"Udeřte je do obličeje." Lukašenko instruoval sportovce, jak se mají chovat na OH

Sportovci z Běloruska, kteří budou soutěžit na letošních olympijských hrách v Paříži, by měli být nelítostní a tvrdí. Tvrdí to Alexandr Lukašenko, autoritářský vůdce země, která je spojencem Ruska v jeho agresi vůči sousední Ukrajině.

"Hněv ve sportu je důležitý," řekl Lukašenko. "Pokud jste se již kvalifikovali a jedete tam v neutrálním postavení, udeřte je do obličeje. Ukažte jim, že jste skutečnými Bělorusy," vyzval sportovce, aniž by objasnil, zda své komentáře myslel v duchu sportovní metafory, nebo doslovně.

Na Rusko a jeho spojence Bělorusko dopadají sankce MOV kvůli agresi na Ukrajině. OH v Paříži se nebudou účastnit výpravy těchto zemí, nebudou mít zastoupení v kolektivních sportech. Neutrální sportovci z Ruska a Běloruska se nebudou účastnit zahajovacího ceremoniálu a nebudou uvedeni v medailovém hodnocení zemí.

Jednotlivci z těchto zemí budou moci závodit jako neutrální za splnění podmínek MOV. Nesmějí být spojeni s armádními a bezpečnostními složkami, nesmí podporovat ruskou agresi proti Ukrajině a musejí splňovat podmínky Světové antidopingové agentury (WADA). Bude to posuzovat tříčlenná komise MOV.

Na otázku, zda by se běloruští sportovci měli účastnit olympijských her, Lukašenko odpověděl, že je to volba sportovců, uvedla běloruská státní tisková agentura Belta.

Běloruský diktátor dodal, že pokud Bělorusové z olympijských her vyjdou vítězně, bude to dobrý nástroj i pro mezinárodní scénu. "Pak je můžeme udeřit do tváře i politicky," řekl.

Na letošní letní olympijské hry se podle odhadů kvalifikuje asi třicet ruských a dvacet běloruských závodníků.