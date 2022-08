Slovácko do odvety s Fenerbahce posílí útok. Svědíkovi chybí pan nepostradatelný

Fotbalové Slovácko čeká historický zápas na domácí půdě. Hostit bude několikanásobného tureckého mistra Fenerbahce. Atmosféru výjimečného utkání pro domácí kazí fakt, že v prvním utkání prohráli 0:3 a v odvetě už budou mít jen mizivou šanci na postup do play off Evropské ligy.

Také proto každý pozitivní výsledek a zlepšenou hru bude trenér Martin Svědík považovat za úspěch ve čtvrteční odvetě 3. předkola Evropské ligy.

Slovácko čeká po květnovém finále domácího poháru, kdy doma zdolalo Spartu a zajistilo si účast v Evropské lize, další vrchol v krátké klubové historii.

"Já nepřemýšlím, kam utkání s Fenerbahce zařadit třeba ve srovnání s pohárovým finále. Splnili jsme si sen hrát evropské poháry. Je to atraktivní duel, ale nedělám z toho vědu," řekl Svědík na předzápasové tiskové konferenci.

Za úspěch by sedmačtyřicetiletý kouč považoval jakýkoli pozitivní výsledek a zlepšenou hru. "Hrajeme za body do koeficientu, vše se počítá. Je to 0:3 a já v kabině cítím, že kluci neskládají zbraně a jsou odhodlaní se pokusit vývoj otočit," řekl.

Cesta k tomuto cíli je zřejmá. "Musíme být víc odvážní a hrát svoji hru. Nesmíme tak kvalitnímu soupeři dát luxus tolika prostoru před šestnáctkou, aby z toho vytvářel gólové situace, jak jsme to dělali v prvním zápase," konstatoval. "Musíme začít aktivně, odvážněji a od toho se může odvíjet další průběh. Nesmíme ztrácet balony, tím jsme se připravovali o finální konec akcí," vypočítal.

Fenerbahce v pondělí před odletem na Moravu jen remizovalo v úvodním kole turecké ligy s nováčkem Ümraniyesporem (3:3) a hrálo přitom ve velmi podobné sestavě jako proti Slovácku. "Ten zápas asi moc neukázal, i naše kluby mívají po pohárech v lize problémy. Dostali tři góly ze standardek. Dá se z toho něco vzít, ale zase ne moc," řekl Svědík.

Právě standardky ve vlastním provedení označil při nedělním zápase s Hradcem Králové za tragédii. I proto, že chyběl tradiční exekutor Marek Havlík, jehož zranění nepustí do hry ani ve čtvrtek.

"On je komplexní hráč a pro nás nepostradatelný, jak do defenzivy, tak čtením hry. Na Fenerbahce plnil ofenzivní úkoly a bude moc chybět," litoval kouč, který nemůže počítat ani s vyloučeným stoperem Stanislavem Hofmannem. "Nebude to úplně snadné, ale jeho nahradíme určitě lépe než Havlíka," dodal trenér.

Fenerbahce hrálo poslední utkání v pondělí, na odpočinek má tak jen tři dny. Do Uherského Hradiště přicestuje v den utkání. "Turci mívají sklony k podcenění, asi si první zápas vyhodnotili tak, že už mají postup jistý, a proto se tak chovají," zhodnotil záložník Milan Petržela.

Cesta k případnému senzačnímu úspěchu povede podle Svědíka přes rychlý začátek, v němž by mělo Slovácko dostat soupeře pod tlak. Zřejmě se to promítne i do sestavy. "Budou v ní ofenzivní typy, abychom byli více konkurenceschopní. Máme nějaké varianty a rozhodneme se v den zápasu," dodal.

Pokud by Slovácko postoupilo, ve 4. předkole EL by ho čekala Austria Vídeň. Začalo by se 18. srpna v Rakousku. V případě vyřazení klesne Slovácko do play off Evropské konferenční ligy a o skupinu by si zahrálo s lepším z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. V tomto případě by 18. srpna začalo doma.