho pytle. "Jsou rozhodčí, kteří jsou čestní a pískají férově, stejně jako jsou féroví delegáti. Nejlepší zápasy z hlediska fotbalu a bezproblémového průběhu jsou zápasy s béčky, ať už Pardubic, Hradce nebo třeba Bohemians. Těm o nic nejde, nemají jiné zájmy, než aby hráli fotbal. Samozřejmě mi nevadí prohrát, když je zápas řízený férově. Nemám s tím problém, ale vadí mi, když kluky někdo seřeže jako koně a ještě se jim vysmívá," dodává.