Plzeň, či Sparta, koho Vrba zklame? Možná oba, letí do Ruska. Kdo hledá kouče, může volat i Látalovi

Všechna pro a proti, která se mohou Pavlu Vrbovi honit hlavou v souvislosti s případnou prací v Plzni či ve Spartě. Nejméně jednoho zklame. Pak je tu ale čerstvě k dispozici i Radoslav Látal

Glosář - Tenhle víkend může zatřást českým fotbalem! Už dopředu se všichni těšili na vzájemný duel Slavie a Plzně o titul. Ale do hry vstoupil i nový žhavý faktor. Jak známo, Daniel Křetínský, majitel Sparty, se v týdnu setkal s bývalým reprezentačním koučem Pavlem Vrbou, na kterého si přitom, jako na alternativní variantu, bezesporu myslí i v Plzni, kde právě s Vrbou žali své největší úspěchy.

Opravdu velmi smíšené pocity teď musí svištět hlavami Davida Holoubka (ale i Tomáše Požára) & Romana Pivarníka. Všichni se musí vnitřně vyrovnat s hrozbou, že právě jejich hlavy se mohou třeba už krátce po odehrání zápasů 19. kola epojisteni.cz ligy ocitnout na pomyslném popravčím špalku.

Štěstím pro ně je, že Pavel Vrba samozřejmě nemůže převzít Spartu i Plzeň zároveň. Minimálně jednoho potenciálního uchazeče o své služby logicky zklame. A navíc se znalci zákulisí shodnou na poměrně vysoké pravděpodobnosti varianty, že Vrba nehodlá v dohledné době rozvíjet svou kariéru ani na Letné, ani ve Štruncových sadech.

Kdyby měli přesto na některé z těchto adres neutuchající potřebu trenéra měnit, mají nově k dispozici i další zajímavou alternativu. Čerstvě se totiž na trhu volných pracovních sil objevil i Radoslav Látal, kterému ve čtvrtek ukončili jeho trenérské angažmá v polských Gliwicích. jak informovala tamní média.

Rozklížená Sparta, nespokojená s vyřazením z Evropské ligy od Rostova, s porážkou v Jablonci a hlavně s výkony za hranicí ostudy, hostí v sobotu od 18 hodin Duklu.

A Plzeň hraje v neděli od 16 hodin na Slavii. Druhý s prvním. Přestože je však Viktoria druhá jen o bod a má navíc k dobru i dohrávku na Bohemians, uvnitř klubu panuje velké rozčarování z dosavadních jarních výkonů, byť přinesly výhru 1:0 nad Příbramí a remízu 0:0 ve Zlíně. Šéfům klubu se vůbec nelíbí Pivarníkův ústup od tradiční kombinační hry, podle všeho stoupá i napětí mezi trenérem a některými hráči, zejména starousedlíky.

V kabině sparťanské už by se podle dostupných signálů dala nevraživost dokonce krájet. Mužstvo se rozdělilo na staré, mladé plus někde v rohu tiše trpícího Konatého - a mezi tím vším pobíhají pánové Požár a Holoubek, přičemž už asi vůbec nikdo pořádně neví, kdo to mužstvo vlastně trénuje.

Na lize ho nepotkáte, letí na východ

I upnuly se zraky mnohých k nejúspěšnějšímu českému trenérovi, tedy rozhodně z těch, které ještě shledáváme mezi živými, a navíc stále v produktivním věku. Přičemž tenhle je navíc momentálně i volný. Jmenuje se Pavel Vrba a jak známo, byl strůjcem prvních plzeňských titulů, dovedl Viktorii dvakrát do Ligy mistrů a následně i reprezentaci na Euro 2016.

Po jeho spěšném odchodu do ruské ligy sice loni v létě zůstala ve vzduchu viset pachuť z jeho poněkud podvraťáckých manýrů, nicméně co se stalo, stalo se. A pár měsíců na to už je Vrba, který v zimě v Machačkale skončil, opět nejžhavějším a zcela přirozeným terčem zájmu hned dvou českých velkoklubů, stojících na hraně pocitu nutkavé potřeby provést zásadní personalistické řešení.

Sázkové kanceláře už hbitě vypsaly kurzy na to, které angažmá po Machačkale vezme Vrba jako první. Fortuna připisuje jeho návratu do Plzně kurz 2,7, kdo by uhodl Vrbův nástup do Sparty, bral by čtyřnásobek vkladu. A nejpravděpodobnější je podle Fortuny trenérovo další angažmá v Rusku - kurz 1,8.

Kdo si myslí, že mu napoví zjištění, na kterém českém stadionu se teď Vrba o víkendu objeví, patrně prohloupí. Navzdory tomu, že Pavel Vrba svým osobitým stylem sdělil deníku Aktuálně.cz, že prý se jeho situace dá shrnout do slov "sedím doma v Přerově a dívám se na televizi", je teď kolem něj ve skutečnosti neuvěřitelně rušno.

Dokonce natolik, že ho patrně o víkendu nepotkáte ani na Letné, ani v Edenu. Podle obvykle dobře informovaného zdroje by totiž právě teď měl Vrba v doprovodu svého oblíbeného kolegy Dušana Fitzela zamířit znovu do Ruska na jednání s dosud utajovaným dalším zájemcem o jeho služby, pochopitelně z ruské Premier League.

O tom, jak si Pavel Vrba tyká či netyká s ruštinou, se můžete přesvědčit zde:

Pavel Vrba, trenér Anži Machačkala, se pokouší zhodnotit v ruštině zápas s CSKA Moskva | Video: youtube

Jedno platí shodně jak pro Spartu, tak pro Plzeň. Angažovat nyní Pavla Vrbu by nebyla žádná levná legrace.

Vycházejme z toho, že současní kouči těchto klubů můžou brát měsíčně základ maximálně kolem 300 000 korun. Vrba by přišel poněkud dráž.

Vrba opravdu není trenér z levného kraje

Vrba už coby reprezentační kouč inkasoval měsíčně základ přinejmenším 500 000 Kč. A odchodem do Ruska se samozřejmě dostal do ještě trochu jiné finanční "ligy". Podle kvalifikovaného odhadu si mohl v Anži přijít měsíčně přinejmenším na 50 000 eur čistého, to znamená 1,35 milionu korun po zdanění.

Nelze tedy moc očekávat, že by při svých jednáních se Spartou, případně s Plzní, šel se svými nároky pod milion měsíčně. Pro miliardáře Křetínského, který navíc zrovna prodal do Číny Bořka Dočkala za 230 milionů je, pravda, schůdná prakticky jakákoli suma, to v Plzni už by s takovými náklady mohli mít poněkud problém. Ale nešť, jméno Vrba může přilákat speciálního sponzora, nebo by třeba trenér po srdcařsku mohl přistoupit na hru, že by velké peníze zinkasoval až po velkém úspěchu, kterým by samozřejmě musel být další postup do Ligy mistrů.

Pojďme si ale detailněji probrat další pro a proti, příznivé aspekty i možné komplikace spojené s případným nástupem Pavla Vrby na jednu či druhou českou adresu.

V Plzni by se Vrba ocitl mezi svými, fanoušci by ho vítali s otevřenou náručí a staré páky typu Davida Limberského či Milana Petržely jistě obzvlášť.

V tom by ovšem mohl být zároveň první zádrhel, protože omlazovat zhýralce ani Pavel Vrba neumí a pokud by si snad někteří pamětníci jeho původní slavné éry mysleli, že s Vrbou by se naplno vrátily i časy, kdy si mohli dělat úplně všechno, co se jim zachtělo - a vzali by tentokrát s sebou na nekonečný tah rovnou i mladé, vřítil by se samozřejmě plzeňský expres rovnou do brány pekelné.

A i kdyby vedení klubu v tomto směru udrželo otěže v rukou a Vrbovi se navíc podařilo vtisknout Viktorii opět herní tvář nezadržitelné útočné fúrie, i tak by se sentiment mohl nakonec postavit proti němu. Dokážu si totiž představit leccos, ale že zrovna Pavel Vrba jednoho dne škrtne ze sestavy nebo snad dokonce i ze soupisky kupříkladu svého největšího milce Davida Limberského, to si opravdu představit nedokážu. Ano, Maldini, Costacurta a spol. hráli za AC Milán vesele i po čtyřicítce… Ale když to trochu přeženu, tak se z toho rossoneri nevzpamatovali dodnes.

Do experimentálního prostoru by se Vrba jistě nehrnul

I ve Spartě by Pavel Vrba potkal spoustu známých. Třeba Tomáše Rosického, který byl na Euru 2016 pod jeho taktovkou v zápase s Chorvatskem ochotný na trávníku klidně i umřít, jen aby se zase neprohrálo. A odnesl to zraněním, které vlastně nevyléčil dodnes.

Nebo Michala Kadlece, který by Vrbovi po Euru, na kterém si nezahrál ani minutu, nejraději div nevyškrábal oči. Anebo Jaroslava Hřebíka, jehož ostentativní "NE" shodilo svého času ze stolu Vrbovu a Fitzelovu koncepci rozvoje mládežnických akademií. A naprosto nepříčetný Vrba pak div nezboural Strahov.

Ano, volil jsem teď poněkud expresivní příklady. Ale i sparťanští fanoušci by byli ohledně Vrbova možného příchodu bezesporu přinejmenším rozpolceni. Přeci jen mají mnozí z nich Pavla Vrbu spojeného s časy porážek od Plzně a ústrků od rozhodčích, což byla kombinace, při níž v jejich žilách pěnila krev asi kapku víc, než by bylo záhodno.

Co je podstatné: Ať už si o Pavlu Vrbovi myslíme cokoli, bylo by jistě hrubým podceněním jeho intelektu myslet si, že by vlezl do Sparty nastavené tak, jak je nastavená teď. Tedy do prostředí, které nefunguje jako standardní klub, ale spíš jako experimentální prostor, laboratoř, ve které si majitel klubu a jeho nekompetentní kamarádi hrají na to, že dělají profesionální fotbal.

Troufnu si tvrdit, že Vrbovou podmínkou by byla okamžitá a totální reorganizace Sparty a s tím spojený příchod lidí, kterým by on sám důvěřoval.

Přičemž něco takového se opravdu jen velmi složitě dělá v rozjeté sezoně a takříkajíc za pochodu. Po ryze sportovní stránce pak samozřejmě totéž platí i pro alternativu Vrbova možného návratu do Plzně.

Špatně rozjeté vlaky a zasetá semínka nedůvěry

Sezona jede, přestupní okno je zabouchnuté, jiné hráče by teď do Plzně ani do Sparty, která například zjevně nemá použitelného stopera, dostat nemohl.

To všechno jsou důvody, proč si asi Pavel Vrba nejprve v klidu poslechne ruskou nabídku. A pak si případně zváží, jestli mu stojí za to do některého z těch dvou špatně rozjetých českých vlaků naskakovat.

Nic ho netlačí, i po půl roce v Machačkale se mu kapesné na nějakých pár měsíců či let na kontě jistě nastřádalo, takže vskutku nemá potřebu dělat zbrklá rozhodnutí.

Každý trenér vám řekne, že ideální je nástup v létě, kdy máte prostor a čas si mužstvo sestavit a natrénovat podle svého.

Druhá věc je, že pokud snad teď Plzeň v Edenu, respektive Sparta proti Dukle neuspějí, je dost pravděpodobné, že se z jejich pohledu dosavadní lehká kontaktáž Pavla Vrby promění v hystericky nepříčetný nátlak.

Ať už se situace na všech zmíněných "frontách" vyvine jakkoli, jisté je, že semínka nedůvěry vůči současným trenérům už byla na Spartě i v Plzni zaseta.

Na úterním setkání se studenty Vysoké školy ekonomické, o kterém si možná naivně myslel, že se nic, co na této přednášce řekl, do médií nedostane, pravil Tomáš Paclík, majitel plzeňského klubu, že trenéra (Pivarníka) teď Viktoria má a jiného neshání. Načež si ale neodpustil vtip: "Uvidíme v pondělí."

A pak několik minut básnil o tom, jak by si jednou další spolupráci s Pavlem Vrbou ohromně přál.

O tom, že jsou plzeňští šéfové s Pavlem Vrbou přinejmenším od jeho návratu z Ruska v průběžném kontaktu, asi nemusíme pochybovat. Prostě k sobě mají blízko a baví se spolu tak často jako vy nebo já s našimi kamarády.

Žádná opravdu konkrétní a jasná nabídka od Plzně směrem k Pavlu Vrbovi však podle všeho ještě nezazněla. I když se s ní dost možná čekalo právě na to, jak dopadne nedělní duel v Edenu.

Vyhodit trenéra a nemít přitom náhradu, to už Sparta zná

To Sparta do věci vletěla plnou parou - a někdo se postaral o to, aby se o schůzce Pavla Vrby s Danielem Křetínským a ředitelem klubu Alešem Kotalíkem média a tím i veřejnost pěkně začerstva dozvěděly. Zprávy o této schůzce se Sparta ani nepokoušela nijak dementovat a Vrba zaujal starou známou pozici: "Nebudu nic komentovat."

Že se někdo s někým sejde, ještě zdaleka neznamená, že se s ním na nějaké spolupráci opravdu domluví. Ale pro Davida Holoubka, možná i pro Tomáše Požára, pro kabinu A-týmu a vlastně pro celou Spartu včetně jejích fanoušků znamenala ta schůzka jasný signál. A sice že na spojení slůvek "důvěra od vedení" mohou současní trenéři vskutku zapomenout.

Kolem osoby Pavla Vrby se teď rozjela velká hra, která může skončit mnoha rozličnými způsoby, všechno je otevřené. Jisté je, že klub, který dojde za hranu své trpělivosti se současnými trenéry - a Vrbu přitom k okamžité spolupráci nezíská - se najednou ocitne tak trochu v černé díře prázdnoty.

Sparta tenhle pocit už dobře zná. Ve chvíli, kdy na podzim vyhodila Zdeňka Ščasného, totiž k tomuto kroku A neměla připraveno pražádné B, tedy odpověď na otázku kdo kouče nahradí. A pocit, že to nakonec nějak zflikovala z vlastních zdrojů se nyní ukazuje jako šalebný.

Pavel Vrba se každopádně ocitl ve skvělé vyjednávací pozici, kdy si může vybírat a může i odmítat. Což je pro změnu otevírá dobru příležitost třeba i pro zmiňovaného Radoslava Látala, v minulé sezoně v polské lize velmi úspěšného a ceněného trenéra. Kdo ví, třeba si do deníčku už brzy zapíše: "Ve čtvrtek mě sice vyhodili v Gliwicích, ale už v pondělí jsem nastoupil v…"

Tak se nechme překvapit, nejbližší dny opravdu mohou českým fotbalem pořádně zatřást.

