Slovácko - Fenerbahce. Vítěz MOL Cupu se v odvetě s Turky pokusí o zázrak

Náročný program je něco, na co si kádr Slovácka musí zvyknout. Ani se totiž neoklepali z ligového utkání a už musí přeřadit na odvetu 3. předkola Evropské ligy. Vyhlídky nemá celek z Uherského Hradiště valné. V prvním utkání na půdě tureckého Fenerbahce totiž prohrál 0:3. Výhodou je, že i při vypadnutí si zahrají Svědíkovi svěřenci ještě jedno předkolo v Evropské konferenční lize. Dnes však chtějí zabojovat o zázračný postup, případně alespoň o dobrý výsledek, který by mohl získat body do národního koeficientu. Samozřejmě budou brát v úvahu zkušenosti z prvního utkání, které moc týmu nevyšlo.