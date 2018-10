Je to ostuda, zhodnotil Radakovič výkon Sparty. Letenští bez Stancia tápali

před 1 hodinou

Sparta podlehla v sobotu Olomouci 1:0. Bez distancovaného Nicolae Stancia se na hřišti trápila, a tak zápas rozhodla jediná trefa domácího Martina Nešpora. "Byla to ostuda," shrnul lakonicky výkon Pražanů na Hané obránce Uroš Radakovič.

Olomouc - Sparta prohrála ve Fortuna:lize podruhé v řadě. Před týdnem těsně podlehla Plzni 0:1, stejným výsledkem prohrála v sobotu v Olomouci.

Pražané svým výkonem navázali na závěr zápasu s Viktorií. Do šancí se v zápase dostávali minimálně, viditelně ve středu scházela tvořivá síla Nicolae Stancia, který chyběl kvůli trestu za červenou kartu. "Náš dnešní výkon je ostuda," sypal si po zápase popel na hlavu obránce Uroš Radakovič.

Srbský stoper byl také u jediného gólu utkání. Stínoval útočníka Martina Nešpora, který chytře tečoval míč do sítě. "K tomu nemůžu nic říct. Nic. Prostě to tečoval, byl to laciný gól," krčil Radakovič rameny. "Hru jsme kontrolovali jen prvních dvacet minut," dodal.

Zatímco Sparta se trápila, Sigma si vytvářela jednu brankovou příležitost za druhou a mohla své vítězství potvrdit druhým gólem. "Snadno jsme ztráceli míče ve středu hřiště a oni z toho měli brejky. Dovolili jsme jim opravdu hodně šancí," dodal Radakovič.

Trenér Zdeněk Ščasný ve druhém poločase poměrně brzo střídal. Hned po pauze se na hřiště dostal Bogdan Vatajelu, po něm Matěj Pulkrab a Golgol Mebrahtu. Jenže střídání kýžený efekt nepřinesla. Hosté byli v kombinaci i nadále bezradní a brankáře Miloše Buchtu až na šanci Mebrahta příliš neohrozili.

"Ztráceli jsme míče. Chyběl nám Stanciu. Je to nadstandardní hráč, pro nás velmi důležitý. Ale my jsme Sparta, musíme si poradit, když přijdeme o jednoho hráče," hodnotil Radakovič.

Jeho slova potvrdil i domácí trenér Václav Jílek: "Podařilo se nám dobře eliminovat největší zbraně Sparty. V tom nám prospělo, že nehrál Stanciu. Soustředili jsme se na Kangu, a toho se nám podařilo v podstatě vyřadit ze hry," shrnul nečekaně jednoduchou cestu Sigmy k vítězství.

Letenští prohráli podruhé v řadě. V tabulce se na ně bodově dotáhl Baník, jenž v sobotu remizoval s Mladou Boleslaví 2:2. Právě se Středočechy se Pražané utkají po reprezentační pauze na domácí půdě.

Slavii a Plzeň ještě utkání tohoto kola čekají, bodové manko Sparty na tato mužstva se tedy může ještě prohloubit.