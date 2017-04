Čecha a spol. hlídaly na Euru speciální síly. Autobus týmu má nyní připravené únikové trasy i úkryt

před 34 minutami

Vysoké bezpečnostní standardy spojené s přepravou fotbalových týmů popisují Martin Synecký z Fotbalové asociace ČR a Ondřej Kasík ze Sparty.

Praha - Vazouni v saku s komunikačním zařízením v uchu a speciálním výcvikem, stejně jako ozbrojené policejní doprovody s blikajícími majáčky patří už v posledních letech ke špičkovému fotbalu jako zcela standardní opatření. Jak prokázal úterní útok na autobus s fotbalisty Borussie Dortmund, je to nutnost.

"Na fotbalovém Euru 2016 se kolem české reprezentace permanentně pohybovali čtyři policisté, z toho dva ze speciálních sil. A spolu s nimi dva pracovníci agentury G4S, s níž fotbalová asociace dlouhodobě spolupracuje," zmiňuje Martin Synecký, bezpečnostní manažer FAČR, i další dva muže s výcvikem českých jednotek Útvaru rychlého nasazení.

"Jakýkoli pohyb autobusu, ve kterém se přepravuje tým Sparty, má policejní doprovod," přidává se Ondřej Kasík, ředitel komunikace AC Sparta Praha.

Tři nálože umístěné u silnice, po níž projížděl autobus Dortmundu, daly v úterý svou explozí najevo, že ani sebelepší opatření zcela stoprocentní bezpečnost nezajístí. Nicméně jakékoli podcenění může mít za následek daleko katastrofálnější následky než ty, které postihly tým Borussie. A to poraněnou ruku stopera Marka Bartry a vysypané sklo z oken autobusu. Zápas Ligy mistrů s Monakem se kvůli útoku odložil na dnešní večer.

Loňský evropský šampionát, který pořádala Francie, přinesl zatím nejpřísnější standardy, jaké kdy fotbal po bezpečnostní stránce poznal. Turnaj se konal jen několik měsíců po krvavých úderech teroristů na několik cílů v Paříži. Jedním z nich byl při této islamistické akci v listopadu 2015 také stadion Stade de France, kde právě probíhal přátelský zápas s Německem.Terorista se ale do hlediště naštěstí nedostal. A odpálil se venku před stadionem.

Turnaj Euro 2016 se tedy za účasti 24 týmů konal loni v červnu v zemi, kde stále trval výjimečný stav, vyhlášený prezidentem Francoisem Hollandem. "Zvýšená pozornost byla věnovaná i všem transportům týmu. Každá cesta autobusu s mužstvem odpovídala standardu přesunu chráněné osoby, to znamená, že ji doprovázela ozbrojená policejní eskorta," zdůrazňuje český bezpečnostní manažer Martin Synecký, sám bývalý policista.

Existují krizové scénáře pro objízdné trasy i náhradní hotely

Bezpečnostní opatření spojená s českou fotbalovou reprezentací se ale zdaleka nezužují jen na její pobyt na vrcholných akcích typu Eura. Kupříkladu i přesun z Prahy na přátelský zápas s Llitvou do Ústí nad Labem policie v koordinaci s fotbalovou asociací přinejmenším monitoruje za pomocí kamerových systémů.

"Připravené máme i krizové scénáře, včetně objízdných tras. A také náhradní místo, kam by se tým mohl uchýlit v případě jakéhokoli problému. Ale nic podrobnějšího už vám k tomu opravdu říct nemůžu, nezlobte se, pak by ta opatření ztratila smysl, kdybychom o nich hovořili veřejně," vysvětluje Synecký. "V tomhle poněkud zostřeném režimu už se pohybujeme zhruba dva roky," dodává.

Pozadí úterního útoku na autobus Dortmundu dosud nebylo objasněno. Policie už ale každopádně potvrdila, že šlo skutečně o úder úmyslně cílený na fotbalisty. Média píší o třech náložích ukrytých v křoví poblíž silnice. A spekulují o tom, že takový útok na pohybující se cíl je ohledně provedení poměrně složitá věc. Píší, že nálože mohly být odpáleny na dálku přes mobilní zařízení, a to přesně ve chvíli, kdy autobus kolem náloží projížděl. "O tom bych vůbec nechtěl spekulovat, zatím máme k dispozici velmi málo informací," reaguje Synecký.

Na autobusy s fotbalovými týmy létají i kameny a půllitry

Prošmejdit každé křoví po trase, kudy jede autobus plný fotbalistů, logicky nejde. Nabízí se otázka, jestli se před cestou důkladně kontroluje i samotný autobus. "Musím přiznat, že až do nynějška se to standardně neprovádělo. Po téhle zkušenosti s útokem, byť zvnějšku, na autobus Dortmundu, se s tím ale rozhodně začne," říká Synecký.

Útok na "fotbalový" autobus ale nemusí přitahovat jen teroristy a zločince. Svádí k němu už jen třeba klubové barvy, kterými bývá jasně označen. "Jsou to asi dva nebo tři roky, co k nám na Letnou jela Slavia. A asi kilometr před naším stadionem se stalo, že někdo vyběhl z hospody, hodil po tom autobusu půllitrem a rozbil sklo, za kterým seděli hráči," vybavuje si Ondřej Kasík, že útoky tohoto typu bohužel nelze vyloučit ani v Praze. Stát se to celé ale mohlo i proto, že s autobusem plným fotbalistů Slavie tehdy nejel žádný policejní doprovod.

Pikantní historku Kasík přidává v souvislosti se zápasem Sparty v Neapoli, který se hrál na podzim 2014 v rámci Evropské ligy. "Tým na zápas letěl, ale klubový autobus jel do Itálie samozřejmě po vlastní ose a vezl vybavení. A přestože na jeho palubě nebylo mužstvo, měl náš autobus plný bagáže už od italských hranic policejní doprovod."

Jak jsme zmínili, autobus putoval do Neapole, kde tamní horkokrevní obyvatelé nemají k nějakému tomu kameni a jeho případnému mrštění na autobus pomalovaný soupeřovými barvami daleko, podobně jako třeba Turci. Neapol je v tomto ohledu "vyhlášená" i v rámci samotné Itálie.

"Pavel Srniček nám vyprávěl, že když tam s Bresciou hráli, vozili je po Neapoli ve speciálně upraveném, on říkal ´muklovském´ autobusu. A všichni hráči museli sedět u uličky, zakazovali jim posadit se k okýnku," vzpomíná Kasík na slova legendárního brankáře, který bohužel na srdeční selhání zemřel v prosinci 2015.

Soupeř z USA nebo Izraele posouvá standardy na další úroveň

Velká pozornost je pochopitelně na české půdě věnována i bezpečnosti týmů soupeřů. Pokud jde o mezistátní zápasy, přijíždějí bezpečnostní manažeři jednotlivých asociací do místa zápasu už s velkým předstihem. "A tady pak společně všechno koordinujeme, zejména poté, co si vyberou hotel, ve kterém jejich tým bude nocovat. Všechno pak dolaďujeme i s policií," říká Synecký.

"Ještě dramaticky vyšší bezpečnostní standardy jsou pak samozřejmě uplatňovány v situaci, kdy se jedná o týmy ze zemí, které coby možné cíle patří mezi nejrizikovější, a to jsou USA a Izrael," poznamenává.

I na klubové úrovni si soupeři pochopitelně své bezpečnosti hledí. "Ale že by třeba někdo z ochranky jezdil přímo s týmem v autobusu, to jsem viděl opravdu jen u těch nejšpičkovějších klubů typu Chelsea. A ten bodyguard si pak obvykle prioritně hledí zejména trenéra týmu, což byl tehdy v případě Chelsea Rafael Benítez," vzpomíná Kasík.

Nadstandardní bezpečnostní operace se chystá na konec letních školních prázdnin. V pátek 1. září odehraje v Praze utkání kvalifikace mistrovství světa tým Německa. "Zrovna před pár dny už jsme tu měli jejich zástupce a začali všechno i po bezpečnostní stránce chystat," říká Synecký.

Úterní útok na autobus Borussie Dortmund možná povede k tomu, aby se už tak přísné bezpečnostní standardy spojené s tímto utkáním ještě zostřily a prohloubily.

