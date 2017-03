Zápas Slavie s Plzní bude jako derby, vyhrát může i ten horší, říká Uhrin mladší

před 52 minutami

Zápas prvních dvou týmů ligové tabulky mezi pražskou Slavií a plzeňskou Viktorií bude pro trenéra Dušana Uhrina mladšího nejen šlágrem 19. kola. Letos padesátiletý trenér totiž v nedávné minulosti trénoval oba kluby a poměry ve dvou momentálně nejúspěšnějších týmech v české lize dobře zná. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Uhrin porovnává sílu obou favoritů na titul a prozrazuje, co by mohlo ligový šlágr rozhodnout.

V nedávné minulosti jste vedl Plzeň i Slavii. Mohl byste oba kluby porovnat, co se týče kvality?

Plzeň má zkušenější obranu. I když ve Slavii zase hraje nejlepší ligový stoper Simon Deli. V Plzni mají zase Romana Hubníka, který měl před rokem reprezentační formu a je také výborný. Navíc Roman je výborný hráč do kabiny, který dělá vše pro vítězství svého týmu. Plzeň má velmi zkušeného brankáře Matúše Kozáčika, který odchytal všechna pohárová utkání, je ve slovenské reprezentaci a v ideálním brankářském věku. Na druhé straně se Jirka Pavlenka teprve do toho dostává.

To jsou rozdíly v obranné fázi. Záloha se mi zdá, že je na podobné úrovni. V momentální formě je v záloze a útoku na tom lépe Slavia. Zaprvé sešívaní dali hodně gólů na jaře a za druhé už taky hrají spolu delší dobu.

Kde mají lepší atmosféru v kabině?

Nechtěl bych srovnávat. Nicméně v Plzni je parta hráčů dlouhodobá, takže oni se všichni velmi dobře znají. Zatímco ve Slavii se to dává ještě dohromady, takže to je asi rozdíl. Plzeňská kabina má určitě obrovskou sílu, protože prošla mnoha těžkými zápasy.

Pokud srovnáte přístup vedení Plzně i Slavie: kde má trenér volnější ruku?

Hodnotit to moc nemůžu, protože v Plzni jsem trénoval pod jedním majitelem a jedním generálním ředitelem. Ve Slavii jsem zažil tři vlastníky a dva generální ředitele. Nikdo z nich mi nemluvil do základní sestavy. Samozřejmě se to rozebíralo, ale to i v Plzni. Ve Slavii s generálním ředitelem Pepou Jinochem jsem konzultoval různé věci a ve Viktorce zase s panem Šádkem a Frantou Myslivečkem, se kterými jsem každé ráno debatoval o mužstvu.

Přivedl jste do Slavie posily, které hrají v klubu prim a třeba Antonín Barák od příští sezony bude hrát v italském Udine. Dá se očekávat, že o Michaela Ngadeua se také v létě strhne boj. Co říkáte na to, jak se vaše posily prosadily?

Určitě jsem rád, že hráči, které jsme do Slavie přivedli, stabilně hrají. Ngadeu do ní šel okamžitě, Baráka jsme kupovali jako mladého hráče, ještě jsme nevěděli, jak se s rolí ve Slavii ztotožní, ale postupem času hrál a byl produktivní.

Nemyslíte, že kdybyste ve Slavii dostal více času, tak by Slavia hrála na špici i pod vámi?

To je jenom spekulace. Ukázalo by se to pouze v případě, kdybych ve Slavii zůstal.

Může šlágr 19. kola mezi Slavií a Plzní rozhodnout o titulu?

Něco to napoví, ale nemyslím si, že může rozhodnout o titulu. Do konce ligy bude mít Slavia ještě jedenáct zápasů a Plzeň dokonce dvanáct. Takže ještě je spoustu bodů ve hře. Do zbytku jara bude strašně důležité, aby klíčoví hráči zůstali zdraví. Slavia navíc hraje domácí pohár. Ještě zbývá hodně utkání.

Co podle vás bude v utkání klíčové?

Možná rozhodne plzeňská zkušenost, ale nechtěl bych spekulovat, protože Slavia je momentálně hodně silná. V tomhle utkání ale může rozhodnout taktika, kterou stanoví trenéři.

Koho favorizujete? Přejete jednomu z týmu vítězství více?

Nefavorizuju nikoho, protože zápas beru jako derby, před kterým nikdy nemůžete říct, jak dopadne. Může se stát, že vyhraje i ten horší tým.

Myslíte, že se o titulu rozhodne právě mezi Slavií a Plzní, nebo je ještě ve hře také Sparta?



Pokud se v zápase Plzně se Slavií urodí remíza a Sparta zvládne zápas s Duklou, tak se zase přiblíží špici. Sparta je pořád ve hře.

Slavia je momentálně ekonomicky velmi silná. Může konkrétně Plzeň konkurovat sešívaným v boji o posily z Česka?

Nemyslím si to. V každém období záleží na týmech, kolik mají peněz, jak kvalitní hráče vyhledají. Plzeň má podle mého názoru velmi dobrou kupní sílu a může najít hráče i venku. Záleží také na Slavii, jak bude doplňovat mužstvo v budoucnu. Samozřejmě teď Slavia získala Sýkoru na úkor Plzně a Sparty.

Plzeň v posledních letech českému fotbalu kraluje. Může ovlivnit nástup Slavie Viktorii i z pohledu finančních příjmů za účast v Evropských pohárech?

Zaprvé se v posledních letech v Plzni hrála Evropská liga. A zadruhé, poháry můžou hrát všechny naše špičkové týmy, takže tohle by nemělo natolik klub ovlivnit. A navíc pro Plzeň také hraje vysoký koeficient týmu. Je strašně důležité, jestli jste v předkolech nasazeným, nebo nenasazeným týmem. Něco jiného je narazit na zvučný tým v předkole než ve skupině.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík před začátkem jara hovořil, že pro Slavii je cílem skončit mezi nejlepší třemi. Je tomu tak, nebo se Tvrdík pouze snažil snížit tlak na tým?

Ve Slavii chtějí jednoznačně titul. Tam ani jiná možnost není.

autor: David Janeczek | před 52 minutami

Související články