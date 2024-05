Bez Vrány či Noska. Trenér Rulík nominoval na domácí mistrovství světa

V závěrečné nominaci českých hokejistů na domácí mistrovství světa je 26 hráčů - tři brankáři, osm obránců a 15 útočníků. Kouč Radim Rulík nechal v týmu osm zámořských posil, k nimž se přiřadil jako devátý nově povolaný útočník David Kämpf z Toronta. Informoval o tom na dnešní tiskové konferenci v Brně po skončení Českých her.

Do finálního výběru se dostali brankáři Lukáš Dostál, Petr Mrázek a Karel Vejmelka, obránci Radko Gudas, Michal Kempný, David Špaček, Jakub Krejčík, Jan Ščotka, Libor Hájek, Jan Rutta a Tomáš Kundrátek a útočníci Ondřej Beránek, Roman Červenka, Ondřej Palát, Jakub Flek, Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák, Radan Lenc, Pavel Kousal, Matěj Stránský, David Kämpf, Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Michal Kovařčík, Daniel Voženílek a David Tomášek.

Dnes byli z kádru vyřazeni obránci Jan Košťálek, Jiří Ticháček, Dominik Mašín a Libor Zábranský a útočníci Filip Chlapík, Ondřej Kovařčík, Tomáš Nosek, Michael Špaček, Jakub Vrána a Radim Zohorna.

Z NHL jsou v týmu pro MS gólmani Mrázek (Chicago), Vejmelka (Arizona) a Dostál, obránci Gudas (oba Anaheim) s Ruttou (San Jose) a útočníci Palát (New Jersey), Kubalík (Ottawa) a Kämpf, který s Maple Leafs vypadl v noci na dnešek v 1. kole play off po porážce s Bostonem 3:4 na zápasy. Doplňuje je bek David Špaček z farmy Minnesoty z Iowy z AHL.

"David Kämpf by se měl připojit k týmu ve čtvrtek. Kontaktoval jsem ho hned po zápase v půl druhé ráno jeho času, protože jsem věděl, že s největší pravděpodobností odletí z Bostonu, takže jsem věřil, že tam na to prostor je. David se mi ozval," řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

"Samozřejmě je to těžké takhle po prohraném sedmém zápase, ale neměli jsme na vybranou. Potřebujeme ho co nejrychleji, zareagoval velmi pozitivně. Samozřejmě neexistuje hráč, který projde play off, a ještě v sedmém zápase, bez šrámů. Nějaké tam samozřejmě jsou, ale jinak je fit. Má zájem přijet, teď už ho jen čekají výstupní pohovory a prohlídky. Čekáme jen na zelenou od Toronta," doplnil Nedvěd.

Z hráčů působících za mořem se do kádru nedostali Palátův spoluhráč Nosek, vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem, Jakub Vrána ze St. Louis, který dohrál sezonu na farmě ve Springfieldu v AHL, a Radim Zohorna z Pittsburghu, jenž působil v záložním týmu Wilkes-Barre v AHL.

"U Tomáše jsem se po prvním utkání rozhodl, že ho nebudu nominovat k dalšímu. Důvody tady nebudu říkat. Zvolili jsme jiné hráče. Je to samozřejmě těžké z jednoho utkání, ale rozhodl výkon proti Finsku," prohlásil Rulík.

"Jakub je talentovaný hráč, který odehrál v sezoně většinu času na farmě, ale nepřišel v takové formě, jakou bychom si představovali. S Radimem se znám osobně, trénoval jsem ho několik let v Boleslavi a je to obdobné jako u dalších hráčů, kteří přijeli ze zámoří. Je strašně krátký čas je do formy dostat a ta momentální nebyla taková, abychom se rozhodli pro jejich nominaci," doplnil Rulík na adresu bronzového medailisty z předloňského MS, kde debutoval na velké mezinárodní akci až v průběhu turnaje také po vyřazení Maple Leafs v play off.

Ve hře jsou ještě posily z 2. kola play off NHL. "Samozřejmě si dáme ještě nějaký prostor, abychom to s trenéry všechno probrali, ale s největší pravděpodobností si ještě nějaká místa necháme," doplnil Nedvěd. Ve hře může být i bek David Jiříček z farmy Columbusu v Clevelandu z AHL. "David hraje v play off. Mluvil jsem s generálním manažerem Johnem Davidsonem, momentálně nám ale Davida nechtějí pustit, takže musíme počkat. Jestliže vypadnou, pak tam ta šance bude," dodal Nedvěd.

Nejzkušenějším hráčem mužstva je osmatřicetiletý Červenka z Rapperswilu. Je mistrem světa z roku 2010 a představí se už na jedenáctém šampionátu. V roce 2011 v Bratislavě i předloni získal bronz. Hrál i na čtyřech olympijských hrách a na Světovém poháru v roce 2016. Na šampionátu bude útočit na hranici 200 odehraných zápasů v národním týmu, ke které mu chybí dva starty.

Bronz před dvěma roky ve Finsku získali také gólmani Dostál s Vejmelkou, obránci Kempný ze Sparty, Kundrátek z Třince a Ščotka z Komety Brno a útočníci Jakub Flek z Komety Brno a Matěj Stránský z Davosu. V roce 2012 jej vybojoval i bek Jakub Krejčík ze Sparty. Kempný má ve sbírce úspěchů také zisk Stanleyova poháru z roku 2018 a Rutta s Palátem dokonce dva triumfy s Tampou Bay v letech 2020 a 2021.

Účast z loňského šampionátu v Rize a Tampere si zopakují Vejmelka, Kempný, Kundrátek, Flek, Kubalík, další útočníci Beránek z Karlových Varů, Sedlák z Pardubic, Voženílek z Třince, Lenc z HV 71 a Tomášek z Färjestadu. Kubalík byl nejlepším střelcem turnaje s osmi góly a dostal se do All Star týmu.

Debutovat na velké mezinárodní akci mohou jednadvacetiletý obránce David Špaček a útočníci Michal Kovařčík z Jukuritu Mikkeli, Kousal ze Sparty, Ondřej Kaše z Litvínova a Kondelík z Českých Budějovic. Kaše má zkušenosti z NHL, kde odehrál za Anaheim, Boston, Toronto a Carolinu 258 zápasů v základní části a dalších 31 v play off.

Češi závěrečný turnaj Euro Hockey Tour nezvládli. Během turnajové generálky na MS nezískali ani bod a skončili poslední. Opět se sejdou v úterý v Praze. Do šampionátu vstoupí v pátek zápasem proti Finsku se začátkem ve 20:20. V dalších utkáních základní skupiny A v O2 areně budu hrát s Norskem, Švýcarskem, Dánskem, Rakouskem, Velkou Británií a Kanadou.

Nominace českých hokejistů na mistrovství světa v Praze (10.-26. května):

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL; 3 zápasy), Petr Mrázek (Chicago/NHL; 12), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 16),

obránci: Michal Kempný (85 zápasů/10 branek), Jakub Krejčík (oba Sparta Praha; 117/6), Libor Hájek (Pardubice; 14/2), Tomáš Kundrátek (Třinec; 110/11), Jan Ščotka (Kometa Brno; 48/1), Radko Gudas (Anaheim/NHL; 36/3), Jan Rutta (San Jose/NHL; 43/5), David Špaček (Iowa Wild/AHL; 4/1),

útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 55/7), Jakub Flek (Kometa Brno; 81/19), Ondřej Kaše (Litvínov; 4/0), Pavel Kousal (Sparta Praha; 20/2), Jáchym Kondelík (České Budějovice; 6/1), Lukáš Sedlák (Pardubice; 26/9), Daniel Voženílek (Třinec; 19/6), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 198/54), David Kämpf (Toronto/NHL; 14/3), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.; 24/1), Dominik Kubalík (Ottawa; 85/34), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 69/15), Ondřej Palát (New Jersey/NHL; 23/3), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 67/10), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 61/21).