Ščasný volal na lavičku i během zápasu, tvrdí Stramaccioniho asistent. Ve Spartě prý nešlo uspět

před 2 hodinami

Bývalý slavný útočník Roberto Muzzi prohlásil, že štáb italského kouče našel v Praze velmi nepřátelské prostředí. "Takové chování sportovního ředitele jsem nikde nezažil," říká.

Řím/Praha - Na téhle štaci prakticky nebylo možné uspět. Tvrdí to v italských médiích Roberto Muzzi, jeden ze členů trenérského štábu Andrey Stramaccioniho, jenž byl v tomto týdnu kvůli mizerným výsledkům odvolán.

"Při našem příchodu jsme našli velmi složité prostředí. Pravděpodobně kvůli tomu, že Andrea byl v této soutěži prvním cizím trenérem," říká Muzzi pro deník Gazzetta dello Sport, aniž by uváděl pravdivá fakta: Stramaccioni totiž prvním zahraničním koučem v české lize nebyl.

"Start byl opravdu problematický ze všech hledisek. Od samého začátku, ještě než mohlo dojít na výsledky, jsme byli napadáni," tvrdí Muzzi. "Tím se vytvořilo komplikované prostředí, tím spíš pro zahraniční zaměstnance," doplňuje bývalý útočník římských velkoklubů či Udine.

Situace údajně eskalovala po zimním příchodu Zdeňka Ščasného do funkce sportovního ředitele Sparty. "Až do minulého října (Ščasný vedl Spartu jako trenér do října 2016 - pozn. Aktuálně.cz) byl koučem více či méně všech našich hráčů," připomíná Muzzi.

Podle některých informací došlo právě mezi Ščasným a Stramaccionim k rozepřím. "Za třicet let v nejvyšší italské lize jsem nezažil, aby sportovní ředitel volal na lavičku a přes asistenta (Radoslava Kováče - pozn. Aktuálně.cz) požadoval, jak má hlavní trenér střídat. Nikdy jsem nikde neviděl, aby přišel sportovní ředitel o přestávce do kabiny a jednotlivě mluvil s hráči a udílel jim pokyny jako se to stalo v předposledním utkání. Všichni byli svědky tohoto chování a zcela chápu Stramaccioniho, že si to nenechal líbit," popisuje Muzzi.

Ščasný to vidí jinak. "Žádná roztržka s panem Stramaccionim nenastala, v kabině jsme s Tomášem Rosickým nebyli, potkali jsme se s trenérem v posilovně. Mám výhodu, že byl Tomáš vždycky všude se mnou," prohlásil na začátku týdne Ščasný a nabídl své vysvětlení: "Myslím, že pan Stramaccioni nechce odejít s pocitem, že tu něco nezvládl, tak hledá někoho, kdo za to může."

Taková slova ale rozpalují Muzziho doběla. "Četl jsem jeho výroky a byl jsem ohromen," říká Stramaccioniho asistent. "Bylo by lepší, kdyby se zdržel takových komentářů," vzkazuje Ščasnému.

I přes nepříjemnou zkušenost, kterou udělal se Ščasným, nebude Muzzi vzpomínat na Spartu ve zlém. "Osobně jsem měl výborný pocit z toho, že pracuju pro tak skvělý klub. Na druhou stranu jsem byl svědkem neuvěřitelného chování sportovního ředitele, které bylo na světelné roky vzdálené tomu, co jsem ve své kariéře zažil v klubech jako AS Řím, Lazio, Cagliari, FC Turín," líčí Muzzi.

"Andrea se dostal do velmi obtížné situace a je nám líto, jak to navzdory každodenní práci skončilo. Spartě přejeme, aby si vydobyla umístění, které si zaslouží. Budu vždycky pyšný, že jsem Spartu trénoval," loučí se Muzzi.