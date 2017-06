Čeští fotbalisté drželi krok, dvakrát trefili tyč, ale nakonec v Belgii o gól prohráli

AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Čeští fotbalisté podlehli v přípravném utkání před kvalifikačním duelem v Norsku Belgii. V Bruselu ale dokázali s favoritem držet krok a po poločase bylo skóre nerozhodné, když na trefu Batshuayie zareagoval Krmenčík. Na gól Fellainiho už ale Češi odpověď nenašli, v závěru střílel Souček jen do tyče.

Brusel - Čeští fotbalisté v přípravném utkání v Bruselu podlehli domácí Belgii 1:2. Sedmý tým světového žebříčku FIFA, složený z hráčů velkoklubů, poslal do vedení Michy Batshuayi, o rychlé srovnání se svým čtvrtým reprezentačním gólem postaral Michael Krmenčík, ale krátce po změně stran rozhodl po rohu Marouane Fellaini. Češi sahali v závěru po vyrovnání, ale Tomáš Souček trefil jen tyč.

Trenér Karel Jarolím dnes prožil teprve druhou porážku z devíti zápasů na lavičce českého týmu a přišel o pětizápasovou neporazitelnost. Naopak Belgie nenašla přemožitele poosmé za sebou a potvrdila, proč má nejlepší útok evropské části kvalifikace o MS, i když jí kvůli nedělnímu zranění chyběl kapitán Eden Hazard.

Tlak Belgičanů na začátku

Jarolím nasadil poměrně ofenzivní sestavu se dvěma útočníky Krmenčíkem a Schickem, který hrál mírně stažený a snažil se rozdělovat míče při přechodu do útoku. Právě Schick s Daridou ukazovali, že jsou zvyklí na podobnou rychlost a kvalitu protihráčů, zbytek ofenzivy si však na tempo potřeboval přivyknout a Belgie se tak brzy dostala do tlaku.

Brankář Vaclík nejprve chytil hlavičku Lukakua. Druhý nejlepší střelec anglické ligy chvíli nato opřel svou hlavičku zblízka jen do tyče, na kterou následně přirazil i Vaclíka. Český gólman zůstal ležet na zemi, což sudí nepostřehl a nechal pokračovat ve hře. Belgičané však prázdnou branku netrefili.

Ve 25. minutě už šli domácí do vedení. Útočník Chelsea Batshuayi dostal přihrávku do běhu, zasekávačkou se zbavil Kalase a střelou k tyči Vaclíka překonal.

Vaclík musel po půlhodině střídat

Češi však rychle vyrovnali, k čemuž jim pomohlo velké sebevědomí Belgičanů. Gólman Courtois zvolil riskantní rozehrávku, kterou vystihl Krejčí, obral o míč De Bruyneho a předložil ho před prázdnou bránu Krmenčíkovi. A ten nezaváhal.

Vzápětí musel střídat gólman Vaclík, který po srážce s Lukakuem nebyl v pořádku. Těžký druhý reprezentační start tak čekal brankáře Slavie Pavlenku.

Češi po vstřeleném gólu ožili a předvedli pohlednou akci po křídle, následně se ve vápně dostal k míči Schick, ale trefil jen tyč. Pak chyběly Schickovi centimetry, aby se u tyče dostal k prodlouženému centru od Součka. Na druhé straně Pavlenka těsně před poločasem vychytal zblízka Lukakua.

Češi mohli navzdory převaze srovnat

Do druhé půle udělali oba trenéři několik změn. Na české straně se do hry dostali Dočkal, Jankto a Čelůstka, na druhé straně mimo jiné Fellaini a právě záložník Manchesteru United v 52. minutě poslal Belgii znovu do vedení. Pavlenka nejprve vyrazil střelu Mirallase na tyč a roh, na který si naskočil Fellaini a ideální hlavičkou nedal Pavlenkovi šanci.

Belgie měla převahu a dostávala se k nebezpečným závarům, které však česká obrana dokázala odvracet. Ale i směrem dopředu se Jarolímovi svěřenci snažili, zejména po pravé straně, kde operovali Jankto a Čelůstka.

Deset minut před koncem měl na kopačce srovnání Souček, po dobré kombinaci byl v ideální pozici, ale jeho střela orazítkovala jen tyč a Belgie už se ubránila. Zápas byl pro český tým přípravou na sobotní klíčový duel v Norsku v kvalifikaci o mistrovství světa.

Přípravné fotbalové utkání v Bruselu:

Belgie - ČR 2:1 (1:1)

Branky: 25. Batshuayi, 52. Fellaini - 29. Krmenčík. Rozhodčí: Schärer - Vogel, Josipovic (všichni Švýc.). ŽK: Škoda (ČR). Diváci: 28.000.

Sestavy:

Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany (46. Vermaelen), Vertonghen - Tielemans (46. Fellaini) - Chadli, De Bruyne, Nainggolan (46. Mertens), Carrasco (87. T. Hazard) - Lukaku (46. Benteke), Batshuayi (46. Mirallas). Trenér: Martínez.

ČR: Vaclík (33. Pavlenka) - Kadeřábek (46. Čelůstka), Brabec, Kalas, Gebre Selassie - Krejčí (46. Jankto), Souček, Darida, Zmrhal (77. Mareš) - Schick (64. Škoda) - Krmenčík (46. Dočkal). Trenér: Jarolím.

Další přípravná fotbalová utkání:

Skopje: Makedonie - Turecko 0:0.

Budapešť: Maďarsko - Rusko 0:3 (0:2)

Branky: 20. Smolov, 40. vlastní Eppel, 89. Poloz.