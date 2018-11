Internet řeší létajícího Kangu. Za piruetu v derby ale záložník trest nedostane

před 47 minutami

Proti Slavii odehrál velmi dobrý zápas, svůj výkon si ale sparťanský záložník Guélor Kanga pokazil simulováním při střetu s obráncem Ondřejem Kúdelou.

Přívlastek kontroverzní si s sebou přinesl na Letnou a pověst vynikajícího, ale problémového fotbalisty Gabonský záložník Guélor Kanga svědomitě plní i v Praze.

Naposledy na sebe upozornil v neděli, ve slavném derby pražských S. Nejen svým velmi dobrým výkonem, ale také hereckým představením ze druhého poločasu. A jeho kontakt se slávistickým obráncem Ondřejem Kúdelou ještě několik dní po derby frčí po internetu a sociálních sítích.

"Takový hráč by mohl být trochu nad věcí a přitvrdit. Bylo to od něho alibistické. Spoléhá na fauly, pořád dopředu padal. Ať jde do souboje čelem a postaví se k tomu. Jenom čeká, že mu rozhodčí některé fauly připísknou," komentoval souboj Kúdela.

Trest za evidentní simulaci Kanga od disciplinární komise nedostal, nicméně ho stejně čeká dvouzápasový distanc. V derby dostal už osmou žlutou kartu, jako první ze všech ligových hráčů v této sezoně.