Vítková překonala vlastní strach. Davidová potvrdila sílu rvát se o medaile

před 1 hodinou

První závod světového šampionátu v biatlonu přinesl českým barvám naději do dalších klání. Slušné šesté místo smíšené štafety naznačilo, že by se přece jen mohlo podařit vyladit formu na vrchol sezony.

Veronika Vítková na prvním úseku začala dvěma chybami v leže. A jak potvrdila po závodě, měla velký strach, aby v dalším průběhu závod nezkazila ještě mnohem víc.

"V prvním kole jsem si říkala, že to není ono, bála jsem se, co budu dělat v těch dalších," popisovala.

Obavy ale překonala velmi dobře a český tým po bezchybné stojce nakonec udržela ve hře o výrazný úspěch.

"Druhé kolo jsem jela dost sama, snažila jsem se dotáhnout vláček před sebou. Až mě překvapilo, že jsem pak měla v závěru dost sil, udržela jsem se Dunkleeové a holky před sebou jsem dojížděla i předjížděla. Takže pocit špatný nebyl," pochvalovala si třicetiletá biatlonistka další náznak zlepšení po předchozím tragickém průběhu poolympijské sezony.

Už v pátek jej bude moci potvrdit. Ženy v 16:15 pojedou v Östersundu o první individuální medaile, na programu je sprint.

V něm je Vítková bronzovou medailistkou z loňských olympijských her v Pchjongčchangu, navzdory tomu se ale její jméno mezi favoritkami neobjevuje. Česká vlaječka ovšem mezi často zmiňovanými kandidátkami na nejvyšší pozice přesto figuruje. Stojí u ní jméno Markéty Davidové.

Dvaadvacetiletá biatlonistka potvrdila v mixu svou sílu. Na střelnici působila precizně, nechybovala a znovu nadchla také v běžecké části. Na svém úseku byla druhá nejrychlejší a celkově mělo ve čtvrtek jen pět biatlonistek lepší čas, než ona.

Davidová po závodě potvrdila dobrý pocit z vlastního výkonu. Dvě nuly na střelnici považovala za zásadní. "V tom bych klidně pokračovala. Pořád si myslím, že v biatlonu je nejdůležitější střelba. Když dáte dvě nuly, tak víte, že už jste víc udělat nemohl. Běžecky je to vždycky to, na co máte. Takže jsem za to ráda," vyprávěla.

Poslední sprint v Soldier Hollow se jí sice nepovedl, na tom předchozím na konci ledna v Anterselvě ale zaznamenala dosud největší úspěch kariéry, když slavila první triumf ve Světovém poháru v životě. Její zařazení mezi favoritky je tedy naprosto logické.

Muži pojedou sprint až v sobotu. A co jejich výkonů ve smíšené štafetě týče, běžecky to znovu nebylo ono.

Ondřej Moravec však potvrdil, že jeho již pověstná vyladění formy na rozhodující fáze sezony rozhodně nejsou náhodná. Čtyřiatřicetiletý Čech vynuloval obě položky, navíc byl druhým nejrychlejším střelcem celého závodu. Dvě střelby zvládl za fantastických 51 sekund.

"Dneska jsem si řekl, že to udělám tak, jak jsem to dělával, a povedlo se," zaujal Moravec také sebevědomým bonmotem. Pokud ještě půjde o něco nahoru běžecky, může v individuálních závodech kousat.

To finišman Michal Krčmář byl ze čtvrteční české sestavy tím nejméně spokojeným. Jediné dobíjení bylo slušným střeleckým počinem, nicméně na trati se osmadvacetiletý reprezentant necítil komfortně.

"Neměl jsem dneska na trati moc dobrý den. Nebylo to ono. V posledním kole to byl jenom důsledek toho, jak jsem dnes běžel. Trošku mě to mrzí, ale prostě na to nebylo," hlesl po závodě.

O pár chvil později už ale sdílel pozitivnější příspěvek na svůj instagramový účet. Další závody jsou skutečně před námi. Ještě je dostatek času zazářit.