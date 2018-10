Plzeň posedmé vyhrála jediným gólem, nezaváhal ani Jablonec

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Plzeň využila zaváhání Sparty, když porazila doma Teplice brankou Aleše Čermáka 1:0. Z jedenácti dosud odehraných kol si Viktoriáni připsali osm vítězství, přičemž sedm z nich právě tímto výsledkem. Pohodovou výhru si připsal také Jablonec, jenž si poradil se Slováckem 2:0. Opava v brněnském azylu podlehla Bohemians 0:1 a Dukla v Karviné zvítězila 0:2. Nedělní program 11. kola uzavře večerní duel Slavie s Příbramí, jehož výkop je naplánován na 18:00.

Plzeň - Fotbalisté Plzně v 11. kole první ligy porazili Teplice 1:0 a vedou neúplnou tabulku o tři body před Slavií, která má k dobru večerní utkání s Příbramí. Obhájci titulu díky gólu Aleše Čermáka z 60. minuty doma vyhráli i šestý zápas v sezoně nejvyšší soutěže, popáté z toho výsledkem 1:0. Západočeši v utkání třikrát trefili tyčku, jednu z nich Tomáš Hořava z penalty v 84. minutě.

Svěřenci Pavla Vrby si tak spravili chuť po debaklu 0:5 s AS Řím v úterním zápase skupiny Ligy mistrů. Naopak Tepličtí prohráli i druhé ligové utkání pod novým trenérem Stanislavem Hejkalem.

"My jsme si ten zápas zkomplikovali sami. Já osobně si myslím, že před tím hektickým závěrem jsme měli minimálně čtyři situace, kdy jsme měli dát druhý uklidňující gól. A měli jsme ty situace stoprocentní," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Plzeňský kouč udělal v základní sestavě tři změny oproti utkání v Římě. Brankář Hruška nahradil nemocného Kozáčika a připsal si první soutěžní start v sezoně. V záloze nastoupili Čermák s Ekpaiem místo Procházky a Zemana.

Domácí brzy převzali iniciativu a soupeře sevřeli. V sedmé minutě Hrošovského přetažený centr zlikvidoval Diviš. Teplický gólman za čtvrt hodiny vyrazil i Hrošovského dalekonosnou ránu. Chvíli poté se do velké šance dostal Krmenčík a zblízka těsně minul.

Plzeňští měli převahu, ale chyběla jim přesnost. Mezi tyče se nevešel Limberského pokus z dálky, Řezník hlavičkoval nepřesně a navíc si při srážce s obráncem přivodil krvavé zranění, ale po ošetření se do hry vrátil. Krátce před pauzou i Krmenčík hlavou zakončoval o kousek vedle.

"Zápas se vyvíjel tak, jak jsme chtěli. Samozřejmě jsme tam přežili některé šance. Plzeň byla silná na míči, věděli jsme, proti jaké kvalitě hrajeme," uvedl teplický trenér Hejkal.

Po hodině hry aktivní Západočeši otevřeli skóre. Krmenčík v pokutovém území patičkou vrátil míč Čermákovi, který střelou o břevno překonal Diviše. Plzeňský záložník si připsal premiérový soutěžní gól v ročníku.

"Viděl jsem za gólmana a že to spadlo za lajnu. Ale nevěděl jsem, jestli to lízlo lajnu, nebo ne. Nikdo nic nepískal, tak jsem se běžel radovat. Naštěstí to gól byl," popsal Čermák.

Úřadující mistři mohli přidat pojistku, ale Řezník trefil hlavou tyčku a Krmenčík z dobré pozice přestřelil. Nejlepší kanonýr Viktorie poté připravil ideální palebnou pozici pro Hrošovského, i ten však minul branku. Kovaříkovu ránu pak vykopl Diviš.

Domácí dál sahali po druhém gólu, ale jakoby pro ně už byla Divišova branka zakletá. Tyčku trefil hlavou Krmenčík i Hořava z penalty po Kučerově ruce.

"Jsou tři hráči určeni na pokutový kop, v samotném utkání to necháváme na nich. Nemáme důvod, abychom do toho dál zasahovali. Asi se Tomáš cítil, že to stoprocentně promění. Bohužel se stalo to, co se stalo," prohlásil Vrba.

Teplický tým mohl ještě vybojovat remízu, Horovu střelu však zlikvidoval Hřuška a Vondrášek z dorážky zamířil do boční sítě. "Viktoriáni" už v nervózním závěru těsný náskok udrželi.

"Byla to obrovská gólovka, kterou prostě musím proměnit. Kdybych to trefil dobře, měl to být gól. Je to moje obrovská chyba," litoval Hora, jehož tým v lize neporazil Plzeň podesáté za sebou.

Nezaváhal ani Jablonec

Z výhry si radují i Jablonečtí, kteří v neděli vyhráli nad Slováckem 2:0. Domácí rozhodli o svém triumfu už v první půli, kdy se trefili Vladimir Jovovič a Lukáš Masopust. Severočeši vyhráli v lize potřetí za sebou a přibližují se pohárovým příčkám. Na třetí Spartu a čtvrtou Ostravu ztrácejí čtyři body a na pátý Zlín jen bod. Slovácko prohrálo v nejvyšší soutěži pošesté za sebou a kleslo na předposlední patnácté místo.

Jablonec ve čtvrtek remizoval v Evropské lize 2:2 s Dynamem Kyjev, přestože prohrával 0:2, a dobré rozpoložení si přenesl i do úvodu dnešního utkání. Hned v sedmé minutě totiž z první velké šance udeřil.

Masopust nacentroval z pravé strany do vápna a nabíhající Jovovič hlavou překonal Daňka. Černohorský křídelník utnul své střelecké trápení a dal první gól od března. V 28. minutě měli první velkou šanci hosté. Po centru ze strany hlavičkoval Kuchta a domácí zachránil od vyrovnání brankář Hrubý.

Na druhé straně nepřesně střílel Masopust, v 38. minutě však už stejný hráč nezaváhal. Hostující Havlík se ve snaze udržet míč nechal obrat Považancem, který nasprintoval až do vápna a jeho přihrávku doklepl z malého vápna do sítě Masopust. Jablonecký záložník navázal na vítěznou trefu z minulého kola z Teplic.

Severočeši po přestávce s přehledem kontrolovali vedení a nepouštěli soupeře do šancí. Naopak několikrát mohli zvýšit. Jovovičův pokus však zblokovala obrana, Trávník proti bývalému klubu v 76. minutě mířil vedle a v závěru při brejku dva na jednoho Chramosta zvolil střelu do Daňka.

V poslední minutě mohl snížit střídající Kubala, hlavou ale trefil jen tyč. Slovácko potvrdilo, že se mu proti Jablonci nedaří, v lize nad ním nezvítězilo podeváté za sebou.

Dukla i Bohemians vezou do Prahy výhry

Opavští fotbalisté se rozloučili v 11. kole s brněnským azylem prohrou 0:1 s Bohemians 1905. Slezané hráli takřka celý druhý poločas bez vyloučeného Petra Zapalače.

V početní výhodě se prosadil Jakub Nečas, který ukončil 349 minut dlouhé čekání Pražanů na ligový gól. Opava mohla tři minuty před koncem vyrovnat, ale Nemanja Kuzmanovič neproměnil penaltu.

Na půdě soupeře uspěl i další pražský celek, Dukla Praha, jež zvítězila v Karviné 2:0. Vítězství posledního celku tabulky zařídili ve druhém poločase Ján Ďurica a v nastavení Frederik Bilovský.

Pražané si pod koučem Romanem Skuhravým připsali druhé vítězství v sezoně a první venkovní výhru po šesti prohrách za sebou. I přes výhru zůstává Dukla na posledním místě v tabulce, na týmy před sebou ztrácí dva body.

11. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FK Teplice 1:0 (0:0)

Branka: 60. Čermák. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Myška. ŽK: Čermák, Hejda - Čmovš, Ljevakovič, Diviš. Diváci: 9581.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník (86. Havel), Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Ekpai (53. Petržela), Čermák (71. Procházka), Kovařík - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Čmovš, Král, Krob - Hyčka (77. Moulis), Ljevakovič, Kučera, Hora - Jindráček (65. Vaněček), Žitný (46. Trubač). Trenér: Hejkal.

MFK Karviná - Dukla Praha 0:2 (0:0)

Branky: 64. Ďurica, 90.+3. Bilovský. Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Kožár. ŽK: Ramirez, Janečka, Guba - Tetour, Ďurica, Raspopovič. Diváci: 3612.

Sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič (80. Krivák), Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Ba Loua, Suchan (66. Guba), Letič - Wágner (46. Ramirez). Trenér: Nádvorník.

Dukla: Rada - Miloševič, Raspopovič (82. Ostojič), Ďurica, Souček (88. Chlumecký) - Bezpalec, Doumbia, Tetour (77. Bilovský) - Brandner, Djuranovič, Schranz. Trenér: Skuhravý.

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 2:0 (2:0)

Branky: 7. Jovovič, 38. Masopust. Rozhodčí: Lerch - Nádvorník, Fišer. ŽK: Lischka - Kuchta. Diváci: 2225.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust (77. Kubista), Trávník, Považanec, Jovovič (64. Acosta) - Chramosta (89. Ikaunieks). Trenér: Rada.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Divíšek - Daníček - Navrátil, Janošek, Havlík (55. Sadílek), Rezek (39. Kalabiška) - Kuchta (65. Kubala). Trenér: Kordula.

SFC Opava - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 68. Nečas. Rozhodčí: Orel - Blažej, Kříž. ŽK: Zapalač, Puškáč - F. Hašek, Hilál, M. Hašek ml., Juliš. ČK: 47. Zapalač. Diváci: 1382.

Sestavy:

Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik (75. Jurečka), Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič, Jursa (81. Janetzký), Zapalač - Kayamba (57. Puškáč), Smola. Trenér: Kopecký.

Bohemians: Valeš - Dostál, Bederka, Krch, Schumacher - Reiter (75. Juliš, 90. Šmíd), M. Hašek ml., F. Hašek, Záviška - Hilál, Nečas (78. Švec). Trenér: M. Hašek st.