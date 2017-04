Autobusem fotbalistů Dortmundu otřásly exploze. Jeden hráč je zraněný, zápas Ligy mistrů odložen

AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

V Dortmundu došlo při odjezdu fotbalistů Borussie z hotelu na stadion k utkání Ligy mistrů k explozi. Marc Bartra utrpěl údajně tržné poranění ruky a byl převezen do nemocnice. Zápas byl po zasedání krizového štábu odložen na zítra, hrát by se mělo od 18:45.

Dortmund - Při odjezdu na stadion došlo u týmového autobusu Borussie Dortmund podle deníku Bild ke třem výbuchům. Policie vyšetřuje, zda jde o cílený útok. Podle informací klubu měl být zraněn obránce Marc Bartra, který je na cestě do nemocnice.

K výbuchům došlo zhruba deset kilometrů od stadionu Dortmundu, kde mělo ve 20:45 začít čtvrtfinále Ligy mistrů proti Monaku. Podle informací policie byly bomby umístěné vně autobusu, ale hráči už jsou hráči v bezpečí na hotelu. Klub oznámil po půl deváté, že se utkání uskuteční zítra, tedy ve středu 12. dubna, od 18:45.

Podle polského novináře, který je v kontaktu s dortmundským obráncem Lukaszem Piszczekem, utrpěl zraněný Marc Bartra tržnou ránu na ruce. Dle Kickeru oznámil hlasatel na stadionu těžké poškození autobusu a Bartrův odvoz do nemocnice.

Odpisal mi #Piszczek "Jak przejeżdżaliśmy obok miedzy autami a płotem wybuchła bomba. Wszystko ok. Bartra ma rozcięta rękę. W szpitalu." — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 11, 2017

Informaci o Bartrově převozu potvrdil o něco později také twitterový účet Dortmundu. Tweet říká, že byl při explozi zraněn a v současné době je v nemocnici. Marc Bartra je šestadvacetiletý španělský obránce, který do Dortmundu přestoupil v roce 2016 z Barcelony za 8 milionů eur a podepsal smlouvu na čtyři roky.

Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Ve sbírce má zlato z ME fotbalistů do 21 let z roku 2013 a s reprezentací Španělska byl na Euru 2016, ačkoliv do žádného ze zápasů nezasáhl.

Bartrovi vyjádřil na sociální síti podporu také jeho bývalý klub Barcelona. Svým skandováním podpořili hráče domácího klubu i fanoušci Monaka přímo na stadionu.

Monaco fans chanting Dortmund in support of the explosion tonight causing postponement of #UCL QF⚽pic.twitter.com/hcciox6DNu#BorussiaMonaco — ➊AlexCam ⏩ (@1alexcam) April 11, 2017

