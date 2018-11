Bez videa by si sudí penaltu obhájil, mrzelo boleslavského Mareše

před 10 minutami

Mladoboleslavského fotbalistu Petra Mareše mrzelo, že při bezbrankové remíze s Duklou připravilo jeho tým o penaltu video. Právě po jeho střetu s Danielem Tetourem odpískal sudí Ondřej Berka pokutový kop, pak si ale situaci prohlédl na videu a verdikt zrušil. Podle Mareše by si ale penaltu obhájil.

"Sporný moment. Nebýt videa, tak by si asi pan rozhodčí obhájil, že to odpískal. Možná přede mnou obránce míč trochu píchnul, ale to nemění nic na tom, že nohy mi vzal," řekl Mareš novinářům. "Nebýt videa, tak jsme kopali penaltu a možná jsme vedli. Video ale tady je a nic s tím neuděláme," dodal.

Boleslav sice doma pošesté za sebou bodovala, ale proti poslední Dukle chtěla víc. "Jsou to ztracené dva body. Tyhle zápasy prostě musíme doma zvládat, ale bohužel jsme prospali první poločas. A to nás vytrestalo," hodnotil Mareš. "V první půli to z naší strany bylo strašně málo. Chyběl důraz, fotbal, bojovnost. Druhý poločas jsme to naháněli, ale gól jsme nedali," litoval.

Sám mohl rozhodnout, kopal většinu standardek, ale nic z nich nevytěžil. Včetně závěrečného pokusu téměř z hranice pokutového území. "Už to bylo moc blízko. To je těžké. Kdybych to kopal na stranu gólmana, tak tam Rada stál. Zkusil jsem překopnout zeď přes malého Doumbiu, bohužel ve výskoku je to trefilo do ruky, ale asi v té správné poloze, která se nepíská," dodal Mareš.