Psychika? Únava? Sparťani nechápali, jak mohli přijít o skvěle rozehraný zápas

Sparta vedla ve třetím předkole Evropské ligy nad Trabzonsporem 2:0, utkání necelých sedm minut do konce běžné hrací doby kontrolovala. Jenže pak se z nenápadné standardky snadno prosadil Ekuban a těsně před koncem srovnal na 2:2 z další šance Sorloth.

Po posledním hvizdu padli někteří sparťani na trávník. Letenský tým odehrál jeden z nejlepších zápasů v letošním kalendářním roce, přesto jsou jeho šance do odvety ještě menší, než před prvním zápasem s Trabzonsporem.

"Jsme hrozně zklamaní. Měli jsme zápas pod kontrolou osmdesát minut," nechápal poslední desetiminutovku utkání kapitán Costa.

Dva inkasované góly na domácím hřišti totiž další plány Sparty v Evropě pořádně zkomplikovaly. "Z tohoto zápasu jsme měli vytěžit víc, nebezpečných situací jsme tam měli hodně. Škoda, že jsme neproměnili některé příležitosti nebo další situace nepřetavili ve větší šance. Mohli jsme je zlomit úplně," litoval po zápase záložník Martin Hašek.

Jinak se ovšem snažil být pozitivní. "Trošku hořkosti cítíme, ale velké zklamání to není. Za týden jedeme do Turecka postoupit," hlásal odhodlaně. S Costou se shodl, že remízové utkání je pouze poločas celého dvojzápasu.

Hašek chválil spoluhráče za dobře odehraný zápas. "Bylo to výborné, s dostatkem práce i kvality, díky které jsme si vytvořili šance," hodnotil. Dvě inkasované branky v posledních deseti minutách zápasu si nedovedl vysvětlit. "Nebylo to nezkušeností, spíš to bylo možná psychikou nebo tím, že nám docházely síly. Nedostupovali jsme je tolik a oni to potrestali," krčil rameny.

Přitom po osmdesát minut Sparta zápas kontrolovala a po gólech Costy a Kangy vedla 2:0. Sparťanský kapitán svou trefu slavil, jako by fanoušci na stadionu byli. "Věděl jsem, že nějací jsou okolo stadionu. Cítím, že máme s fanoušky nějaké pouto. Proto jsem běžel slavit. To, že fanoušci nebyli na stadionu neznamená, že nejsme propojení," prozradil své pocity Costa.

Druhý zápas třetího předkola čeká Spartu příští týden v Turecku. Na stadionu v Trabzonu bude na hráče čekat bouřlivá kulisa Medical Park Stadium s kapacitou přes 40 tisíc míst.

"Do odvety bude klíčové zachovat nasazení, nedat jim prostor a čas. Musíme zachovat chladnou hlavu ať už kvůli tíze okamžiku nebo divokému publiku," burcoval před odvetou Hašek. "Když budeme pokračovat v našem výkonu, naději máme," souhlasil Costa.