Vše o restartu ligy: Co když to někde "vybouchne"? Jistý mistr vůbec být jistý nemusí

Kdy se dohraje současná sezona?

"Máme navržený jízdní řád, ve kterém play off skupina skončí 8. července a baráž přibližně 15. července," uvedl Dušan Svoboda. "Chceme umožnit zástupcům v pohárech mít co nejdelší volno na přípravu, podle neoficiálního materiálu by mohli naši zástupci nastoupit už 10. srpna," doplnil Tomáš Bárta. "Pokud by byly tyto termíny ohrožené, svolali bychom další grémium," přidal Svoboda. Přesné termíny zápasů budou známé v nejbližších dnech.