Muž na odstřel. Alergie na Özila sílí. Arsenal je ochoten platit, aby se ho zbavil

Před šesti lety zaplatil Arsenal za německého reprezentanta 50 milionů eur. Šlo o klubový rekord. Arséne Wenger do té doby tak hluboko do klubové kasy nikdy nesáhl.

Tehdy fanoušci Gunners jásali. Konečně se dočkali špičkové posily, o které dlouhá léta jen marně snili. Teď jsou na svého spasitele alergičtí. Na sociálních sítích klubu je sousloví "Özil ven" neustále omílaným evergreenem.

Mesut Özil je v londýnském klubu persona non grata. Po šesti letech došla nespokojenost s jeho výkony tak daleko, že bude Arsenal raději platit za to, aby se vyhaslé hvězdy zbavil.

Sám hráč nastupuje sporadicky a když už se na trávník podívá, nedá se jeho přístup ke hře ani vzdáleně označit za nadšený.

Řeč těla technického levonohého středopolaře provokuje příznivce severolondýnského klubu a při svých střídáních je Němec pravidelně "odměňován" pískotem. Özil nikdy nebyl válečníkem schopným pro svůj tým klidně nasadit vlastní zdraví. S herní nepohodou a zjevnou nedůvěrou současného trenéra Unaie Emeryho se však jeho limity prodraly mnohem víc na povrch.

Na ostrovech už je veřejným tajemstvím, že se manažer chce bývalé hvězdy Realu Madrid zbavit stůj co stůj. Arsenal je prý ochoten v lednu poslat svého nejlépe placeného hráče komukoli, kdo bude mít zájem. Když ne na přestup, tak alespoň na hostování.

A hodlá se dokonce nadále podílet na jeho gáži, aby byl třicetiletý rodák z Gelsenkirchenu pro jiné kluby dostupnější.

Özil pobírá v Arsenalu astronomický plat 350 tisíc liber týdně (cca 10 milionů korun), což absolutně neodpovídá jeho současnému bezmála nulovému významu pro tým.

Kanonýři nechtějí opakovat letní příběh, kdy se Özila nepodařilo udat. Před branou Emirates Stadium nejenže nestály fronty zájemců, dokonce se objevil pouze jeden jediný: Fenerbahce Istanbul.

Turci chtěli záložníka tureckého původu, který klubu ze čtvrti Chalkedon od dětství fandí, přivést na hostování, ale ztroskotali na svých ekonomických možnostech. Situaci nepomohl ani fakt, že je Fenerbahce vyšetřováno za porušení finančního fair play.

"Mesut Özil se svou skvělou kariérou a výborným vztahem k naší zemi, by byl pro Fenerbahce cenným artiklem. Momentálně o něj ale usilovat nebudeme. Je to pod naše současné ekonomické možnosti," uťal v létě sílící dohady turecký klub.

Že by Özila v jeho momentálním rozpoložení chtěl někdo koupit na přestup je vyloženě utopie, což v Arsenalu dobře vědí. Podle Transfermarktu činí současná hodnota hráče 25 milionů eur. Víra v to, že by někdo tuhle částku za Özila skutečně vyplatit, by byla velice naivní.

Fanoušky Gunners podle častých ohlasů štve, že dnes již bývalý reprezentant zřejmě rezignoval na čistě sportovní stránku svého zaměstnání. Podle nich v Londýně zůstává jen kvůli své nadstandardní smlouvě.

"Mám tady smlouvu ještě na dva roky a jsem tady jednoznačně spokojený," vyprávěl na konci minulé sezony v rozhovoru pro Sky Sports. A vyvracel četné spekulace o tom, že jeho vztah s Emerym uvázl na bodu mrazu.

"Žádný problém tady není. Každý zevnitř týmu ví, že situace je pozitivní. Každý fotbalista chce hrát od začátku, to je jasné. Ale to rozhodnutí dělá trenér a já se musím zařídit," vyprávěl.

V sedmi kolech nové sezony Premier League ale zatím nastoupil jen jedenkrát. Odehrál 70 minut remízového zápasu ve Watfordu.

V pondělím šlágru proti Manchesteru United na Old Trafford nebyl ani na lavičce a kouč Emery v předzápasovém rozhovoru přiznal, že Němec není zraněný. "Ne ne, tohle je sestava, kterou jsem dnes vybral," nechtěl se o Özilovi příliš bavit.

Třicetiletý odchovanec Schalke nezažívá dobré období. Minulé léto ukončil svou reprezentační kariéru kvůli "rasismu a nedostatku respektu". Özilovi vadilo, jak se v Německu kritizovala jeho podpora kontroverzního tureckého prezidenta Recepa Erdogana.

V červenci letošního roku se zase stal v Londýně terčem loupežného přepadení. Dva muže ozbrojené noži naštěstí odvážně odehnal jeho bosenský spoluhráč Sead Kolašinac.