Nevyšlo nám vůbec nic, litoval kouč Slovácka Svědík po porážce od Fenerbahce

Zápas blbec. Tak by se dala nazvat porážka Slovácka 0:3 v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy na hřišti Fenerbahce Istanbul. "Z hlediska strategie nám nevyšlo vůbec nic," posteskl si kouč týmu z Uherského Hradiště Martin Svědík.

Moravský celek přitom nezačal špatně, ve 2. minutě dokonce trefil tyč. "Věděli jsme, že musíme vydržet úvodních dvacet minut, podržet balón," líčil Svědík strategii svého mužstva.

Jenže tu se nedařilo naplňovat a hosté se podle kouče dostávali do hlubšího bloku. V 17. minutě za to pykali, turecký soupeř otevřel skóre.

"Dostali jsme gól v momentě, když nás bylo devět v šestnáctce a nedokázali jsme zabránit střele," posteskl si Svědík. "Byla to škoda, situace se dala vyřešit líp," věděl.

Slovácko se pokoušelo o rychlou odpověď. "Pak jsme se osmělili k protiútokům, ale chyběla jim efektivita," litoval kouč uherskohradišťského souboru.

Naopak protivník si rady věděl a gólem do šatny zasadil Moravanům těžký úder. "Tím se uklidnil a nás paralyzoval," přiznal Svědík.

A dění po změně stran? To ani nechtěl po rychlé červené kartě pro Stanislava Hofmanna komentovat. "O druhém poločase se nemusíme bavit, přišlo vyloučení, což ovlivnilo zápas," mávl rukou trenér čtvrtého celku minulého ročníku Fortuna:Ligy.

Také záložník Vlastimil Daníček si uvědomoval, kdy se duel lámal. "Klíčový pro vývoj byl přelom poločasů. Na konci prvního jsme dostali gól a pak přišlo vyloučení," povzdychl si. "Domácí pak takticky drželi balón, my jsme se snažili udržet skóre. Škoda třetího gólu, to byl hřebíček," smutnil.

Výkon podle Svědíka ovlivnily také jiné okolnosti. "Měli jsme i zdravotní problémy. Havlík od 20. minuty nehrál naplno, proto v půli střídal. V tomto směru šlo všechno proti nám," zopakoval trenér.

I tak ale dobře věděl, že jeho celek mohl u Bosporu dosáhnout na mnohem lepší výsledek. "Všechny góly, které jsme dostali, byly po střelách z hranice šestnáctky, tam jsme měli pracovat líp," mrzelo kouče.

Svůj tým ale nijak nezatracoval. "Výkon deseti hráčů byl srdnatý, bojovali jsme až do konce. Hráli jsme to, na co máme," pokrčil rameny.

Hráče navíc mohla zaskočit kulisa na stadionu, na kterou přece jen nejsou z české ligy zvyklí. "Zápas měl vynikající atmosféru, pro nás to byl velký nezvyk, na hřišti nebylo slyšet absolutně nic," divil se záložník Daniel Holzer. "Nikdy jsem něco podobného nezažil, ale proto fotbal hrajeme," doplnil.

Za týden se pořadatelství prohodí, Slovácko přivítá slavný celek ve druhém klání na svém stadionu. "Odveta bude velmi těžká, ale stát se může cokoliv," upínal se Svědík k naději. "Fenerbahce má ale komfortní náskok a velkou kvalitu," uznal.