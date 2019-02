Totální kolaps. Moravec před MS překvapil selháním, myslí ale pozitivně

před 40 minutami

Na mistrovství Evropy cestoval Ondřej Moravec s vírou v medailový zisk a posílení svého sebevědomí, které se v aktuální sezoně ukazuje jako vrtkavé. Jeho běloruská anabáze ale skončila nevídaným střeleckým selháním.

"Totální kolaps," hlesl český biatlonista po nedělním závěrečném klání evropského šampionátu. Stíhací závod Moravec pokazil na poslední střelecké položce, na které trefil jediný terč z pěti.

Stalo se něco, co zkušený závodník hodně dlouho nepamatuje. Vždyť v letošní sezoně Světového poháru se Moravec pyšní skvostnou střeleckou úspěšností činící úctyhodných 92 procent. Navíc vestoje je ještě jistější než vleže.

"Čtyři chyby v závěrečné stojce jsme nikdo nečekali a Ondra především," potvrdil pro web českého biatlonu trenér Aleš Ligaun. Sám čtyřiatřicetiletý sportovec nechápal, co se vlastně přihodilo.

"Nepamatuji, že bych někdy ve stíhačce nebo masáku čtyřikrát na jedné položce chyboval," uvedl Moravec. "Takže si ze závodu neodnáším nic pozitivního a určitě na něj budu chtít co nejrychleji zapomenout," dodal.

V konkurenci, která se nedá se Světovým pohárem srovnat, toužil po své premiérové kontinentální medaili. Začal dobře, čtvrtým místem ve vytrvalostním klání. Ve sprintu pak skončil sedmý, aby se v nepovedené stíhačce po selhání na střelnici propadl až na 39. pozici.

"Přiznám se, že jsem před Evropou myslel na medaili, a ve vytrvalostním závodě k ní bylo blízko. Bohužel vítr byl proti. Ve sprintu jsem se pak nemohl dostat do tempa. Nesedla mi zejména střední část okruhu, kde jsem se vysloveně trápil. A v neděli? To byl opravdu kolaps," kál se Moravec.

Ovšem toho, že jeho sebevědomí před světovým šampionátem, který začíná už 7. března ve švédském Östersundu, zase utrpělo, se po běloruské misi neobával.

"Celý měsíc přípravy i účast tady na šampionátu hodnotím pozitivně," ujistil fanoušky.

"Směrem k mistrovství světa jsem udělal hodně práce. A věřím, že když do Östersundu přijedu ve stejné formě, v jaké jsem přijel do Minsku, neodjedu ze světového šampionátu s ostudou. Důležité bude být v psychické pohodě," svěřil se Moravec se svými myšlenkami.

Český biatlon jako takový rozhodně nebude moci uplynulé ME v areálu Raubiči považovat za úspěšné. Odjíždí totiž bez cenného kovu. Umístění v elitní desítce navíc vybojoval jen Moravec. Do dvacítky se dvakrát vešel mladý Jakub Štvrtecký, stejně jako Lucie Charvátová s Jessicou Jislovou. Jednou devatenáctá skončila také členka rezervního reprezentačního týmu Anna Tkadlecová.

Co se týče mistrovství světa, mají nominaci jistou Michal Krčmář, Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík, Markéta Davidová, Veronika Vítková a Eva Puskarčíková. K poslednímu místečku mezi muži má po ME jistě mnohem blíže Štvrtecký než Václavík. Mezi ženami by nemělo být žádným překvapením povolání Charvátové s Jislovou.