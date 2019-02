Je to nejbolavější sezona v kariéře, přiznává Vítková. Na MS se hlavně nechce trápit

před 46 minutami

Před rokem touto dobou slavila svou první individuální olympijskou medaili, teď je ráda, že je vůbec s ostatními schopna závodit a nedostává se na trati do několikaminutových ztrát. Biatlonistka Veronika Vítková si až v posledních závodech zvedla sebevědomí a na nadcházející mistrovství světa jede klidnější.

Až v únorových závodech v Soldier Hollow si zajela nejlepší výsledky sezony. 19. místo ve sprintu a deváté ve stíhačce. Do té doby to byl zmar.

"Jo, tohle jsem potřebovala. Sezona není dobrá a dva závody se mi zadařily a to jsem byla ráda. Ale čím to bylo? Netuším, nezměnilo se nic, jenom jsem se posunula asi o osmdesát míst dopředu," uvedla Vítková před odjezdem na poslední soustředění před šampionátem.

Ještě o týden dřív v kanadském Canmore na ni při vytrvalostním závodu trenéři pokřikovali, ať v průběhu vzdá a šetří se, ale ona dojela přesto do cíle s časem, který stačil na 72. místo.

"To byla hodně velká bezmoc. Těžší závod jsem nezažila. Trenéři se mě ptali, proč jsem nevzdala, že mi to říkali, ale já jsem jela v takovém tunelu, že jsem to ani neslyšela," přiznala.

Recept, který zafungoval nezná. "Pořád jsem věřila, že se to musí zlomit. Po špatných závodech je člověk vždycky špatný, ale dělala jsem všechno, aby sezona byla dobrá. Ale nedařilo se, nevíme úplně proč a jsme ráda, že se to podařilo nastartovat."

V Americe se najednou všechno otočilo, po příjezdu do Prahy však bylo opět zle. "Ještě minulý pátek jsem byla dost skeptická, když jsem ležela v posteli a měla jsem zvýšenou teplotu, tak jsem říkala. že zřejmě ani nikam nepojedu. V sobotu už mi bylo líp a v neděli už dobrý," uvedla.

Loni odjížděla na vrchol sezony do dějiště olympijských her a byla z toho bronzová medaile ze sprintu, tentokrát je vzhledem k vývoji sezony o mnoho skromnější.

"Aby mě to v závodu tak strašně nebolelo a netrápila jsem se. (smích) Pak z toho vzejde třeba nějaký výsledek. Nevím. Neřeším to," krčí rameny třicetiletá biatlonistka.

Zatím totiž zažívá pocity, které ještě nikdy neměla." Řekla bych, že tohle je nejbolavější sezona, co kdy byla. Závod vždycky bolí, každý jede co může, ale tohle je ještě víc mi přijde," říká Vítková.

Sama zatím nedělá žádné závěry, jestli jede na své poslední mistrovství světa nebo ne. Jisté je, že se ale tak trochu vrací na místo činu. V Östersundu absolvovala svůj první dospělý šampionát v sezoně 2007/2008.

"Jo, ráda na to vzpomínám, byla jsem tam ještě jako juniorka, poprvé jsem rozjížděla štafetu a zajela jsem si tam i pěkný výsledek," zavzpomínala na 14. místo z individuálního závodu.

Světový šampionát ve švédském Östersundu začíná 7. března a odstartuje závodem smíšených štafet.