Potupa od Bayernu. Tottenham schytal sedmibrankový výprask, Real měl namále

Rumunské opoziční strany navrhly hlasování parlamentu o vyslovení nedůvěry vládě premiérky Viorici Dancilaové. Podle médií by se hlasovat mohlo už v pátek. Po letech je to poprvé, co má pokus o sesazení vlády reálnou šanci na úspěch, protože sociálními demokraty vedený kabinet má v zákonodárném sboru po rozpadu koalice menšinovou podporu.

Vládnoucí Sociálnědemokratická strana (PSD) přišla o těsnou parlamentní většinu koncem srpna, když kvůli neshodám oznámil odchod z vlády menší koaliční partner.

Evropská unie a Spojené státy bývalou vládnoucí koalici pod vedením sociálních demokratů důrazně kritizovaly za kroky, jimiž kabinet podle nich "znehodnotil pokrok" v boji proti korupci a ohrozil nezávislost soudnictví v zemi. Evropská komise Bukurešti vyčetla čistky v justici, zejména na vysokých postech v prokuratuře, a změny protikorupčních zákonů.