Komentář: Vidí Sparta světlo na konci tunelu? Ščasný překonal dva roky temnoty

Fanoušci Sparty hýří optimismem. Tým je na tom nejspíš nejlíp za poslední dva roky. Tedy od doby, kdy za sebou tehdy končící kouč Ščasný zavřel dveře.

Komentář - Ve středu si Zdeněk Ščasný připomene své pravděpodobně nepříliš oblíbené datum. Před dvěma lety, v pondělí 26. září vedení Sparty po roce a půl ukončilo jeho působení v pozici hlavního trenéra.

Ščasný za sebou měl druhé angažmá na Letné. Klub dovedl dvakrát ke druhému místu a probojoval se s ním do čtvrtfinále Evropské ligy. Na domácí titul na rozdíl od angažmá v 90. letech nedosáhl.

Když za sebou naposledy zavíral dveře, možná mu problesklo hlavou, jestli ještě někdy vůbec bude takovou šanci mít.

Nakonec se na Letnou vrátil za rok a půl. V lednu 2018 načal své další působení ve Spartě. Tentokrát měl působit jako sportovní ředitel. Už v srpnu se ale po vyhazovu Pavla Hapala stal potřetí trenérem Sparty. Nejdříve dosavadním, poté stálým.

Faktem je, že po dvou letech mizérie drží Sparta krok se špičkou tabulky a do neděle aspoň na chvíli na prvním místě tabulky. Jako by Ščasný v křesle trenéra dokázal týmu vrátit vítězného ducha.

Sparta zvítězila potřetí v řadě, navíc porazila Liberec vysoko 4:1, to po nepřesvědčivých předchozích sezonách vlilo fanouškům Sparty do žil optimismus. Možná největší od doby, kdy Sparta dokráčela pod vedením Ščasného do čtvrtfinále Evropské ligy.

Sparta opět střílí góly

Za dobrou formou týmu stojí několik faktorů. Zaprvé, pod staronovým trenérem se ustálila sestava, což nebývalo poslední sezony zvykem. Zadruhé, gólově se daří několika hráčům, nejlepším střelcem je mladý Tetteh. Sparta vstřelila dvakrát více branek než po devíti kolech v minulé sezoně. Zatřetí, hru tvoří ve středu pole Kanga a Stanciu, jejich role v současné Spartě je klíčová.

Přestože ale mají Letenští v současné době dobrou formu a optimismus fanoušků je na místě, budou muset trend potvrdit a přetavit v dlouhodobou výkonnost. To je oddělí od průměrných týmů.

Před Ščasným leží těžký úkol, je ale v dobré pozici. Původně měl tým vést pouze provizorně, takže se vyhnul počátečnímu tlaku na nového trenéra. A především, hráče současného kádru si vybral ještě z pozice sportovního ředitele.

Po odchodu trenérů Andrey Stramaccioniho a Pavla Hapala prosákly informace, že vztah mezi sportovním ředitelem a zmiňovanými trenéry nebyl ani v jednom případě ideální. Například podle jednoho z asistentů Stramaccioniho Roberta Muzziho Ščasný dokonce chodil v poločase do kabiny a říkal hráčům, jak mají hrát. I když to Ščasný popřel, na dobré vztahy to nepoukazuje.

Právě v případě volby posil prý nejednou panovaly neshody a častěji zvítězil názor tehdy ještě sportovního ředitele Ščasného.

Pokud takové pnutí mezi trenéry a sportovním ředitelem ve Spartě opravdu existovalo, může mít nyní Ščasného dvojrole pro klub zklidňující efekt. Dlouhodobé řešení to ale pravděpodobně není.

Sparta nicméně vydržela na špici tabulky den. Poté se do čela vrátila Slavia, která doma ve vršovickém derby porazila Bohemians 1:0.

Slavii dochází útočníci

Sešívaní ukázali nezlomnou vůli a bojovné srdce. Trenér Jindřich Trpišovský po náročném utkání Evropské ligy udělal v sestavě minimum změn a jeho tým měl s běhavými klokany co dělat.

Slavia ale především v zápase přišla o Stanislava Tecla. Útočník se v 25. minutě zranil a není jasné, kdy se na trávník vrátí. To je pro Slavii velká komplikace, na marodce už jsou z ofenzivních hráčů van Buren, Olayinka i Škoda. Uzdravil se sice Mešanovič, ale ten naposledy nastoupil k zápasu za A tým více než před rokem.

Zodpovědnost za střílení branek tak může snadno ulpět na čerstvé posile Janu Matouškovi.

Dvacetiletý hráč odehrál proti Bohemians přes hodinu hry. Na hřišti se spíše hledal, v zakončení mu chyběl klid, ale pokud se rychle vžije do nové role ve Slavii, má jedinečnou šanci využít situace a říct si o místo v základní sestavě. Jindřich Trpišovský mezi útočníky na výběr příliš nemá.

Velký zápas odehrál Baník. Dokázal zastavit rozjetý Zlín, herně jej přehrát a zvítězit na horké půdě 2:1.

Opět na tom měl velký podíl uzdravený Milan Baroš. Postaral se o úvodní gól utkání, když pronikl obranou soupeře jako nůž máslem. Jeho důležitost pro tým je stále klíčová. Baník se díky vítězství dotáhl na čtvrtý Zlín a od druhého místa jej dělí jen čtyři body.

Sestava se ustálila a nedávné příchody se Ostravě začínají vyplácet. Skvělý zápas odehráli krajní záložníci Fillo a Holzer, kteří eliminovali halvbeky Zlína v rozestavení se třemi stopery. Svou pracovitostí pomáhal Barošovi zase na hrotu útoku aktivní Diop. Baníku to šlape, a to ho v příštím kole prověří Slavia.