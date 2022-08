Bílek: My a pouze defenziva? V žádném případě. Chceme být nepříjemní

Přestože trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek považuje vítězství 2:1 na hřišti Tiraspolu za skvělý výsledek, do úterní domácí odvety 3. předkola Ligy mistrů podle něj půjdou čeští šampioni s tím, jako kdyby byl stav dvojzápasu bezbrankový.

Bývalý reprezentační kouč odmítl, že se Viktoria ve vyprodané Doosan Areně bude soustředit pouze na obranu.

"Výsledek 2:1 je pro nás skvělý, vyhráli jsme na soupeřově půdě, což je velmi cenné. Ale pořád to nic neznamená. Pokud by se soupeři něco podařilo, začíná se od nuly. Do zápasu vstoupíme, jako by to bylo 0:0," řekl Bílek na tiskové konferenci.

"Nejdeme do toho s tím, že jsme trochu ve výhodě. Že bychom se soustředili pouze na defenzivu, to v žádném případě. Chceme jednoznačně hrát jako všechna utkání pozorně do defenzivy, ale chceme být nepříjemní, dostat soupeře pod tlak, vytvářet si střelecké příležitosti a naším cílem je vstřelit branku," doplnil sedmapadesátiletý trenér.

Už má jasno, v jakém rozestavení domácí nastoupí. V posledních dvou soutěžních duelech v Moldavsku a doma s Pardubicemi hráli plzeňští ve formaci 4-4-2 s útočníky Tomášem Chorým a Janem Klimentem a v obou případech vyhráli 2:1.

"Jsem rád, že jsme schopní hrát rozestavení jako celou minulou sezonu (4-2-3-1), ale teď v posledních zápasech jsme si zase potvrdili, že můžeme hrát i na dva útočníky. Přineslo nám to dobré výsledky. Jsem rozhodnutý, jakým způsobem budeme zítra hrát, ale nejdřív se to samozřejmě dozvědí hráči," uvedl Bílek.

Kliment, jenž přišel do Viktorie v létě po konci smlouvy ve Wisle Krakov, v novém ročníku vstřelil tři soutěžní branky.

"Přicházel sem s tím, že bude dávat góly, tohle od něj očekáváme. Jsem rád, že hned v úvodu se střelecky prosazuje. Nutně to potřebujeme. Je to dobré i v tom, že mu to posiluje sebevědomí. Myslím, že to je na něm vidět. Začátek, když vezmu i přípravu, to nebylo úplně jednoduché, ale každým zápasem se zlepšuje," ocenil Bílek.

Plzeňští si postupem přes Helsinky už zajistili minimálně účast ve skupině Evropské konferenční ligy a návrat do hlavní fáze pohárů po tříleté absenci.

V případě vyřazení Šeriffu by získali v přepočtu 213 milionů korun (za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy) plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient.

"Bude to důležitý zápas pro nás i pro Plzeň jako klub. Věřím tomu, že zítra uděláme další důležitý krok, abychom si splnili naše přání hrát Ligu mistrů," prohlásil Bílek.

"Půjdeme do zápasu úplně stejně jako do toho prvního, zase poctivý výkon. Hrajeme doma, naším cílem je postoupit a samozřejmě chceme utkání i vyhrát," dodal někdejší záložník.