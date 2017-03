Podle nového formátu se hrát nemusí. Se sledovaností na O2 TV si lžeme do kapsy, přednášel Paclík

před 1 hodinou

Tomáš Paclík, majitel plzeňské Viktorie, vystoupil na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci své přednášky Fotbal jako podnikání se nevyhýbal ani tak ožehavým tématům, jako je nový formát nejvyšší soutěže nebo možný příchod Pavla Vrby do konkurenční Sparty.

Praha - Tomáš Paclík, majitel plzeňské Viktorie, byl v pozici majitele klubu u všech největších úspěchů západočeského klubu v novodobé historii. Během sedmi let u týmu slavil čtyři mistrovské tituly a dvakrát vlastnil klub, který se probojoval do základní skupiny Ligy mistrů.

Během přednášky na Vysoké škole ekonomické v Praze však zdůrazňoval, že do fotbalového prostředí nikdy vstoupit nechtěl. Dokonce si v minulosti dobíral svého slovenského kolegu, protože si pořídil fotbalový klub.

Atraktivita ligy se musí zvýšit

Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace (LFA), která spravuje zájmy profesionálních klubů, před nedávnem zveřejnil nový ligový model, podle kterého by se měla česká nejvyšší fotbalová soutěž hrát už od sezony 2018/19.

Přesto Paclík s plánem šéfa LFA a novým ligovým modelem stoprocentně nepočítá. "Na veřejnosti se prezentuje, že změny téměř určitě proběhnou, ale myslím si, že to tak úplně nebude. Finální rozhodnutí nastane až potom, kdy se dokáže, že to bude mít nějaké ekonomické dopady. Podle mě se navrhne model a nabídne se jako celek na trhu. Podle nového formátu se ale podle mě bude hrát pouze v případě, že společnosti, které prodávají televizní práva, budou ochotny za ně nabídnout vyšší částku než doposud," přemítá.

Skutečnost, že si kluby samy spravují svá práva a že atraktivitu soutěže je potřeba zvýšit, je podle něj bez diskuse. "Nejsem si ovšem jistý, zda je změna ligového formátu tou správnou cestou. Jako klub samozřejmě podporujeme jakékoli kroky, které fotbal zatraktivní, už jen kvůli výhodnějšímu prodeji televizních práv. Nicméně na modelu, jak je dneska navržený, mi některé věci vadí. Nelíbí se mi, že ve skupině o titul se bude hrát jednokolově. To je zásadní zásah do sportovní části," upozorňuje Paclík.

Plzeňský boss navíc vidí problém i ve vysílacích právech O2 TV Sport, která práva na nejvyšší soutěž vlastní. "Určitě nejsem zásadně proti společnosti O2, protože se snaží a hodně do fotbalu investuje. Ale podle mě ten model je neudržitelný. Poskytovatel prezentuje svou sledovanost v naprosto fiktivních a nesmyslných číslech." Přípojku k televizi od O2 má podle jeho slov 20 tisíc lidí a zástupci společnosti řeknou, že zápas sledovalo 100 tisíc diváků. "Přepočítají jednu televizi na 2,5 člověka a na hospodu počítají se sedmi lidmi. To si všichni lžeme do kapsy. Tohle začíná vadit i sponzorům, kteří chtějí být vidět v televizi," pokračuje Paclík.

Pro Vrbu má Paclík pořád slabost

Dalším velmi aktuálním tématem je situace okolo trenéra Pavla Vrby, který se vedle schopného majitele a generálního ředitele klubu Adolfa Šádka výrazně podílel na rozmachu plzeňského klubu a který se v týdnu sešel s Danielem Křetínským, bossem rivala z Letné. "Samozřejmě by bylo nepříjemné, kdyby šel Pavel Vrba do Sparty, protože tak vynikající trenér by ji asi dostal tam, kde by měla být. Pokud by tedy v klubu dostal tu pravomoc, což doufám, že by nedostal," reagoval s úsměvem na spekulace Paclík.

Navíc Plzeň má momentálně trenéra Romana Pivarníka, který s týmem vyhrál ligový podzim, a přestože před zápasem se Slavií ztrácí úřadující mistr právě na sešívané jeden bod, hraje pro Plzeň zápas k dobru. Nadto Paclík zatím zaujal jasné stanovisko: Momentálně trenéra máme.

"Vůbec nevím, jestli chce Pavel Vrba teď něco dělat. My jsme přátelé, ale je otázka, jestli nám ho dřív neukradne taky někdo jiný. Myslím, že ty jeho dnešní nároky už budou takové, že uvidíme, kdo je splní. Z Ruska má dost peněz a úplně je asi nepotřebuje, ale jeho nároky a ambice bude jen málokdo schopen splnit. V případě, kdybych já hledal nového trenéra, tak bych si strašně přál právě jeho. Přes to všechno, co jsme spolu zažili, tak Pavel je tak fenomenální člověk po mnoha stránkách, že bych asi neváhal," vzpomíná Paclík na Vrbu jen v dobrém, a to i přes jeho vynucený odchod k reprezentaci.

Částka za Dočkala mimo realitu

V médiích se v posledních týdnech nejčastěji vyskytovalo jméno Bořka Dočkala, kterého prodala Sparta do čínského Che-nanu Ťien-jie za 8,5 milionu eur (230 milionů korun).

"Kdyby chtěla Sparta prodat Bořka Dočkala na trhu, tak dostanou maximálně dva miliony eur (54 milionů korun). Ten hráč nemá větší cenu. Do západní Evropy by si ho nevzal nikdo. To není nic proti Bořkovi Dočkalovi, ale už má věk, ve kterém se do bundesligy hráči ze slabších soutěží nekupují. V kůži Sparty by Dočkala musel prodat každý. Samozřejmě možná na Letné odchodem svého nejlepšího hráče snížili šance na titul, který už potřebují, protože ho dlouho neměli. Ale částka za něj je natolik mimo realitu, že to prostě udělat museli," vysvětluje Tomáš Paclík krok svého v posledních letech největšího konkurenta ze Sparty.

"Já bych to udělal taky, vůbec bych nediskutoval. Kdyby Sparta Dočkala neprodala, tak jim je úplně k ničemu, protože si může vydělat přes osmdesát milionů korun ročně, což je za tři roky téměř čtvrt miliardy. Zabezpečí svou rodinu na další generace," dodává Paclík s tím, že kdyby Sparta překazila Dočkalovi se zabezpečit do konce života, tak by riskovala jeho výkyvy výkonnosti a osobní nespokojenost.

Darida naplnil plzeňskou kasu

Případ Bořka Dočkala srovnal Paclík s přestupem Vladimíra Daridy z Plzně do německého Freiburgu, který se udál na konci srpna roku 2013. "Nejlepší prodej, který jsme kdy udělali, byl prodej Vládi Daridy, kterého jsme v konečném důsledku prodali za 6,2 milionu eur (167,5 milionu korun) a k tomu ještě dalších třicet procent z další přestupní částky. Tehdy jsem médiím řekl, že si dovedu představit, že bych Vláďu prodal za 10 milionů eur (270 milionů korun). Všichni se mi smáli, že blábolím nesmysly, ale to byla naprosto reálná částka. Kdyby Freiburg nesestoupil do druhé ligy, tak bychom za Daridu v konečném důsledku těch deset milionů eur dostali," upozornil Paclík, že za dnes šestadvacetiletého odchovance Plzně Daridu vyinkasoval Freiburg po sestupu od Herthy Berlín podstatně méně, než byla v létě 2015 jeho reálná cena.

"Freiburg předtím nikdy nekoupil tak drahého hráče. Já se znám s majitelem Freiburgu, který Daridu kupoval s tím, že ho prodá za dvacet milionů eur (540 milionů korun), a v tom případě bychom za Daridu v konečném důsledku těch 10 milionů eur dostali. Vláďu jsme prodali, až když jsme byli kvalifikováni do Ligy mistrů. On sám chtěl odejít, a kdybychom mu bránili ve štěstí, tak by nám stejně nebyl na podzim zřejmě nic platný," zdůrazňuje Paclík další podstatné záležitosti.

Správné rozhodnutí s Ďurišem

Přesto v Plzni vždy za každou cenu hráče neprodávají. "V loňské sezoně jsme zase neprodali Michala Ďuriše, za kterého v loňské sezoně nabízel francouzský Montpellier 1,7 milionu eur (46 milionů korun). Byl to tehdy náš nejlepší střelec, ale zase to byla nabídka za hráče, který už měl také svůj věk. Ne že by Michal nebyl perspektivní, ale už byl ve věku, ve kterém spíše hráči z české ligy odcházejí do Ruska nebo Turecka. Věděli, že pokud se zbavíme svého nejlepšího střelce, tak titul patrně nevyhrajeme, protože to bylo v zimě a vedli jsme ligu jen o tři body," vysvětluje jednapadesátiletý majitel klubu, že v Plzni upřednostnili v minulé sezoně sportovní cíle.

"Nakonec jsme Michala prodali letos v zimě za 750 tisíc eur (20,3 milionu korun). Takže za třetinu. Ale podle mě jsme udělali dobře, protože jsme titul získali a měli jsme šanci zabojovat o Ligu mistrů a 14 milionů eur (378 milionů korun) za postup do základní skupiny přes play-off. Což se nám bohužel nepovedlo, nicméně jen za postup do play-off Ligy mistrů, kterého jsme dosáhli Krmenčíkovým gólem proti Karabachu, jsme získali přes osmdesát milionů korun," popisuje sled rozhodnutí v plzeňském klubu Paclík.

autor: David Janeczek | před 1 hodinou