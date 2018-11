Sparta otočila zápas v Karviné v druhé půli. Domácí ztratili náskok po vyloučení

Aktualizováno před 56 minutami

Fotbalisté Sparty po třech venkovních prohrách v řadě zabrali a v Karviné na půdě předposledního celku tabulky zvítězili 3:1. Pražané sice ve Slezsku prohrávali 0:1, ale pak ve druhém poločasu využili dlouhou přesilovku po vyloučení autora domácí branky Lukáš Budínského. O góly hostů se postarali Uroš Radakovič, Nicolae Stanciu a Srdjan Plavšič. Karvinští jsou šest kol v řadě bez výhry.

Sparta bez potrestaných Kangy a Chipciua měla snahu o aktivní nástup, ale její platonická územní převaha se po čtvrthodině vyšuměla do prázdna. První opravdovou šanci si po pasivní čtvrthodině vytvořila Karviná: Lingr dostala na levém křídle balon za obranu, ale Nita jeho střelu vyrazil. "Byla to stoprocentní šance. Měl jsem to dát, snažil jsem se to trefit na zadní tyč, ale brankář mi to chytl," řekl Lingr.

I tak se úplně změnil obraz utkání. Domácí jako by odhodili úvodní ostych a vysunovali se více do hloubi své útočné poloviny. Z aktivnějšího projevu pramenila i první gólová situace: Stanciu poslal pod tlakem z velké vzdálenosti míč na vlastního gólmana, jenže přihrávku vystihl Guba, kterého fauloval sparťanský brankář a sudí Julínek ve spolupráci s kolegou u videa nařídili penaltu. Tu bezpečně proměnil Budínský.

Budínský a video se do hlavních rolí záhy dostali znovu. Karvinský záložník ve skluzu trefil Vatajelua, dostal žlutou kartu, kterou ovšem Julínek po další kontrole záznamu přehodnotil na červenou a před Spartou byla dlouhá přesilovka. Ještě v nastavení první půle ji mohl využít Pulkrab, ale po Berkovcově zaváhání a zmatku v malém vápně z otočky minul. "Zápas byl ovlivněn vyloučením Budínského. Do té doby jsme v prvním poločase hráli velmi dobře. Tohle nás hodně oslabilo," řekl karvinský trenér Nádvorník.

Početní výhodu přesto Pražané zhodnotili brzy. Šest minut po změně stran se do vzduchu zavěsil Radakovič a hlavou trknul do spodního kouta karvinské branky rohový kop Vatajelua. "Na standardkách jsme celý týden tvrdě pracovali a jsem rád, že se nám to vyplatilo," řekl Radakovič.

S psychickým povzbuzením a proti oslabené Karviné pak ale Sparta herně navrch neměla. Domácí brejky byly nebezpečnější, jako to ukázal v 60. minutě Lingr, který však po akci Ba Louy k vlastní smůle trefil přímo rukavice připraveného Nity. Gólem zaváněla i hlavička Kriváka, které však pár centimetrů chybělo. "Chyběl nám tam větší klid a asi i štěstí. Ale Sparta ukázala ve druhém poločase kvalitu a bylo to pro nás těžké," řekl Nádvorník.

Sparta pak nečekaně udeřila v 72. minutě Stanciuem, který si rychle zpracoval odražený balon a skákavým volejem z dvaceti metrů zamířil přesně k tyči. To byl pro Karvinou tvrdý direkt, ze kterého se už nezvedla. Hosté ovládli závěr utkání a po faulu Letiče na Sáčka z penalty přidal ještě třetí gól. "V první půli jsme tam nic neměli, ale ve druhém půli jsme zužitkovali tu početní převahu. Ale nadřeli jsme se, půda v Karviné není lehká," řekl sparťanský trenér Ščasný.

15. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Sparta Praha 1:3 (1:0)

Branky: 34. Budínský z pen. - 51. Radakovič, 72. Stanciu, 86. Plavšič z pen.. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Hrabovský - Zelinka (video). ŽK: Smrž, Krivák - Pulkrab, Čivič, Plavšič. ČK: 45. Budínský (Karviná). Diváci: 4260.

Sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič (84. Wágner), Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr (80. Galuška), Letič - Guba (73. Ramirez). Trenér: Nádvorník.

Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Štetina, Čivič (80. Costa) - Plavšič, Frýdek, Stanciu, Vatajelu (56. Vukadinovič) - Pulkrab (90. Hložek), Tetteh. Trenér: Ščasný.