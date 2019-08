Trabzonspor favoritem není. Nevím, proč bychom měli strádat, věří si kouč Jílek

před 1 hodinou

Trenér Václav Jílek je přesvědčen, že fotbalisté Sparty jsou schopni ve 3. předkole Evropské ligy s Trabzonsporem bojovat o postup

Kouč očekává hodně vyrovnaný dvojzápas. Ve čtvrtečním úvodním domácím duelu před prázdným hledištěm by chtěl s Pražany uhrát jakoukoli výhru bez inkasovaného gólu.

"Myslím, že jsme ve stadiu, které odpovídá době, po kterou tu jsme. Pořád to beru jako začátek, spousta věcí, na kterých pracujeme, potřebuje čas. Změna celkového způsobu a systému bude půlrok potřebovat. Jsme dnes v nějakém stadiu vývoje, stojí proti nám silný soupeř. Myslím, že jsme schopni se připravit tak, abychom do toho šli s vizí postupu a jednoznačně se o něj porvali," řekl Jílek na tiskové konferenci.

"Nedokážu odpovědět, kdo je favoritem. Když se podíváte jen na transfermarkt, kde jsou hodnoty hráčů, tak podle toho by měl být favoritem Trabzonspor. Ale víme dobře, že jen samotná hodnota hráčů nerozhoduje. Trabzonspor disponuje hodně kvalitním týmem, ale nemyslím, že bychom měli v tomhle dvojzápase strádat. Je to hodně vyrovnaná dvojice," dodal Jílek.

Před odvetou v Turecku, kterou bude podle všeho provázet velmi bouřlivá atmosféra, by si Letenští potřebovali v domácím duelu vytvořit náskok. "Asi tenhle zápas můžeme označit v tuhle chvíli za nejdůležitější v pozici hlavního trenéra Sparty. Jdeme do něj s tím, že jednoznačně myslíme na vítězství, abychom uhráli zápas s nulou. Za stávajících podmínek, které rozhodují o postupu, je inkasovaná branka na domácí půdě hodně bolavá. Čeká nás velmi těžký soupeř, nechceme inkasovat, branku vstřelit. To by byl ideální scénář," přemítal Jílek.

Jeho tým se bude muset doma obejít bez fanoušků, Sparta má totiž uzavřené hlediště kvůli trestu z minulé sezony. "Pro mě je to smutná věc hrát takovýhle velmi důležitý zápas bez fanoušků. Ještě v kontextu toho, jak skvěle a v jakém počtu nás v úvodu sezony podporují. Je mi to líto. Z pohledu komunikace budou pokyny slyšet líp, k hráčům to dojde líp než v bouřlivé atmosféře. Beru to ale jako velkou nevýhodu. Ale uděláme maximum, abychom se s tímhle handicapem vyrovnali," uvedl Jílek.

Zatímco Sparta už má za sebou čtyři ligová kola, Trabzonspor ještě soutěžní zápas v sezoně nehrál. "Z toho, co jsme měli možnost vidět, ta sestava korespondovala s tím, s čím končili minulou sezonu. Nečekám výrazné změny, možná dvě tři. Je to mužstvo, které je hodně ustálené. Dá se vycházet z jejich zápasů z minulé sezony, v přípravě odehráli výborná utkání proti Hoffenheimu, Parmě. Nemyslím, že by bylo nějak extrémně složité je nasledovat," dodal Jílek.