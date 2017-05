Čermák bude po autonehodě jednadvacítce chybět, šanci dostanou Mašek či Nečas

před 1 hodinou

Záložník Sparty Aleš Čermák bude kvůli autonehodě chybět v českém výběru, který se chystá na nadcházející Euro hráčů do 21 let.

Praha - Z nominace fotbalové reprezentace do 21 let před mistrovstvím Evropy vypadl Aleš Čermák. Záložníka Sparty na závěrečné soustředění nepustí zranění, která utrpěl při víkendové autonehodě. Trenér Vítězslav Lavička dnes do týmu dodatečně zařadil Dominika Maška, Jakuba Nečase, Filipa Kašu a Zdeňka Linharta.

Čermák, který byl kapitánem jednadvacítky, v noci na neděli v opilosti naboural do stromu a s poraněným hrudníkem skončil v nemocnici. Podle deníku Blesk má zlomená tři žebra. Tým se sejde v pátek ráno a přesune se na soustředění do Rakouska.

Místo Čermáka povolal trenér Lavička z Bohemians Praha 1905 Maška, který už má na kontě dva starty za jednadvacítku. Stejně je na tom ofenzivní hráč Mladé Boleslavi Nečas. Šanci zabojovat o konečnou nominaci na šampionát dostane také příbramský útočník Linhart, který během osmi startů vstřelil jeden gól. Sbírku čtyř startů může rozšířit stoper Kaša, který získal se Žilinou slovenský titul.

Na evropském šampionátu v Polsku se Lavičkův tým utká od 18. června postupně s Německem, Itálií a Dánskem.