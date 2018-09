V Příbrami jsem byl běžec, teď musím předvádět i fotbal, směje se slávista Matoušek

před 3 hodinami

Slavia kvůli marodce na konci léta urychlila přestup Jana Matouška. Po zranění Stanislava Tecla může být 20letý hráč najednou prvním útočníkem.

Praha - V minulém kole odehrál čtvrt hodiny proti Slovácku, teď už čerstvý slávista Jan Matoušek zažil ostřejší start.

Běžela pětadvacátá minuta vršoviského derby mezi Slavií a Bohemians, když útočník Stanislav Tecl po jednom ze soubojů s bránícími hráči Bohemians padl k zemi a zůstal ležet. Ze hřiště ho odnesli na nosítkách a trenér Jindřich Trpišovský okamžitě reagoval střídáním. Do hry poslal Jana Matouška, vytouženou posilu z Příbrami, jejíž příchod vedení Slavie pro velkou marodku urychlilo na konci srpna.

Teď se může ve Slavii stát alespoň na čas útočníkem číslo jedna. Mimo hru je Škoda a nejistý je stav Tecla, kterého vyšetření v nemocnici teprve čeká. "Těším se, až se zranění kluci vrátí. Pro mě je to ale šance se probojovat do sestavy," hodnotil Matoušek po utkání s Bohemians svou pozici.

Jeho ligový debut na domácí půdě hodnotil kladně i trenér Jindřich Trpišovský. "Potvrdil výborný výběr místa, i když se mu nevedlo v zakončení. Jeho extrémní rychlost a náběhovost je skvělá. Potřebovali bychom ale, aby se co nejdřív uklidnil a hrál s chladnější hlavou," narážel především na neproměněné šance svého svěřence.

Matoušek se v zápase dostal do několika příležitostí, gólově ale zatím vyšel naprázdno. "Měl jsem dvě velké šance. Škoda, že jsem první neřešil střelou po zemi. Druhou jsem měl po těžkém zpracování na slabší nohu," krčil rameny Matoušek, když popisoval své možnosti v prvním poločase.

Premiérový ligový start v Edenu pro něj nebyl vůbec ideální. Do hry šel přímo z lavičky a bylo znát, že na hřišti se teprve rozkoukává. "Nebyl jsem rozběhaný. Po fyzické stránce to bylo nejtěžší. Šel jsem rovnou z lavičky, prvních dvacet minut bylo opravdu těžkých," vydechl po vítězném zápase.

Nervozitu si před fanoušky nepřipouštěl. "Neměl jsem na to ani pomyšlení, protože jsem do hry šel rovnou z lavičky, takže to bylo bez nervů," usmíval se dvacetiletý hráč.

Do Slavie přišel s pověstí ofenzivního hráče, který přitahuje góly. Za Příbram v sedmi zápasech vstřelil čtyři góly a na tři přihrál. Proti Bohemians se ovšem na hřišti místy hledal, i když směrem dopředu byl aktivní.

"V Příbrami jsem byl takový poloviční hroťák. Vepředu jsem hrál se Slepičkou, tady si musím chodit pro míč i do středu hřiště. Zatím jsem jako hroťák odehrál tři zápasy, pořád se musím ještě učit," připomněl. "V Příbrami jsem byl jen běžec, tady musím předvádět i fotbal," dodal se smíchem.

Slávisté připustili, že aktivně hrající Bohemians je dokázali výrazně potrápit. Po náročném čtvrtečním zápase Evropské ligy proti Bordeaux jim ve druhém poločase docházely síly.

"Je to vydřená výhra. Bohemka je fyzický, bojovný tým. To je vždycky složité," poukázal Matoušek. "Bylo hodně znát, že kluci hráli ve čtvrtek proti Bordeaux. Obdivuju kluky, že to zvládli," vysekl poklonu novým spoluhráčům muž, který v Evropské lize přišel na trávník až v poslední minutě.

Trenér Trpišovský připustil, že v pohárovém zápase proti Ústí nad Labem je připravený postavit Matouška do základní sestavy. Dvacetiletý útočník tak bude mít další šanci přiblížit se ve Slavii stálému místu.