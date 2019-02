Rusko má další dopingový problém, biatlonistka třikrát prošvihla testy. Náhoda, tvrdí

před 1 hodinou

Margarita Vasiljevová letos poprvé vstoupila do elitního Světového poháru a hned se dokázala v ruské reprezentaci slušně etablovat. Po pár měsísích má ale sedmadvacetiletá biatlonistka vážný problém. Za to, že ji třikrát za sebou nezastihli dopingoví komisaři, jí hrozí až dva roky bez sportu.

Ani v aktuální sezoně se ruský biatlon nedokázal vyvarovat kontroverze spojené s dopingem. Vasiljevová, 34. závodnice současného pořadí Světového poháru a úspěšná členka vítězné štafety z Oberhofu, teď musí čekat, zda se Mezinárodní biatlonová unie spokojí s jejím vysvětlením.

Ruska označila svou kauzu za nešťastnou náhodu. Potvrdila, že jí komisaři třikrát v řadě nezastihli a uznala svou chybu. Zároveň ale odmítla jakýkoli úmysl vyhnout se kontrolám. A popsala, jak složité je dbát na všechna antidopingová pravidla, zvlášť když mezi biatlonovou elitou působíte prvním rokem.

Kromě dopisu adresovanému biatlonovým funkcionářům se Vasiljejová se vším svěřila i fanouškům na svém profilu na Instagramu.

"Nemůžu mlčet a nechat každého v nevědomosti. Žádám všechny fanoušky, aby se uklidnili," začala Ruska s vysvětlováním a připomněla, jaké jsou povinnosti biatlonového profesionála. Sportovci musít každý den nahlásit antidopingové kontrole jednu hodinu, během které a kde budou k zastižení. Komisaři si mohou vybrat jakýkoli den a sportovce přijít zkontrolovat. V případě Vasiljevové ale byli třikrát neúspěšní.

Ruska všechny tři neúspěšné návštěvy vysvětlila. K té první došlo v květnu, kdy mají biatlonisté volno. Měla čekat doma, ale na svou povinnost zapomněla a odešla. K její smůle právě tehdy dorazili komisaři.

Podruhé ji nezastihli na soustředění, z něhož Vasiljevová musela naléhavě odletět. Potřetí se prý s kontrolory minula, když odletěla do Ameriky a při určování času, kdy bude k zastižení, zapomněla zohlednit časová pásma.

"Jsme sportovci, velmi často měníme bydliště a musíme vždy pamatovat, v jakém časovém pásmu se nacházíme. Je velmi těžké nemýlit se a pamatovat na všechno," prohlásila ruská biatlonistka.

Dále popsala složitý život profesionálního sportovce a celou sérii povinností, kterou mnozí popsali jako něco, co se kvůli logické přísnosti antidopingových pravidel ve své podstatě podobá šikaně.

"Musíme se pořád hlídat. Co jíme, co pijeme. Dokonce ani naše čaje nejsou povoleny. Zakázány jsou i některé bylinky. Musíme si pamatovat všechno. Nemůžeme koupit obyčejné kapky do uší nebo nosu. Pokud nám je zle, nemůžeme si jen tak vzít pilulku proti bolesti hlavy bez konzultace s lékařem. Dokonce ani obyčejný coldrex si nesmíme vzít při nachlazení," nechala se Ruska strhnout vyprávěním.

Vasiljevová odmítla, že by její popis veškerých těžkostí byl jakousi výmluvou. Naopak zdůraznila, jak incidentu lituje. "Moc mě to mrzí. Čekám na rozhodnutí," prohlásila.

V dopise, který poslala koordinátorovi Světové antidopingové agentury pro Rusko napsala: "Nemám zkušenosti s vyplňováním údajů k tak složitým cestám. Chtěla bych vás požádat ještě o jednu šanci a o radu, jak to udělat s tak náročným cestováním."

Jestli agentura její prosbu vyslyší, uvidíme v následujících týdnech.