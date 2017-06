Lvíčata pokračují na vítězné vlně. V přípravě na Euro si zastřílela proti Ázerbájdžánu

před 1 hodinou

Česká fotbalová reprezentace do 21 let ladí formu před ME v Rakousku. V přípravném zápase porazili stejně staré Ázerbájdžánce 5:0 a zvítězili tak v přípravě již potřetí v řadě. Ve čtvrtek se Češi utkají se stejným soupeřem.

Leogang (Rakousko) - Fotbalová reprezentace do 21 let v prvním ze dvou přípravných zápasů s Ázerbájdžánem na rakouském soustředění před mistrovstvím Evropy v Polsku vyhrála jasně 5:0 a zvítězila i ve třetím letošním utkání. V úvodním dějství se v Leogangu trefili Martin Hašek, nováček Filip Panák a Daniel Holzer, po pauze skórovali střídající Dominik Mašek z penalty a Marek Havlík. Ve čtvrtek čeká "Lvíčata" se stejným soupeřem generálka před Eurem. 18 fotografií Karviná zažila ofenzivní smršť. Jednadvacítka tři měsíce před Eurem smetla Slováky Jednadvacítka sehrála poslední utkání před úterní závěrečnou nominací na šampionát a hráči se viditelně chtěli trenéru Vítězslavu Lavičkovi ukázat. Od začátku si vytvořili velkou převahu a už v sedmé minutě ji po přihrávce z levé strany proměnil ve vedení střelou pod břevno Hašek, který se za "Lvíčata" trefil poprvé. Ve čtrnácté minutě favorit zvýšil po rohovém kopu, když se hlavičkou k tyči prosadil debutant Panák. Povedený úvod pak ve 22. minutě završil krásnou ranou z přímého kopu z 24 metrů Holzer. I pro něj to byla první branka za jednadvacítku. Po změně stran pak český tým přidal ještě dvě branky. Nejprve ázerbájdžánský gólman v 68. minutě fauloval ve vápně Maška a ten z penalty rovněž premiérovou trefou za "Lvíčata" s přehledem zvýšil na 4:0. V 77. minutě pak uzavřel skóre Havlík. Po úterní konečné nominaci a čtvrteční odvetě se mladíci v pátek vrátí do Čech a další týden ve čtvrtek už zamíří do dějiště ME Polska. Do šampionátu tým vstoupí 18. června zápasem proti Německu, dalšími soupeři ve skupině jsou Itálie a Dánsko. Přípravné utkání fotbalistů do 21 let v Leogangu (Rakousko): ČR - Ázerbájdžán 5:0 (3:0) Branky: 7. Hašek, 14. Panák, 22. Holzer, 68. Mašek z pen., 77. Havlík. Sestava ČR: Zima - Matějů (46. Havel), Kaša, Stronati, Holzer - Hubínek - Juliš (65. Ševčík), Hašek, Panák (46. Mašek), Nečas (46. Havlík) - Chorý (46. Linhart). Trenér: Lavička.

autoři: ČTK, Sport | před 1 hodinou

Pokračujte dál