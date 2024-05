Pastrňák a Zacha přijedou! Je rozhodnuto, Češi dostanou na MS superhvězdné posily

Útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bostonu prošli v týmu Bruins výstupní zdravotní prohlídkou a posílí české hokejisty na mistrovství světa v Praze.

K mužstvu kouče Radima Rulíka by se měli připojit v pondělí, mohli by tak stihnout ještě poslední vystoupení národního týmu v základní skupině v úterý od 20:20 proti Kanadě.

"David Pastrňák s Pavlem Zachou projevili po vypadnutí Bostonu z play off velký zájem na mistrovství světa dorazit. Zdravotní prohlídky proběhly bez komplikací a klub tedy oběma hráčům umožnil start na letošním světovém šampionátu," potvrdil generální manažer týmu Petr Nedvěd v tiskové zprávě.

Ještě dnes by se měli oba hráči vydat z Bostonu na cestu do Česka. V Praze by měli přistát v pondělí.

"Pondělní trénink ještě David s Pavlem s největší pravděpodobností nestihnou. Poprvé by se měli na ledě objevit v úterý během ranního rozbruslení před utkáním proti Kanadě," upřesnil Nedvěd.

"Jejich případné zařazení do zápasové soupisky bude na rozhodnutí trenérů," dodal generální manažer reprezentace.

Pastrňák startoval už na čtyřech světových šampionátech (2016 až 2018 a 2022) a má průměr více než bodu na zápas. Za 28 utkání nastřádal 29 bodů díky 13 gólům a 16 asistencím.

Před dvěma lety v Tampere výrazně pomohl českému týmu ukončit ziskem bronzu desetileté čekání na medaili z velké akce.

Celkem má v národním mužstvu na kontě 37 startů a 31 bodů (14+17). Zacha má bohaté zkušenosti z mládežnických reprezentací, za A-tým ale dosud nenastoupil.

Bostonu skončila sezona NHL v noci na sobotu, když prohrál s Floridou šestý zápas 2. kola play off 1:2.

"Není to o tom, že bychom měli mít radost z vyřazení Bostonu, protože nikomu samozřejmě nepřejeme, aby z boje o Stanley Cup vypadl. Ale co se týká národního týmu, tak budou k dispozici další dva velmi kvalitní hráči," přiznal asistent trenéra Jiří Kalous.

Pastrňák, který za týden oslaví osmadvacetiny, patří k nejlepším hokejistům světa. Lídr ofenzivy Bostonu si v základní části tohoto ročníku NHL připsal v 82 zápasech 110 bodů za 47 branek a 63 asistencí. V bodování celé ligy byl pátý, mezi střelci skončil sedmý.

Sedmadvacetiletý Zacha ve své druhé sezoně od příchodu z New Jersey zopakoval takřka navlas bilanci z prvního ročníku v Bostonu.

Za 78 startů zaznamenal 59 bodů za 21 gólů a 38 asistencí. V bodování Bruins byl čtvrtý. Mezi nahrávači byl lepší pouze Pastrňák.

Ve statistikách vyřazovacích bojů se Pastrňák se Zachou seřadili na třetím a čtvrtém místě za Jakem DeBruskem a Bradem Marchandem.

Oba Češi odehráli všech 13 zápasů, Pastrňák nastřádal osm bodů (4+4), Zacha o dva méně (1+5).

Češi s potvrzeným příjezdem Pastrňáka se Zachou získali během několika dnů tři výrazné posily. Již v sobotu se k týmu připojil další útočník Martin Nečas, který s Carolinou vypadl v noci na pátek. Nastoupil už v duelu proti Británii.