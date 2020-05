Tepličtí fotbalisté po výhře nad Ústí podstoupili testy na koronavirus

Fotbalisté Teplic porazili v přípravném utkání před obnovením nejvyšší soutěže druholigové Ústí nad Labem 4:1. Po zápase domácí hráči absolvovali první testy na koronavirus před startem ligy, do které vstoupí příští sobotu dohrávkou 23. kola proti Liberci.

Už v pátek podstoupili úvodní testování hráči Slovanu Liberec. Výsledkem 4:1 ve prospěch ligového favorita skončily i další tři dnešní přípravné zápasy.

Fotbalisté musejí z nařízení ministerstva zdravotnictví před začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů s tím, že výsledky druhého musejí být k dispozici 24 hodin před zápasem. Jako první čekalo testování teplické a liberecké hráče, kteří za týden načnou obnovenou ligovou sezonu.

Třetí test pak hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou. "Nikdo žádné problémy neměl, nehlásil. Tak doufáme, že i všechny ty testy dopadnou negativně - čili dobře," řekl ČTK tiskový mluvčí libereckého klubu Tomáš Čarnogurský.

Slovan v dnešní přípravě také přivítal druholigový tým a rovněž nezaváhal. Fotbalisty Varnsdorfu na stadionu U Nisy porazil 2:0, a to ještě Karafiát neproměnil jednu penaltu.

Teplice nasměroval za pohodlnou výhrou dvěma slepenými góly v úvodu Trubač. "Byl to náš první ostrý test na velkém hřišti. Běháním v lese, nebo trénováním v pěti lidech nemůžete nasimulovat herní, soubojové, kontaktní věci. Čtyři góly jsme naposledy dali Trenčínu v zimě na Kypru a pak nám vstup do jara nevyšel. Věřím, že teď už to bude jiné," uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal pro klubový web.

Proti týmu z nižší soutěže zaváhala pouze Karviná, která na hřišti druholigového Třince dotahovala dvoubrankovou ztrátu a jen remizovala 2:2. Stejně dopadl její páteční zápas s Baníkem Ostrava.

Vedle duelu Teplic s Ústím nad Labem skončily 4:1 i další tři zápasy. Opava tímto poměrem porazila Vítkovice, přestože po poločase prohrávala 0:1. Stejným výsledkem zdolalo i Slovácko druholigový Prostějov a Zlín třetiligovou Kroměříž.

Přípravná fotbalové utkání:

FK Teplice - Ústí nad Labem 4:1 (3:0)

Branky: 9. a 10. Trubač, 39. Radosta, 55. Řezníček z pen. - 87. Bassey z pen.

Sestava Teplic: Grigar - Paradin (46. Kodeš), Čmovš (64. Kováč), Knapík - Vondrášek (64. Kodad), Ljevakovič (57. Toutou), Kučera (46. Nazarov), Trubač (46. Žitný), Radosta - Moulis (64. Černý), Řezníček (57. J. Mareš). Trenér: Hejkal.

Slovan Liberec - Varnsdorf 2:0 (1:0)

Branky: 3. Mara z pen., 48. Rondič.

Sestava Liberce: Knobloch (46. Nguyen) - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš (46. Fukala) - Malinský, Hromada (46. Alibekov), Mara (73. Michal), Pešek (59. Zeman) - Baluta (59. Beran) - Rondič (73. Mashike Sukisa). Trenér: Hoftych.

Třinec - MFK Karviná 2:2 (2:0)

Branky: 20. Bedecs, 24. Valenta z pen. - 52. Guba, 58. Petkov.

Sestava Karviné: Pastornický - Mangabeira (51. Hejda), Stropek (35. Věčorek), Santos, Čonka (63. Holzer) - Markoski (46. Tijani), Bukata (46. Vlachovský), Želizko - Kubala, Petráň (46. Petkov), Guba (63. Reinhard). Trenér: Jarábek.

Fastav Zlín - Kroměříž 4:1 (3:1)

Branky: 25. a 30. Fantiš, 43. Hlinka, 49. Nečas - 36. Berčík.

Sestava Zlína:

I. poločas: Rakovan - Cedidla, Buchta, Simerský, Jiráček - Fantiš, Hlinka, Conde, Čanturišvili - Poznar, Janetzký.

II. poločas: Dostál - Ngimbi, Bačo, Azackij, Bartošák - Džafič, Matejov, Martínez, Nečas - Chwaszcz, Ikaunieks. Trenér: Páník.

SFC Opava - Vítkovice 4:1 (0:1)

Branky: 65. Dedič, 66. Zavadil, 77. Železník, 86. Dordič - 41. Kania.

Sestava Opavy: Fendrich - Harazim, Hnaníček (71. Rychlý), Žídek, Hrabina (46. Helešic) - Sus (46. Mondek), Souček (41. Dordič), Zavadil (71. Řezníček), Texl - Schaffartzik (46. Železník) - Dedič (71. Zapalač). Trenér: Balcárek.

FK Jablonec A - FK Jablonec B 4:2 (3:1)

Branky: 17. a 19. Sýkora, 40. Kratochvíl, 52. Matoušek - 5. Kinčl, 75. Ali-Abubakar.

Sestava Jablonce A:

I. poločas: Hanuš - Holík, Jugas, Jeřábek, Krob - Považanec - Jovovič, Kratochvíl, Hämäläinen, Sýkora - Chramosta.

II. poločas: Hanuš - Štěpánek, Jeřábek, Plechatý, Sýkora - Hübschman - Pleštil, Pilík, Kubista, Matoušek - Velich. Trenér: Rada.