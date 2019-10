Líbání Berbrova prstenu? Nesmysl. Klub nadále zůstává čistý, tvrdí primátor Opavy

Ještě jako místopředseda představenstva klubu Opava se rozjel do Prahy za Romanem Berbrem. Cesta primátora Tomáše Navrátila za fotbalovým "kmotrem" vzbudila ve Slezsku značný poprask, sám šéf magistrátu tvrdí, že zcela zbytečně. Na FAČR si prý jel pouze vyříkat informace, že Berbr měl mít na opavský klub pifku.

Popřel jste informace regionálních médií, že byste měl místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi slíbit, že "už budete v klubu hodní". Co tedy bylo předmětem schůzky, když ne příslib poslušnosti?

Mé citace v článku místních novin, ze kterého bohužel čerpala i jiná média, jsou opravdu naprosto vytržené z kontextu a celý článek je napsán účelově. Rozhodnutí navštívit pana Berbra bylo vyvoláno právě články tohoto týdeníku o SFC, konkrétně na konci srpna vyšel jeden s podtitulem "Válka bossů". V něm se hovoří o nevraživosti tehdejšího ředitele SFC Machovského a pana Berbra, kvůli níž rozhodčí pískají proti Opavě. Ačkoliv jsem tomu nevěřil, chtěl jsem mít ve věci jasno, a proto jsem se rozhodl s panem Berbrem setkat. Ten mě ujistil, že se daná informace v žádném případě nezakládá na pravdě. O žádném zlobení či nezlobení nebyla vůbec řeč, tato slova byla pouze zneužita pro zvýšení atraktivity daného článku, který by bez tohoto" bulvárního nádechu" čtenáře zřejmě vůbec nezaujal.

Opavská opozice ústy zastupitelů ODS okamžitě zareagovala, v otevřeném dopise vaši cestu označila za skandální a za políbení prstenu Romanu Berbrovi. Co tomu říkáte?

Podle mě je celá tato záležitost pseudokauzou, kterou vyživují média. ODS zřejmě nemá jiná témata k řešení, což je smutné.

Jenže vaše cesta je podezřelá vzhledem k tomu, že Roman Berbr jako místopředseda FAČR formálně nemá na ligovou soutěž vliv, fakticky ale řídí české rozhodčí. Navíc jste se za ním vydal s Miroslavem Ozaniakem, který je jedním z Berbrových lidí a s nímž se údajně oslovují "brácho"…

Nevím, jak se kdo s kým oslovuje a je mi to zcela jedno. Pan Ozaniak je akcionář společnosti, to je prostě fakt. Nabídl mi, že se s panem Berbrem zná, a že s ním může zprostředkovat schůzku. Já ho vůbec neznal a neměl na něj ani kontakt, proto jsem nabídku přijal. To je celé.

Do Opavy přišlo nové vedení s proklamací, že chce dělat fotbal čistě. Nevydrželo to ani rok a v klubu už nejsou Petr Glončák, Petr Machovský, Andreas Drastík, na začátku září jste skončil i vy. Má to znamenat konec vize čistého fotbalu v Opavě?

Určitě ne. Chceme dál dělat fotbal transparentně, takhle to podmiňuje představenstvo i vedení města jakožto majoritní vlastník.

Jenže spojení se jménem Romana Berbra evokuje naprostý opak…

Nemám za to, že bych byl nějak spojen se jménem pana Berbra. Jednou jsem ho navštívil, to je vše. I to, že jsem moji cestu do Prahy netajil, svědčí o tom, že jsem neměl v úmyslu nic nekalého. Nemohu bohužel ovlivnit to, jak byl celý můj úmysl podán médii.

Nejedná se pouze o vaši cestu za Romanem Berbrem, kolem opavského klubu celkově sílí v poslední době napětí. Vedení SFC, do kterého jste jako místopředseda představenstva patřil, mimo jiné válčilo s vlastními fanoušky. Nepodcenili jste komunikaci směrem k vlastním příznivcům?

S fanoušky jsem se osobně několikrát sešel a o dění v klubu jsem je informoval. Setkávali se i s dalšími činovníky fotbalu. Při pohledu zpět ale vidím, že oni to za dostatečnou komunikaci ze strany klubu považovat nemuseli. Možná, kdybychom s nimi mluvili více, nedocházelo by k šíření zbytečných dezinformací. Na druhé straně jsou ale samozřejmě informace, které jsou strategické, vše se tedy opravdu ven pouštět nedá. To by měli pochopit i fanoušci.

Měla vaše rezignace něco společného s atmosférou v klubu? Případně s cestou za Romanem Berbrem?

Určitě ne. Na magistrátu nás čeká období plánování strategických investic, kterým se budu naplno věnovat. Již při svém nástupu do funkce jsem avizoval, že do klubu vstupuji jen na určitý čas, abych se seznámil s jeho chodem a pomohl ho finančně stabilizovat. Práce pro klub je náročná a jako primátor musím řídit chod celého města, nikoliv řešit problémy pouze jedné společnosti. Do fotbalu už nebudu žádným způsobem vstupovat. Mám za to, že jsem odešel v momentě, kdy se podařilo sestavit nové složení představenstva i dozorčí rady, kdy jsme klub odpolitizovali a dosadili do něj odborníky jak pro ekonomickou, tak i sportovní oblast.