Mladá Boleslav veze z Rumunska nadějnou bezbrankovou remízu

před 2 hodinami

Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v úvodním utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy v Rumunsku s týmem FCSB 0:0.

Středočeši tak ve čtvrtek uhráli z tria českých pohárových zástupců nejlepší výsledek. Odveta se hraje za týden.

Středočeši usilují o první postup do základní skupiny soutěže po dvanácti letech. Od té doby šestkrát po sobě vypadli v předkole.

Vítěz se v závěrečném play off utká buď s Ventspilsem, nebo portugalským Guimaraesem, který v prvním duelu zvítězil v Lotyšsku 3:0.

"První půle byla výborná, ve druhé tam byly pasáže, kde nás domácí zmáčkli, měli tam dvě tři šance a podržel nás gólman Šeda, ale to jsme čekali. Ve druhé půli, protože to tam otevírali a byly tam takové brejkové situace, jsem věřil, že padne naše vytoužená branka na soupeřově půdě, bohužel se nestalo," řekl v televizním rozhovoru trenér Jozef Weber.

"Přesto musím hráčům poděkovat, odvedli velice dobrý výkon a udrželi jsme naše naděje na postup i do odvety," dodal bývalý kouč Bohemians 1905 a Karviné.

Zápas se kvůli letním koncertům na stadionu FCSB uskutečnil v Giurgiu vzdáleném zhruba 60 kilometrů od Bukurešti a úvodní poločas přinesl minimum šancí. První příležitost se zrodila až na přelomu 26. a 27. minuty. Bucha udržel v souboji míč a posunul ho na Komličenka, jehož prudkou střelu z dálky gólman Vlad vyrazil. Ve 40. minutě po Mešanovičově centru hlavičkoval Bucha vedle.

Šest minut po přestávce vyrazil brankář Šeda přízemní střelu Viny na roh. V 58. minutě šli hosté do přečíslení tři na dva, Bucha předal míč Ladrovi, který ale vypálil těsně vedle.

Poté začal mladoboleslavské defenzivě zatápět jednadvacetiletý útočník Coman. V 67. minutě jeho pokus z vápna skončil mimo tři tyče. O čtyři minuty později zakončením před šestnáctkou protáhl Šedu a po následném rohovém kopu zamířil nad.

V 79. minutě znovu zahrozil Coman, jenže Šedu opět nepřekonal. O chvíli později mladoboleslavský brankář vyrazil jeho střelu, ale Coman se dostal k odraženému míči a přihrál Pantiurovi, jenž zblízka napálil míč do břevna.

"Trochu jsme prostřídali a věřil jsem, že se povede nějaký rychlý brejk. Ztráceli jsme lehké balony. To, co se nám dařilo v první půli, už nebylo ono. Proto jsme malinko změnili rozestavení. Přečíslovali nás veprostřed, tak jsme tam poslali Pudila a Buchu, ale ani to nepomohlo v eliminaci tlaku, i když závěr, posledních pět šest minut, byl klidnější," uvedl Weber.

Ladrovi se výkon mužstva zamlouval. "Hráli jsme ze zajištěné obrany, věděli jsme, že se moc nevracejí, že budeme čekat na brejky, což se nám dařilo. Je škoda, že jsme nějaký nevyužili. Určitě (výsledek) bereme všemi deseti, je to otevřené, hrajeme doma, udrželi jsme nulu a doufáme, že to doma zvládneme," konstatoval rodák z České Lípy.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy.

FCSB - Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Jaccottet - Jobin, Erni (všichni Švýc.). ŽK: Popescu, Oiada, Coman, Moutinho - Matějovský, Komličenko, Mešanovič.

FCSB: Vlad - Cretu, Planič, Filip (32. Pantiru), Soiledis - Popescu (46. Moutinho), Cristea, Vina - Oaida, Coman, Tanase (80. Gikiewicz). Trenéři: Andronache a Nastai.

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Bucha, Matějovský (74. Budínský), Hubínek, Ladra (65. Fulnek) - Komličenko, Mešanovič (87. Auer). Trenér: Weber.