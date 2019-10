"Jeli jste políbit prsten Berbrovi." V Opavě to vře, opozice se pustila do primátora

Na opavské radnici to vře. Důvodem je cesta primátora Tomáše Navrátila za místopředsedou FAČR Romanem Berbrem, na které mu měl z tehdejší pozice místopředsedy opavského klubu slíbit poslušnost.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy a zároveň tehdejší místopředseda představenstva klubu, spolu s menšinovým klubovým funkcionářem Miroslavem Ozaniakem navštívili kontroverzního místopředsedu Romana Berbra.

Podle opavských médií jel urovnat pochroumané vztahy opavského fotbalového klubu s vedením FAČR, což se nelíbí opozici na radnici, konkrétně klubu ODS.

"Uskutečněnou schůzku primátora s p. R. Berbrem považujeme za natolik skandální, že jsme považovali za nezbytné vás seznámit s fakty, které s ní souvisí. V případě hnutí ANO nás tento způsob řešení "problémů" městské společnosti nepřekvapuje, ale překvapuje nás asistence ostatních koaličních partnerů tj. Pirátů, KDU - ČSL, OMČO a Zelených," uvedl klub ODS v otevřeném dopisu zastupitelům.

"Jestliže primátor statutárního města Opavy jede "políbit prsten" p. R. Berbrovi za doprovodu "severomoravského černokněžníka", tak to vyvolává několik znepokojujících otázek," stojí dál v dopise.

Opozice tak zareagovala na informace o cestě primátora, které vyšly v článku v týdeníku Region Opavsko, kde Navrátil vysvětluje cestu tak, že "jsme se rozhodli, že nebudeme zlobit".

To však sám primátor striktně odmítl. "Chtěl bych říci, že mé citace v článku, které místní bulvární plátek napsal a ze kterého bohužel informaci převzala i jiná média, jsou naprosto vytržené z kontextu a celý článek je napsán účelově," řekl v rozhovoru Aktuálně.cz.

"Moje cesta za panem Berbrem nebyla tajná, vědělo o ní vedení města, představenstvo i dozorčí rada SFC. Všechny jsem také informoval o výstupech jednání. Mé rozhodnutí navštívit pana Berbra bylo vyvoláno články o SFC v již výše zmíněném bulvárním plátku. Konkrétně na konci srpna vyšel jeden s podtitulem "Válka bossů", kde se hovoří o nevraživosti tehdejšího ředitele SFC Machovského a pana Berbra, kvůli níž rozhodčí pískají proti Opavě," vysvětil Navrátil.

Klub ODS v otevřeném dopise upozorňuje na zlou pověst Romana Berbra, jeho vliv na rozhodčí a minulost spjatou s prací pro Státní bezpečnost za minulého režimu.

"Ačkoliv jsem tomu nevěřil, chtěl jsem mít ve věci jasno, a proto jsem se rozhodl s panem Berbrem setkat. Ten mě ujistil, že se daná informace v žádném případě nezakládá na pravdě. O žádném zlobení či nezlobení nebyla vůbec řeč, tato slova byla pouze zneužita pro zvýšení atraktivity daného článku, který by bez tohoto" bulvárního nádechu" čtenáře zřejmě vůbec nezaujal," dodal Navrátil.

Zastupitelům ODS ovšem vadí už jen samotná schůzka. Konkrétně s mužem, do jehož gesce ligový fotbal ani rozhodčí nespadají. "Přece není normální, aby jel někdo orodovat za činovníkem, který s ligovým fotbalem ani nemá nic společného. Přesně tohle potom nahrává různým spekulacím," diví se Marek Veselý, šéf zastupitelů opoziční strany.

Přestože opavský magistrát vedou zástupci celkem pěti politických uskupení, celá kauza podle něj koalicí neotřese. "Na to už jsem v politice moc dlouho. Především jde o to, aby došlo k odpolitizování fotbalového klubu SFC a sportu vůbec. Pokud už je město majoritním vlastníkem, politici by v něm měli maximálně dohlížet na nakládání s penězi daňových poplatníků. A ne, že si z toho někdo udělá pomník v podobě prvoligového klubu," dodal Veselý.