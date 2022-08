Sparta se v Budějovicích konečně dočkala vítězství, zabralo také Slovácko

Sparta ve druhém kole Fortuna:Ligy zvítězila na půdě Českých Budějovic 2:0. Slovácko si doma poradilo s Hradcem Králové 1:0, Jablonec remizoval v Mladé Boleslavi 2:2. Kolo uzavírá večerní duel mezi Slavií a Zlínem.

Sparťané se v Českých Budějovicích dočkali první soutěžní výhry pod dánským trenérem Brianem Priskem. Pražané rozhodli před vyprodaným stadionem už v úvodním dějství, kdy se trefili Casper Höjer a Tomáš Čvančara. Letenští zvítězili na jihu Čech v nejvyšší soutěži po třech remízách za sebou a s Dynamem počtvrté za sebou neinkasovali.

Sparta, která nedávno vypadla ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s Vikingem Stavanger, poprvé vyhrála až ve čtvrtém soutěžním duelu pod Priskem. Letenští částečně odčinili minulou domácí porážku 1:2 s Libercem z prvního kola. Naopak Dynamo nenavázalo na úvodní vítězství 2:0 nad Pardubicemi.

"Je to samozřejmě důležité vítězství. První výhra v sezoně je vždy stěžejní a občas je těžké na ni dosáhnout. Je to výborný signál, že tvrdá práce se vyplácí. Věřím, že je to první z mnoha výher," řekl na tiskové konferenci Priske.

Oproti duelu s Libercem udělal z různých důvodů čtyři změny v základní sestavě. Mimo jiné chyběla útočná jednička Kuchta, který dostal pětizápasový trest za vyloučení po surové hře v úvodním kole. Letenští nastoupili v ofenzivě se dvěma hroty Čvančarou a Julišem a zadák Zelený hrál netradičně na pozici defenzivního záložníka. Jihočeši vyrukovali s pětičlennou obranou.

Sparta vstoupila do utkání nejlépe, jak mohla. Hned ve druhé minutě Letenští nakrátko rozehráli roh a Höjerův střílený centr s pomocí teče domácího Hory zaskočil gólmana Šípoše, který balon propustil kousek za brankovou čáru. Dánský obránce skóroval v české lize poprvé.

"Je samozřejmě velmi příjemné pomoci gólem. Samozřejmě je pro mě velmi důležité dát gól. Chci dávat góly, sbírat asistence a podílet se také na ofenzivní hře týmu," uvedl pro klubovou televizi Höjer.

"Byla to situace, na kterou jsme se celou dobu připravovali. Věděli jsme, že Sparta ty rohy takhle rozehrává. Trefilo mě to do zad a zapadlo to Šípimu (Šípošovi) přesně k tyči. Bylo to v druhé minutě, takže to výsledek i zápas určitě ovlivnilo. Ale naše hra tím nijak nespadla," uvedl Hora.

Dynamo se z inkasovaného gólu oklepalo a ve 12. minutě bylo blízko k vyrovnání. Po Horově nákopu nejistě vyběhl brankář Holec až téměř k hranici pokutového území, nová posila Jihočechů Čmelík ho stihl obstřelit a trefil tyč.

Domácí drželi v poli se Spartou krok, ale v obraně chvílemi působili nejistě. V 26. minutě jen se štěstím přečkali velký závar ve vápně, o minutu později už ale podruhé inkasovali. Daněk se protáhl přes dva hráče, uvolnil ve vápně Čvančara a ten před Šípošem nezaváhal.

"Dáňa mi to dal ideálně pod sebe. Dal jsem si dobrý první dotyk, viděl jsem, že gólman je na přední tyči, tak jsem se ho jen snažil prostřelit na vzdálenější tyč," uvedl pro klubovou televizi Čvančara.

Jihočeši si ještě do pauzy vytvořili druhou velkou šanci a znovu u ní byl agilní Čmelík, jehož tvrdou ránu z voleje v 38. minutě vyrazil Holec. "To, co se nás týkalo minulý týden proti Pardubicím, že jsme byli produktivní, se dnes povedlo Spartě. Dala brzo branku a to dost ovlivnilo ráz utkání. Hráči to nezabalili, měli jsme dvě tři příležitosti, abychom srovnali. Přišla druhá krásná branka Sparty, je třeba ocenit individuální dovednost Daňka. Pak už to bylo velice složité," uvedl českobudějovický trenér Jozef Weber.

Po změně stran začali domácí aktivně a v 52. minutě po centru hlavou o kousek minul Králik. Na opačné straně po hodině hry připravil agilní Daněk pozici pro Mejdra, který rovněž zamířil vedle. Chvíli nato Daněk zakončoval sám a Dynamo zachránil Šípoš.

Po oboustranném prostřídání ztratila hra tempo a Sparta už tři body bez větších problémů uhájila. Jihočeši se nedočkali branky ani v druhé minutě nastavení, kdy Čoličovu ránu z voleje po signálu z rohového kopu odvrátil kousek před brankovou čarou Hancko.

"Myslím, že jsme odehráli už lepší zápasy než tento. V některých předchozích jsme měli lepší kontrolu nad hrou. Ale dnes jsme zvládli ty klíčové momenty, ve kterých se zápas lámal," řekl Priske. "Herně jsme se Spartě vyrovnali, ale pořád jsme čekali na kontaktní gól. V posledních 15 minutách po prostřídání přišla na stranu Sparty větší kvalita a hosté to zkušeně dohráli. Zaslouženě vyhráli," dodal Weber, jenž hrával za Spartu.

Slovácku stačil jediný gól. A červená

Fotbalisté Slovácka v neděli zvítězili nad Hradcem Králové 1:0. Jedinou branku zápasu vstřelil v 58. minutě Vlastimil Daníček, hosté hráli od začátku druhé půle bez vyloučeného Adama Gabriela. Tým z Uherského Hradiště tak po úvodní remíze 2:2 v Brně v sezoně nejvyšší soutěže poprvé zvítězil. Naopak "Votroci" nenavázali na výhru 1:0 nad Slavií z prvního kola.

Domácí trenér Svědík udělal oproti čtvrteční porážce 0:3 na hřišti Fenerbahce Istanbul v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy hned šest změn v základní sestavě. V ní poprvé nastoupila i letní posila Kozák, ale chyběli veteráni Kadlec, Petržela či Kalabiška.

"Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme lepším týmem, spravili jsme si náladu za nepovedené vystoupení na Fenerbahce a před odvetou," řekl Svědík na tiskové konferenci. "Potřeboval jsme rozložit síly a dostat do zápasového rytmu i další hráče," doplnil ke složení mužstva.

Na útočném elánu slováckého týmu se změny moc neprojevily, po deseti minutách hry se do střeleckých příležitostí dostali Šašinka s Kozákem, ale brankáře Reichla nepřekonali. V 16. minutě Kozák sklepl míč na nabíhajícího Šašinku a ten trefil tyč.

Hradec se musel soustředit na obranu, která pod domácím náporem dostávala zabrat. Východočeši jen sporadicky pronikali před gólmana Ngyuena, výjimkou byla hlavička Gabriela po rohu.

Ve 23. minutě bylo Slovácko opět blízko gólu, když Trávníkův centr na Kozáka srazil obránce Čech na břevno. Slibný náznak měla další spolupráce domácích útočníků, ale Šašinkova koncovka nebyla přesná, podobně jako přímý kop Holzera v nastaveném čase.

V prvních vteřinách druhé půle byl za faul a druhou žlutou kartou vyloučen Gabriel. "Nezlobím se na něj, stal se určitou obětí, bylo to necitlivé," mínil kouč Hradce Miroslav Koubek. Jeho svěřenec Vašulín v 51. minutě trefil po rohu tyč, což byla na dlouhou dobu poslední ofenzivní akce hostů.

Slovácko zahájilo přesilovku hodně aktivně. Dva pokusy Trávníka ještě úspěchem neskončily, Kohút po rohu potřetí v zápase zamířil do tyčky, ale odražený míč v 58. minutě poslal do sítě Daníček. Jednatřicetiletý obránce dal gól i v předchozím vzájemném střetnutí v nadstavbě minulé sezony (3:0). "Trefili jsme tři tyče a aspoň něco tam dotlačili. Gólů jsme měli dát více," prohlásil Daníček.

Vedoucí gól přinesl domácím klid a také více kreativity v útoku. Blízko ke své premiérové trefě v dresu Slovácka byl Kozák, Trávníka opět vychytal výborný Reichl a Petržela se zbytečně "ukličkoval".

Tlak mužstva z Uherského Hradiště v závěru nepolevil, i když se hosté i v deseti snažili o vyrovnání a nebezpečně pálil Vašulín. Poslední minuty však měli v režii domácí a výhru v pohodě uhájili. "Vítězství Slovácka bylo zasloužené, o tom nelze pochybovat," podotkl Koubek.

Slovácko tak porazilo Hradec ve třetím soutěžním duelu za sebou bez inkasované branky a doma bodovalo poosmé v řadě. Východočeši protáhli čekání na venkovní výhru na šest ligových zápasů.

Jablonec vedení neudržel

Jablonečtí fotbalisté remizovali 2:2 na hřišti Mladé Boleslavi a poprvé v nové sezoně bodovali. Severočeši v Lokotrans Aréně dvakrát vedli, na branky Václava Sejka a Vladimira Jovoviče ale odpověděli Marek Matějovský z penalty a Daniel Mareček. Kouč David Horejš se tak ve svém 100. ligovém zápase v roli trenéra nedočkal premiérové soutěžní výhry na jablonecké lavičce.

Severočeši alespoň ukončili šňůru porážek pod Horejšem, v součtu s přípravou jich měli na kontě pět. Mladá Boleslav prodloužila sérii ligové neporazitelnosti na šest zápasů.

V sestavě Jablonce nechyběl oproti úvodní porážce s Bohemians (0:3) zkušený Hübschman, který nastoupil ve stoperské dvojici s Heidenreichem. Došlo tak k nevšednímu kapitánskému souboji dvou čtyřicátníků, protože v domácí sestavě nechyběl další bývalý reprezentant Matějovský.

"Bylo krásné sledovat, jak si před zápasem předávali vlajky, vždyť dohromady mají 80 let. Oba dva jsou skvělí i charakterově a dnes odehráli výborné utkání," řekl na tiskové konferenci domácí trenér Pavel Hoftych, který poslal do hry stejnou jedenáctku jako před týdnem při bezbrankové remíze ve Zlíně.

Jablonec ukončil čekání na první gól v novém ročníku už v páté minutě, kdy si Šulc navedl za vápnem míč na střelu a jeho pokus vyrazil brankář Polaček jen k dorážejícímu Sejkovi. Dvacetiletý kmenový hráč Sparty dal v 15. ligovém zápase pátou branku.

Po čtvrthodině skončila Karafiátova hlavička na břevně, přesto se Mladoboleslavští záhy dočkali vyrovnání. Ve 20. minutě srazil Škodu v pokutovém území skluzující Surzyn a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Matějovský. Zkušený špílmachr, jenž v prosinci oslaví 41. narozeniny, přeskočil svého dnešního soupeře Hübschmana a stal se druhým nejstarším střelcem v historii české ligy.

Vyrovnaný první poločas ale přesto vyhráli hosté. Ve 34. minutě se Jovovič prodral ve vápně k míči a z velkého úhlu přesnou střelou překvapil Polačka. Černohorský reprezentant skóroval v tuzemské nejvyšší soutěži poprvé od loňského dubna.

Krátce před pauzou se blýskl při Škodově hlavičce brankář Hanuš. Po změně stran na druhé straně Sejk prováhal ve vyložené šanci sám před bránou vhodný okamžik ke střele. "Kdybychom přidali třetí gól, tak jsme asi zápas zlomili na svou stranu. V závěru nás naopak podržel gólman, takže remíza je nakonec spravedlivá. Jsem ale spokojený hlavně s výkonem, který byl úplně odlišný než proti Bohemce. Zbavili jsme strachu a dařilo se nám konečně přenést věci z tréninku i do zápasu," uvedl Horejš.

Nervózní druhá půle už příliš šancí nenabídla, domácí přesto dokázali podruhé v zápase srovnat. V 78. minutě se dostal v pokutovém území k míči Mareček a prudkou křižnou střelou nedal Hanušovi šanci. Jablonecký gólman zachránil svému týmu alespoň bod, když si poradil se Skalákovou střelou z dobré pozice i s nebezpečným závarem na konci nastavení. Mladá Boleslav nepodlehla Jablonci v pátém ligovém utkání po sobě.

"Velmi těžké utkání, chvílemi jsme působili dost nervózně. Pozitivní na utkání je, že jsme se za žádného stavu nevzdali, a nakonec jsme předvedli ještě strhující závěr. Respektujeme sílu soupeře, navíc jsme dvakrát prohrávali, takže bod bereme," zhodnotil Hoftych.

2. kolo první fotbalové ligy:

Dynamo České Budějovice - Sparta Praha 0:2 (0:2)

Branky: 2. Höjer, 27. Čvančara. Rozhodčí: Proske - Paták, Kotík - Franěk (video). ŽK: Čmelík, Potočný, Hellebrand - Drchal. Diváci: 6681 (vyprodáno).

Sestavy:

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Grič, Havel, Králik, Sladký (85. Penner) - Čmelík (72. Matoušek), Hora, Čavoš (72. Hellebrand), Potočný - Škoda (46. Hais). Trenér: Weber.

Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Hancko, Höjer (62. Pavelka) - Zelený - Daněk (83. Wiesner), Sadílek, Pešek (74. Drchal) - Čvančara (62. Karabec), Juliš (74. Minčev). Trenér: Priske.

1. FC Slovácko - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 58. Daníček. Rozhodčí: Berka - Vlček, Mokrusch - Kocourek (video). ŽK: Daníček, Petržela, Duskí - Kodeš, Gabriel, Harazim, Čech, Koubek (trenér). ČK: 46. Gabriel (Hradec Králové). Diváci: 4202.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Tomič (73. Sinjavskij), Hofmann (88. Kadlec), Daníček, Šimko - Kohút (63. Duskí), Trávník, Ljovin, Holzer (63. Petržela) - Kozák (73. Kalabiška), Šašinka. Trenér: Svědík.

Hradec Králové: Reichl - Klíma, Čech, Smrž - Gabriel, Kučera, Kodeš (71. Rada), Harazim (88. Dvořák) - Kubala, Vašulín, Vlkanova (74. Novotný). Trenér: Koubek.

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 2:2 (1:2)

Branky: 21. Matějovský z pen., 78. Mareček - 5. Sejk, 34. Jovovič. Rozhodčí: Batík - Kříž, Antoníček - Machálek (video). ŽK: Matějovský - Surzyn, Houska, Kratochvíl, Kadlec. Diváci: 3227.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Polaček - Mareček (82. Darmovzal), Šimek, Suchý, Karafiát - Pech (46. Fulnek), Mašek (46. Skalák), Dancák (62. Donát), Matějovský, Ladra (70. Stránský) - Škoda. Trenér: Hoftych.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Heidenreich, Hübschman, Polidar - Považanec - Šulc, Kratochvíl, Houska (90.+1 Kadlec), Jovovič (69. Pleštil) - Sejk (86. Chramosta). Trenér: Horejš.