Mistrovská Slavia se rozloučila se sezonou remízou v derby, poháry má jisté Jablonec

Slavia v posledním zápase skupiny o titul doma v Edenu remizovala se Spartou 0:0. Čtvrté místo, které zajišťuje postup do pohárových předkol, si zajistil Jablonec, kterému k tomu stačila remíza s Baníkem 1:1. Doposud čtvrtý Liberec totiž prohrál v Plzni 0:4 a klesl na páté místo, které znamená souboj o pohárovou Evropu s Mladou Boleslaví.

Slavia trefovala tyče a Heču

V Edenu byl nejblíže gólu domácí Stanislav Tecl, jenž v 65. minutě trefil hlavičkou břevno. Červenobílí mají už tři kola jistotu obhajoby titulu a po derby převzali mistrovský pohár.

Slávisté neprohráli se Spartou už 11 soutěžních utkání po sobě a udrželi domácí neporazitelnost v ligové sezoně. Sparta obsadila v tabulce třetí místo. Letenský útočník Libor Kozák další gól ke 14 brankám v tomto ročníku nejvyšší soutěže nepřidal a podělil se o vítězství mezi kanonýry se slávistou Petarem Musou, který kvůli trestu za karty nemohl nastoupit.

Sparta v úvodu držela míč, ale jako první zahrozili domácí. Masopustovu střelu zblokoval Hancko a ve 14. minutě trefil Coufal břevno. Ránu bývalého sparťana Stanciua vyrazil Heča a hostující brankář se zaskvěl i proti Holešově hlavičce.

V druhé části první půle se začala dostávat do šancí i Sparta, která promarnila hned několik přečíslení. V 31. minutě Tetteh v úniku tří na jednoho zvolil střelu a trefil obránce Frydrycha. Poté domácí brankář Kolář vytáhl Hanouskovu ránu a následně Tetteh v další přečíslení vypálil mimo. V úniku pak neuspěl ani hostující Karlsson.

Sparťanský kouč Kotal až po poločase poslal do hry útočníka Kozáka, který usiloval o to, aby se osamostatnil na čele střelecké tabulky. Do statistik se ovšem zapsal jen brzkou žlutou kartou.

Do druhé půle vstoupila aktivněji Slavia. Heča ve 48. minutě vyrazil Stanciuovu střelu k tyči a s pokusem bývalého sparťana si poradil i po hodině hry.

Mezitím domácí fanoušci, kterých se při stávajícím omezení proti šíření nového koronaviru dostalo do hlediště znovu zhruba čtyři tisíce, způsobili pyrotechnikou krátké přerušení utkání. Další příznivci opět sledovali zápas před stadionem u velkoplošné obrazovky. Sparťanští fanoušci se na tribuny nedostali.

V 65. minutě dělily červenobílé od vedení centimetry, když Teclova hlavička zasáhl břevno, pak tyč a odrazila se zpět do pole. Přestože výsledek už nemohl nic změnit na konečném umístění týmů, hrálo se velmi tvrdě s řadou ostrých zákroků. Po jednom z faulů dokonce dostal žlutou kartu za protesty i domácí kouč Trpišovský. Domácí se tlačili za vítězstvím, ale Heča si poradil i s tečovaným míčem v nastavení.

Plzeň rozmetala Liberec, Jablonec slaví

Fotbalisté Plzně v posledním pátém kole skupiny o titul prvoligové nadstavby doma deklasovali Liberec 4:0. Druhá Viktoria zakončila sezonu s devítibodovou ztrátou na mistrovskou Slavii.

Slovan klesl ze čtvrtého na páté místo a utká se s Mladou Boleslaví o účast ve druhém předkole Evropské ligy. Dva góly vstřelil Aleš Čermák, z toho jeden z penalty, další branky přidali Jan Kovařík a Ondřej Mihálik.

Plzeň se v zápase rozloučila s kapitánem Romanem Hubníkem, který se po sezoně vrátí do Olomouce. Šestatřicetiletý obránce odehrál závěrečnou půlhodinu.

Z debaklu Liberce vytěžil postup do pohárů Jablonec, který remizoval s Ostravou 1:1, a zajistil si tak start ve druhém předkole Evropské ligy. Severočeši vedli díky Davidu Štěpánkovi, ale po změně stran vyrovnal Nemanja Kuzmanovič.

5. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Slavia Praha - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Berka - Vlček, Hock - Zelinka (video). ŽK: Bořil, Stanciu, Masopust, Trpišovský (trenér), Vlček (vedoucí mužstva) - Štetina, Dočkal, Kozák, Krejčí. Diváci: omezený počet (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Zima, Bořil - Holeš (62. Traoré), Ševčík (90. Olayinka) - Masopust (86. Hellebrand), Stanciu (87. Oscar), Provod - Tecl (87. Hilál). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek - Krejčí (90.+4 Costa) - Hložek, Kanga, Dočkal (90. Vindheim), Karlsson (70. Frýdek) - Tetteh (46. Kozák). Trenér: Kotal.

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 4:0 (2:0)

Branky: 12. a 56. z pen. Čermák, 34. Kovařík, 61. Mihálik. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka - Julínek (video). Diváci: 2925 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel (82. Řezník), Pernica (57. Hubník), Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Mihálik (82. Alvir), Chorý (82. Beauguel), Kovařík (66. Hořava). Trenér: Guľa.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Dvořák, Fukala - Beran (81. Kazda), Černický, Michal, Zeman - Rondič (60. Šulc), Mashike Sukisa (71. Králíček). Trenér: Hoftych.

FK Jablonec - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 4. Štěpánek - 64. Kuzmanovič. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát - Orel (video). ŽK: Kratochvíl, Považanec, Hrubý - Potočný, Pokorný, Smola. Diváci: omezený počet (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Štěpánek (81. Macháček), Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Matoušek (72. Chramosta), Považanec, Kratochvíl, Acosta (46. Pilík) - Doležal (90.+1 Velich). Trenér: Rada.

Ostrava: Budinský - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Drozd (62. Jirásek) - Lalkovič (46. Smola), Kuzmanovič (86. Reiter), Potočný - Šašinka (46. Buchta). Trenér: Kozel.