Sáček se dozvěděl o pozvánce k áčku v autobuse s jednadvacítkou

před 1 hodinou

Praha - Záložník Michal Sáček už byl v pátek na odjezdu s fotbalovou jednadvacítkou na rakouské soustředění před mistrovstvím Evropy v Polsku, když mu reprezentační manažer Jaromír Šeterle oznámil, že se místo zraněného Antonína Baráka poprvé přesune k národnímu A-týmu. Dvacetiletý sparťanský středopolař tím završil svůj životní půlrok.

"Dozvěděl jsem se to včera asi v devět ráno. Už jsem seděl s jednadvacítkou v autobuse a bylo mi řečeno, že si mám vyndat věci a jít s áčkem na sraz. Áčko mělo sraz v šest večer, takže jsem jel ještě domů a pak na sraz áčka," řekl novinářům Sáček.

"Nejdřív jsem si říkal, že je to nějaká sranda, ale jak mi to řekl pan Šeterle, tak jsem tomu věřil. Kluci byli rádi, v autobuse mi tleskali," dodal sparťanský talent.

"Už jsem byl připravený na to, že pojedu s jednadvacítkou na soustředění. Pro mě je to jen dobře, jsem nesmírně rád. Chci si to užít, může mi to tady dát strašně moc," doplnil Sáček.

Premiérovou pozvánkou do reprezentačního "áčka" podtrhl raketový vzestup kariéry. Do jarní části měl pouze tři ligové starty, v posledních měsících se ale natrvalo zabydlel ve sparťanské základní sestavě.

"Pro mě to byl klíčový půlrok. Vlastně jsem se dostal do Sparty, probojoval jsem se do sestavy, hrál jsem. Pak jsem měl start za jednadvacítku, teď jsem v áčku repre, takže je to sen," uvedl Sáček.

Když dorazil na sraz A-týmu, byl nervózní. "Docela dost, ale jak jsem přišel, kluci mi pomohli a spadlo to ze mě. Představoval mě pan Šeterle, zpívat jsem naštěstí nemusel," smál se. "Pro mě je dobře, že tu znám nějaké kluky, kteří byli ve Spartě. Jakub Brabec, Láďa Krejčí. Bylo to v pohodě, všichni mě berou a pomáhají mi," řekl Sáček.

S reprezentací si dnes před polednem už také poprvé zatrénoval a neminuly ho nováčkovské povinnosti. "Už jsem nosil balony," smál se. "Celkově ten trénink je úplně něco jiného. Je to jiný fotbal, jiné tempo, takže si na to ještě musím zvyknout," prohlásil.

Počítá s tím, že s A-týmem nezůstane až do utkání kvalifikace mistrovství svět v Norsku (10. června) a po pondělním přípravném zápase v Belgii se vydá za jednadvacítkou na rakouské soustředění před ME. "Je tam asi více variant a tohle je asi ta nejpravděpodobnější. Abych stihnul ve čtvrtek druhý přípravný zápas v Rakousku," uvedl Sáček.

"Hlavně bych si přál jet s jednadvacítkou na Euro. To je teď můj hlavní cíl. Že jsem tady, to mě může zase posunout o krok výš. Jelikož jedu s týmem na zápas v Belgii, chci okusit atmosféru a ten zápas. To je asi teď můj sen. Trenér říkal, že bychom asi každý měli odehrát poločas," dodal.