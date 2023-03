Sparta hrála většinu zápasu proti deseti a Hradec zlomila. Baník se dál potápí

Fotbalisté Sparty vyhráli ve 24. kole první ligy na hřišti oslabeného Hradce Králové 2:0. Letenští zvítězili v nejvyšší soutěži posedmé za sebou a neúplnou tabulku vedou o bod před městským rivalem Slavií, která má k dobru večerní utkání v Liberci. Baník prohrál v Českých Budějovicích 1:2 a na výhru čeká již šest duelů. Olomouc si doma poradila s Mladou Boleslaví 2:0.

"Votroci" od 20. minuty dohrávali bez vyloučeného Jakuba Kučery. V závěru úvodního dějství otevřel skóre Lukáš Haraslín. Pojistku přidal až v 89. minutě Tomáš Wiesner. Sparta v lize s Hradcem neprohrála v jedenáctém utkání za sebou, z toho podesáté zvítězila, a na jeho půdě bodovala naplno popáté v řadě.

Domácí začali aktivně. Po necelých třech minutách hry Vašulín překonal Kováře, kvůli ofsajdu ale branka neplatila. V šesté minutě si Kubala všiml vyběhnutého sparťanského gólmana, jeho střela z dálky ale skončila vedle tyče.

V 19. minutě Kučera v souboji o míč ve skluzu fauloval Kairinena a rozhodčí Černý ho okamžitě vyloučil. Hradec potvrdil pozici nejtrestanějšího týmu v ligové sezoně, svěřenci trenéra Miroslava Koubka viděli už devátou červenou kartu.

Hosté málem přesilovku rychle využili, Haraslínovu ránu však Bajza vytáhl na roh. Po půlhodině se po rohovém kopu skóroval Kuchta, radost Pražanů ale zkazil ofsajd.

Utkání směřovalo k bezbrankové první půli, jenže v 45. minutě se Sparta dočkala. Bajza vyrazil Čvančarovu ránu a Haraslín nadvakrát dostal míč do sítě. Slovenský reprezentant vstřelil šestou branku v ročníku nejvyšší soutěže. Rozradostnil tak značnou část vyprodaného mladoboleslavského stadionu (5000 diváků).

Ihned po změně stran mohli hosté odskočit na dvoubrankový rozdíl, Wiesner však v ideální pozici netrefil dobře míč a neprosadil se ani z dorážky. Následně proti Bajzovi neuspěl dvakrát střelou z vápna Kuchta, přičemž ve druhém případě zamířil z dorážky do boční sítě. Tečovaný pokus střídajícího Minčeva z úhlu zase Bajza vyškrábl nad.

Hradec mohl paradoxně srovnat v 79. minutě. Vašulín přihrál na hranici šestnáctky sparťanskému odchovanci Radovi, který byl na hřišti teprve přes minutu, ale jeho přízemní střelu Kovář pokryl.

O 10 minut později stanovili hosté konečný výsledek. Kuchtovu střelu zastavil ve vápně Novotný rukou, balon se však odrazil k Wiesnerovi a ten nekompromisně zakončil pod horní tyč. V ligové sezoně dal druhý gól.

Sparta jako jediná s Olomoucí na jaře stále neprohrála. Venku v lize zvítězila počtvrté za sebou a s 27 body je tam nejlepším týmem soutěže. Hradec nevyhrál šest z posledních sedmi kol, v azylu v Mladé Boleslavi prohrál šestý ligový zápas v řadě.

Další matný výkon Baníku

Fotbalisté Českých Budějovic porazili na svém hřišti Ostravu 2:1. Domácí šli do vedení v 29. minutě po vlastním gólu ligového debutanta Zdeňka Říhy. V 45. minutě srovnal z přímého kopu Jiří Fleišman, duel dosavadních sousedů v tabulce ale rozhodl v 61. minutě premiérovou trefou v nejvyšší soutěži záložník Marcel Čermák.

Dynamo navázalo na podzimní výhru 2:1 v Ostravě, doma uspělo potřetí za sebou a v neúplné tabulce se posunulo na deváté místo. Baník nevyhrál pošesté v řadě a je třináctý.

Slezané v prvním poločase navázali na matné výkony z posledních pěti zápasů, ve kterých získali jediný bod. Hosté zahrozili pouze v samém úvodu, kdy po rohovém kopu propadl míč k Šínovi a brankář Šípoš musel proti pohotovému zakončení vytáhnout fantastický reflex.

Další minuty už ale patřily domácím. Defenzivě Baníku dělal velké problémy Adediran, jenž se dostal do několika nadějných brejků, právě kvůli ofsajdu nigerijského útočníka ale nakonec odvolal videorozhodčí Havlovu trefu ze 13. minuty. Neujala se ani nebezpečná hlavička Potočného, a tak poslal Dynamo do vedení až po půlhodině vlastní gól stopera Říhy. Dvacetiletý ostravský odchovanec si nešťastně srazil do sítě Škodovo sklepnutí před bránu.

Do kabin se nakonec přece jen šlo za nerozhodného stavu. Krátce před pauzou fauloval Sladký těsně před pokutovým územím a z následného přímého kopu Fleišman chytře podstřelil skákající hráče ve zdi. Osmatřicetiletý obránce se trefil potřetí v ligovém ročníku a stylově oslavil 350. start v nejvyšší soutěži.

Zkušený levý bek ale v 61. minutě v klíčovém souboji neodhadl dráhu letícího míče, Zajíc následně zachoval klid a přihrávkou před odkrytou bránu vybídl ke gólu skórujícího Čermáka. Čtyřiadvacetiletý záložník ukončil čekání na ligovou trefu v osmém utkání po zimním příchodu z Příbrami.

Baník se za celý zápas nedostal do většího tlaku, nepomohlo mu ani nasazení druhého hrotového útočníka Tijaniho. Naopak v závěru ještě trefil Havel zblízka tyč Laštůvkovy brány. Ostrava tak potvrdila venkovní trápení, na hřištích soupeřů vyhrála jediný z posledních 18 ligových duelů.

Hanáci na jaře stále bez porážky

Olomouc zdolala Mladou Boleslav 2:0 a posunula se na čtvrté místo neúplné tabulky. Už ve třetí minutě si vstřelil vlastní branku Ondřej Karafiát a druhý domácí gól přidal na začátku druhého poločasu Lukáš Vraštil. Hanáci v nejvyšší soutěži bodovali podesáté za sebou, na jaře neprohráli jako jediní spolu s pražskou Spartou. Boleslav venku v lize podlehla ve třetím z posledních čtyř zápasů a je osmá.

Olomouci vyšel vstup do utkání a už ve třetí minutě se dostala do vedení, když prudký centr Slámy z přímého kopu obránce Karafiát tečoval hlavou za záda vlastního brankáře Šedy. Sigma byla v úvodních 30 minutách mírně aktivnější, z čehož pramenila ještě nepřesná střela Breiteho z hranice vápna a Chytilovo zakončení z úhlu do boční sítě.

Poté se neujaly dalekonosné rány hostujícího Kubisty a domácího Vodháněla. Blízko k druhé brance Olomouce byl po signálu z rohového kopu Ventúra, jehož střelu z první zastavila až tyč Šedovy branky.

Stejně úspěšně, jako vstoupila Sigma do prvního poločasu, začala i po změně stran. Pojistku ještě nepřidal Sláma, jehož hlavičku vyrazil Šeda na roh. Z něj už ale Olomouc udeřila. Premiérovou ligovou branku v dresu Hanáků vstřelil hlavičkující stoper Vraštil.

Poté převzali iniciativu Mladoboleslavští, ale po centrech se postupně neprosadili Tomič, ani Kubista s Jawem. Olomouckého brankáře Macíka pak nepřekonal ani Kušej, jehož pokus z voleje nezamířil mezi tři tyče.

V nastavení hlavičkoval střídající Škoda jen do středu branky a do náruče připraveného Macíka, který chytal v lize po zranění poprvé od loňského srpna. Olomouc doma protáhla ligovou sérii bez porážky na osm duelů a nad Boleslaví zvítězila teprve ve druhém z posledních osmi zápasů nejvyšší soutěže.

24. kolo první fotbalové ligy:

FC Hradec Králové - Sparta Praha 0:2 (0:1)

Branky: 45. Haraslín, 89. Wiesner. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Machálek (video). ŽK: Klíma, Kodeš, Vašulín - Minčev, Laci. ČK: 20. Kučera (Hradec). Diváci (hráno v Mladé Boleslavi): 5000 (vyprodáno).

Sestavy:

Hradec: Bajza - Klíma, Kodeš, Čech - Gabriel (46. Novotný), Kučera, Smrž, Harazim - Matěj Koubek (61. Pudhorocký), Kubala (78. Rada) - Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek, Kairinen (72. Laci), Zelený (72. Jankto) - Čvančara (64. Minčev), Kuchta, Haraslín (78. Mabil). Trenér: Priske.

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava 2:1 (1:1)

Branky: 29. vlastní Říha, 61. Čermák - 45. Fleišman. Rozhodčí: Berka - Vlček, Šimáček - Adámková (video). ŽK: Plavšič (Ostrava). Diváci: 4392.

Sestavy:

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Havel, Králik - Čolič, Čermák (86. Čavoš), Hellebrand (86. Broukal), Potočný (78. Mršič) - Adediran (55. Penner), Škoda, Zajíc (78. Matoušek). Trenér: Nikl.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh (85. Juroška), Říha, Pojezný, Fleišman (78. Šehič) - Kaloč - Cadu (85. Smékal), Šín (72. Tijani), Kuzmanovič (78. Miškovič), Plavšič - Almási. Trenér: Hapal.

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Branky: 3. vlastní Karafiát, 47. Vraštil. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Žurovec - Starý (video). ŽK: Suchomel, Jawo (oba M. Boleslav). Diváci: 2310.

Sestavy:

Olomouc: Macík - Pokorný, Vraštil, Sláma (89. Matoušek) - Navrátil, Ventúra (76. Zorvan), Breite, Pospíšil (89. Greššák), Vodháněl (65. Zifčák) - Růsek, Chytil (76. Zmrzlý). Trenér: Jílek.

M. Boleslav: Šeda - Kubista, Karafiát, Suchý - Ekpai (55. Suchomel), Dancák (83. Škoda), Mareček (46. Matějovský), Fulnek (55. Tomič) - Kušej, Ladra (65. Skalák) - Jawo. Trenér: Hoftych.