Fantasmagorie a spekulace o koronaviru utneme jen dohráním sezony, říká šéf Dukly

Zatímco kluby na chvostu prvoligové tabulky svorně kritizují úterní návrh ligového výboru na prodloužení sezony kvůli nákaze koronavirem v týmu Karviné, pražská Dukla tuto myšlenku podporuje. "Nejracionálnější řešení je to dohrát," říká předseda představenstva Dukly Bohumil Paukner.

Co říkáte na návrh ligového výboru, který rozhodl o prodloužení sezony tak, aby se skupina o udržení a baráž stihly dohrát do 1. srpna?

Můj názor je, že dohrát sezonu v prodlouženém termínu je nejférovější řešení. Jednak to je v souladu s řády, jednak si také myslím, že odpískání soutěže by bylo krátkozraké. Nikdo neví, jak situace kolem koronaviru bude vypadat za měsíc či na podzim, kdy chceme začít nový ročník. Může někdo vážně myslet, že se zahájením nového ročníku na konci srpna vítr virus odvane a my bez rizika a komplikací rozjedeme další ročník?

Dohrání profesionálních soutěží spolehlivě vyvrátí jakékoli fámy a spekulace o koronaviru jako faktoru, s jehož "angažováním" se mohou některé kluby v první lize zachránit. Nemyslím tím, že by se někdo nechal úmyslně virem nakazit, to je fantasmagorie, tomu snad nikdo nevěří. Ale když už se tak stane, spoustě lidí nevymluvíte, že je to faktor, s nímž "se hraje" hra o záchranu v nejvyšší soutěži.

Ligové grémium, které se bude situací zabývat, se sejde až 17. července. Pokud by se i v době jeho konání ukázalo, že se situace v Karviné nelepší, navrhuje LFA ukončení sezony, po které by z ligy nikdo nesestoupil a z druhé ligy by do Fortuna:Ligy přibyl pouze jediný celek. Co na tento návrh říkáte?

Opakuji: soutěže by se měly dohrát. Vezme to vítr z plachet spekulantům a šiřitelům fám, vyloučí to případné soudní pře, zvýší to důvěryhodnost fotbalu jako takového, sponzoři nebudou nikterak kráceni ohledně svých práv. Zatím nemáme jistou ani třetí příčku druhé ligy. Ale i kdybychom vůbec nebyli ve hře o postup, zastával bych stejné stanovisko.

Kluby usilující o postup do nejvyšší soutěže vynaložily určitě nemalé náklady na to, aby se vrátily. Nemyslím tím jenom Duklu, nebo Brno. Jistě i další celky s ambicí postoupit. Hrály tedy druholigový ročník zbytečně? Dukla mohla v zimě uvolnit např.Tetoura a Preislera, byly na ně nabídky z nejvyšší soutěže. Neudělali jsme to v zájmu postupu. Pokud bychom hráli baráž a nepostoupili, nezhroutíme se z toho. Ale to by byl výsledek sportovního zápolení. Každopádně za všech okolností dáváme jako klub přednost řešení na zeleném trávníku, nikoli od zeleného stolu.

Při dalším protahování ročníku by se ale vynořily jiné problémy. Už 23. července začíná přestupní okno, o měsíc později by měl začít nový ročník a kluby také potřebují čas na odpočinek a přípravu na novou sezonu…

Ať už by byl takový verdikt jakýkoliv, vždycky na to někdo doplatí a bude těžké hledat spravedlnost. Je například spravedlivé, aby ten, kdo skončil poslední ve Fortuna:Lize, v té soutěži zůstal? Není. A jak už jsem říkal, z pragmatického hlediska si možná vůbec nepomůžeme. Nejracionálnější je to dohrát.

Stačí se podívat do okolních zemí, téměř všude se sezona dohrává. A v Belgii, Francii či v Holandsku, kde se rozhodli sezonu ukončit, jsou kvůli tomu žaloby, kterým tohle rozhodnutí otevřelo cestu. Podívejte se třeba do Německa, Drážďanům také neustále odsouvali zápasy, ale dohráli to. Koneckonců u nás Pardubice také měly dlouho odložené utkání s Třincem. Nebo Teplice duel s Libercem, který se měl hrát někdy v únoru. Když se chce, tak ono všechno jde. Ale musí tam být "politická vůle".

Která ale u některých jasně chybí. Například příbramský boss Jaroslav Starka už veřejně zmínil, že by mu nedohrání soutěže zcela vyhovovalo.

Alespoň to řekl upřímně. Starka není pokrytec.

Ukončením sezony by se ale mohla vyřešit situace s nákazou v Karviné. Nemluvě o zmíněných problémech, jako je třeba přestupní okno nebo krátká pauza před novou sezonou.

Ale tady je stále riziko, že při celkovém rozvolňování opatření proti koronaviru může přijít druhá vlna. A to pak budeme znova čekat? Nebo se pak už bude hrát? Já se obávám, že ty hlasy, které teď volají po ukončení, nás budou na podzim vemlouvavě vyzývat, abychom se s koronavirem naučili žít. Že dokud nebude vakcína, tak se to nevyřeší, a proto pojďme hrát. Ale to je oportunistické a účelové. Kdyby ty kluby věděly, že se dohrát musí, nikdo nebude spekulovat, že by bylo výhodné, kdyby se nějaký klub nešťastnou náhodou nakazil, což by jim pomohlo.

Zmínil jste soudní spory, které v zahraničí po ukončení soutěží následovaly. Přemýšleli jste v Dukle i nad touhle možností?

My o soudní cestě neuvažujeme, v tuto chvíli by to bylo předčasné. Nechceme to zbytečně dramatizovat.