Sparta se má v Turecku na co těšit, ví bek Trabzonsporu Novák

před 2 hodinami

V průběhu letní přípravy měl fotbalista Trabzonsporu Filip Novák zdravotní problémy, poslední duel už ale odehrál celý a na čtvrteční úvodní utkání 3. předkola Evropské ligy na hřišti Sparty je připraven.

Devětadvacetiletý reprezentační bek se poprvé od odchodu do zahraničí představí se svým klubem na české půdě. Před dvojzápasem považuje za výhodu, že se úvodní duel kvůli trestu Pražanů bude hrát před prázdným hledištěm stadionu na Letné.

"Samozřejmě to všichni vnímáme, když se hraje před prázdným stadionem, pro nikoho to není dobré. Zase si musíme říct, že hrát před vyprodanou Letnou je přece jen něco jiného než hrát doma a nikoho tu nemít, nikdo nebude podporovat Spartu," řekl na tiskové konferenci Novák.

"Z mého pohledu to vidím jako určitou výhodu pro nás. Přeju si, ať uhrajeme dobrý výsledek. A jakmile přijede Sparta k nám do Trabzonu, tam se mají na co těšit," dodal s odkazem na bouřlivé prostředí v Turecku.

Na české půdě si Novák se svým klubem zahraje poprvé od odchodu do zahraničí v létě 2015 z Jablonce. "Jsem rád, že jsem tady v Česku zpátky. Že se můžu taky předvést České republice nejen díky české reprezentaci, ale taky díky tureckému týmu," uvedl Novák.

V přípravě pomáhal trenérovi Ünalu Karamanovi. "Sleduji českou ligu pravidelně, skoro všechny zápasy, co jsou v televizi. Takže mám obrázek o hře Sparty. Samozřejmě s trenérem jsem o tom mluvil, poukázal jsem mu na nějaké věci. Ještě s ním budu chtít mluvit a třeba mu něco poradit, co si myslím já, že by nám mohlo pomoci k dobrému výsledku," řekl Novák.

Ve prospěch Sparty podle něj bude hrát větší rozehranost. Zatímco Trabzonspor čeká první soutěžní zápas sezony, Sparta už má za sebou čtyři kola české ligy. "Česká liga začala dřív, budou trošku sehranější. Na co si dát pozor? Určitě nás studovali. Pana trenéra Jílka znám, vím, že on má nastudovaného každého hráče, něco na nás vymyslí. Ale my se chceme prezentovat tím, že budeme hrát svou hru, kterou jsme hráli minulou sezonu. Ať se děje, co se děje, chceme hrát ten fotbal, na který jsme zvyklí. Je nám jedno, zda budeme hrát doma nebo venku," uvedl Novák.

"Zítřejší zápas je otevřený, oba týmy chtějí postoupit. Vím, že Sparta má cíl, který máme i my - dostat se do základní skupiny. Záleží, na jaké straně bude stát štěstí. Doufám, že si odvezeme pozitivní výsledek do Trabzonu a tam potvrdíme náš postup dál," doplnil Novák.

Jeho celek v poslední době posílili někdejší hráč Chelsea John Obi Mikel a bývalý Novákův spoluhráč z Midtjyllandu útočník Alexander Sörloth. "Jsem rád, že jsme udělali takové přestupy. Je vidět, že John Obi Mikel už má něco za sebou, může nám předat zkušenosti. Připojil se později, takže zatím ani nikdo z nás neví, zda zítra nastoupí," řekl Novák.

"Alexe si pamatuji z Dánska. Hrál jsem s ním v té sezoně, kdy se stali mistry, i když já v polovině sezony přestoupil sem do Trabzonu. Za něj jsem taky rád, vím, co od něj čekat. Doufám, že potvrdí kvality," dodal.

K českému fotbalu má blízko i trenér Karaman. "Tento národ se zapsal do našeho klubu mnohými odkazy. Měl jsem tu čest hrát s Karlem Radou, dále samozřejmě v naší zemi působil Tomáš Jun. A Filip Novák je brilantní nejen fotbalově, ale i lidsky, charakterově je skutečným klenotem. Chci poděkovat zemi, která takového hráče vychovala," uvedl Karaman.