Plzeň na startu nadstavby přehrála Slovácko, zápas v Olomouci přerušilo krupobití

Fotbalisté Plzně v prvním kole ligové nadstavby ve skupině o titul zvítězili doma nad Slováckem 3:1 především díky dvěma gólům a asistenci Jeana-Davida Beauguela. Viktoria v nejvyšší soutěži porazila soupeře z Uherského Hradiště počtvrté za sebou. Semifinále o umístění rozehrály výhrami týmy Mladé Boleslavi a Olomouce.

Západočeši prodloužili ligovou sérii bez porážky na 18 zápasů a poskočili do čela neúplné tabulky o dva body před mistrovskou Slavii, která se od 19:00 utká s Hradcem Králové. Slovácko je nadále čtvrté.

Beauguel otevřel skóre v šesté minutě. Hostující Rigino Cicilia odpověděl z penalty, ale ještě před pauzou Plzni vrátil náskok Jan Sýkora. Beauguel v 75. minutě přidal pojistku z pokutového kopu. Francouzský útočník se s 15 góly v ligové sezoně vyhoupl do čela tabulky střelců. Domácí několikrát výrazně podržel brankář Jindřich Staněk.

"Nekombinovali jsme úplně tak dobře, jak jsme si představovali. O tom jsme raději, že jsme utkání zvládli takovýmhle způsobem. Je to pro nás velmi důležité vítězství," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

"Někteří hráči hráli s respektem nebo si to přišli jenom odehrát. Nevím, jak to mám pojmenovat. Od svého týmu já takový výkon nechci, některé jednotlivé výkony byly velmi špatné," doplnil kouč Slovácka Martin Svědík.

Plzeňskému týmu vyšel začátek. Kalvach z přímého kopu obloučkem našel Beauguela a ten se prosadil hlavou. Hosté mohli rychle vyrovnat, ale Viktorii dvakrát podržel Staněk. Nejprve zneškodnil Reinberkovu hlavičku po rohu a následně tváří v tvář vychytal Jurečku, jenž svůj 100. ligový zápas gólem neoslavil. "Snažil jsem se co nejvíc roztáhnout a měl jsem štěstí, že mě trefil," řekl Staněk.

Slovácko se dočkalo vyrovnání ve 29. minutě. Čermák v šestnáctce přišlápl Sadílkovi nohu a rozhodčí Klíma po kontrole u videa nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil Cicilia. Rodák z Curacaa si v tomto ročníku nejvyšší soutěže polepšil na šest gólů.

Viktoria si za šest minut vzala vedení zpět. Beauguel si pohrál s bránícím Hofmannem a ideálně předložil míč volnému Sýkorovi. Ten zblízka nezaváhal, skóroval počtvrté v ligové sezoně a poprvé od prosincového utkání s Libercem. "Se silnými soupeři se rozhoduje hlavně v šestnáctkách, kde to zase necháme volné a necháme si dát šest minut po vyrovnání na 2:1. To byla velká chyba," prohlásil Svědík.

Sýkora mohl zvýšit po hodině hry, ale tentokrát nepřekonal brankáře Nguyena. Domácí Staněk o chvíli později dalším skvělým zákrokem zastavil ránu Reinberka. "Tohle bylo o štěstí, že jsem se rozplácl a zpevnil ruku. Naštěstí to vyšlo," podotkl Staněk. "Kdybych to dával po zemi, tak by na to, myslím, nereagoval. Tím, že jsem to trošku zvedl, stačil zvednout ruku. Bohužel," dodal obránce Reinberk.

Jeho spoluhráč Daníček pak v pokutovém území fauloval střídajícího Chorého a nařízenou penaltu čtvrt hodiny před koncem proměnil Beauguel, jenž v posledních třech ligových duelech se Slováckem zaznamenal čtyři branky.

"V minulém zápase nastoupil v Mladé Boleslavi Choras (Chorý) a podal vynikající výkon. Dnes od začátku dostal příležitost Bogy (Beauguel) a podal taky velmi dobrý výkon, dal dvě branky. Oba jsou pro nás velmi důležití hráči," uvedl Bílek.

Plzeňští si vedení v klidu pohlídali a protáhli domácí ligovou šňůru bez porážky na 24 utkání. Slovácko venku nebodovalo podruhé za sebou.

Pět gólů v Českých Budějovicích

Mladá Boleslav zvítězila v prvním semifinále skupiny o umístění v Českých Budějovicích 3:2. Hosty poslal v úvodních 17 minutách do vedení dvěma góly David Douděra, vzápětí snížil Patrik Čavoš. Ještě do přestávky zvýšil Tomáš Ladra a po změně stran zkorigoval skóre střídající Emmanuel Tolno. Odveta se hraje příští víkend, Mladoboleslavští se výrazně přiblížili postupu do finále skupiny o umístění, kde se utkají s lepším z dvojice Liberec - Olomouc.

Svěřenci trenéra Hoftycha, který v minulosti vedl domácí Dynamo, byli o něco nebezpečnější. První šanci ke skórování však měli Jihočeši, Michal Škoda v 11. minutě trefil tyč. Gólově se o dvě minuty později prosadili hosté, když Douděra tečoval do sítě Ewertonovu střelu.

Stejný hráč mohl slavit také v 17. minutě. Českobudějovická defenziva několikrát neodvrátila míč, Douděra za pokutovým územím napřáhl ke střele, která mířila k pravé tyči a gólman Dynama Vorel se natahoval marně. Mladoboleslavský krajní hráč skóroval posedmé za posledních sedm ligových utkání, do nichž naskočil.

Domácí se záhy vrátili do zápasu. V 19. minutě Čavoš vystřelil z 25 metrů a jeho skákavý pokus překvapil mladoboleslavského brankáře Šedu. Ještě před přestávkou však vrátil dvougólový náskok hostům Ladra, když ve 41. minutě zakončil rychlou kombinaci svého týmu po sérii přihrávek na jeden dotek.

Jihočeši do druhého poločasu vystřídali dva hráče, ale Boleslav dlouho kontrolovala vývoj duelu. Až v 73. minutě neuhlídala roh domácích, po němž skóroval střídající Tolno. Jihočeši mohli v závěru srovnat. Své šance ale neproměnili v 87. minutě Havel a v 90. minutě Čavoš. Dynamo podruhé za sebou prohrálo a před venkovní odvetou je v těžké pozici.

Krupobití zastavilo zápas v Olomouci

Olomouc v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o umístění vyhrála nad Libercem 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil v 17. minutě Mojmír Chytil. Duel výrazně ovlivnilo počasí, od 64. minuty se 12 minut nehrálo kvůli silnému krupobití. Sigma porazila doma v lize Liberec pošesté za sebou a navázala na středeční výhru nad Spartou. Slovan venku v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě neskóroval.

Odveta se hraje příští sobotu v Liberci. Postupující se ve finále utká o prémii milion korun a výhodnější nasazení do další sezony domácího poháru s lepším z dvojice Mladá Boleslav - České Budějovice.

Oba týmy vstoupily do utkání ofenzivně. V 17. minutě se radovali domácí. Slaměna využil zaváhání zkušeného Gebre Selassieho, přihrál Chytilovi, který povedenou střelou z hranice šestnáctky nedal Vliegenovi šanci.

Sigmu vedoucí gól uklidnil, zpřesnila kombinaci, zrychlila přihrávky a byla mnohem nebezpečnější než Slovan. Růskův pokus těsně nad liberecký brankář kontroloval, podobně jako Chytilovu střelu zblízka ve 33. minutě. Druhý gól Olomouce měl na kopačce Slaměna poté, co Vliegen vyběhl daleko za pokutové území, ale netrefil míč, jehož cestě do odkryté brány zabránil Tupta.

Liberec se snažil o útočné pojetí, byl velmi často před pokutovým územím Hanáků, do střeleckých příležitostí jej však kompaktní obranný blok Sigmy takřka nepustil. Naopak v 54. minutě šel sám na Vliegena Zifčák, ale jeho pokus o hokejový blafák gólman Severočechů zneškodnil.

Po ojedinělé šanci Rabušice na druhé straně byl zápas na 12 minut přerušen kvůli silnému krupobití, obraz hry se po návratu hráčů na trávník ale nijak zásadně nezměnil. Liberec se pokoušel o zteč, ovšem šance na góly měli domácí. Růsek s možností ale nenaložil dobře.

Třináctiminutové nastavení přineslo nápor Liberce a velkou šanci střídajícího Stocha, který zblízka trefil jen náruč Macíka. Ve 12. minutě nastaveného času pak olomouckého gólmana nepřekonal ani Koscelník v největší šanci hostí.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 3:1 (2:1)

Branky: 6. a 75. z pen. Beauguel, 35. Sýkora - 29. Cicilia z pen. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Antoníček - Ondráš (video). Bez karet. Diváci: 7213.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Řezník, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Sýkora (76. Kopic), Čermák (60. Chorý), Mosquera (82. Pernica) - Beauguel (82. Holík). Trenér: Bílek.

Semifinále skupiny o umístění, 1. utkání:

Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 2:3 (1:3)

Branky: 19. Čavoš, 73. Tolno - 13. a 17. Douděra, 41. Ladra. Rozhodčí: Batík - Podaný, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Čolič - Milan Škoda. Diváci: 2125.

Sestavy:

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Novák (46. Brandner) - Valenta (84. Hák), Čavoš - Van Buren, Michal Škoda (64. Hais), Penner (31. Tolno) - Mihálik (46. Hora) . Trenér: Horejš.

M. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Smrž - Douděra (74. Skalák), Mašek (64. Dancák), Hlavatý (46. Milan Škoda), Ewerton (90. Rolinek) - Ladra (74. Mužík). Trenér: Hoftych.

Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec - Tomič (46. Kalabiška), Havlík, Sadílek, Reinberk - Petržela (33. Holzer), Cicilia (77. Vecheta), Jurečka (77. Kohút). Trenér: Svědík.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 17. Chytil. Rozhodčí: Petřík - Ratajová, Černoevič - Černý (video). ŽK: Hilál, Stoch (oba Liberec). Diváci: 2237.

Sestavy:

Olomouc: Macík - Beneš (46. Zifčák), Hubník, Jemelka - Chvátal, Breite, Daněk (16. Slaměna, 63. Hadaš), Sedlák, Zmrzlý - Růsek (90.+12 Uriča), Chytil (63. Vepřek). Trenér: Jílek.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Mikula, Purzitidis - Koscelník (75. Matoušek), Havelka (87. Michal), Tiéhi, Frýdek (46. Višinský), Tupta - Rabušic (75. Hilál), Alijagič (90.+1 Stoch). Trenér: Kozel.