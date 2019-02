Davidová bere MS jako normální závody, na soustředění chce psát bakalářku

před 1 hodinou

Medaile schovala do šuplíku, nakoupila knížky a odjela na předzávodní soustředění, jako by se ani k největšímu vrcholu sezonu neschylovalo. Biatlonistka Markéta Davidová bude na nadcházejícím mistrovství světa v Östersundu sice nejžhavějším českým želízkem, ale sama vnímá šampionát jen jako další závody v sezoně.

Přitom pro dvaadvacetiletou závodnici to bude vůbec první dospělé mistrovství světa v kariéře. Nic to s ní ale nedělá.

"Těším se, ale beru to jako svěťákové závody, ne jako MS. Už před sezonou jsem říkala, že nemám vrchol, že bych ráda jezdila dobře a stabilně celou sezonu. Ráda bych tam něco trefila a udělala nějaký hezký výsledek, ale neupínám se k tomu," uvedla Davidová před odletem na soustředění do norského Osla.

O středisku Os, které zbytku týmu doporučil trenér českých žen Egil Gjelland pro přípravu, toho moc neví.

"Asi nic, kromě toho, že to je domácí prostředí Tory Bergerové. To je asi všechno. Jsem hlavně ráda, že to není daleko pak od Östersundu. Nebude to z Norska do Švédska dlouhý přejezd," těší biatlonistku.

Stejně jako zbytek týmu, který měl jistou nominaci na šampionát, strávila v domácích podmínkách celý týden, aby se vzpamatovala ze severoamerické šňůry.

"Z posunu jsem byla hotová, ale jinak jsem zdravotně v pohodě. Byla jsem asi dva dny ve škole, ale nemám ji celý týden, takže pak už jsem byla doma. Snažila jsem se odpočinout si, ale ono to moc nejde, je to krátká doba doma a všichni toho tolik chtějí, že se to moc nedá."

Úplně z tempa ale vypadnout také nemohla. "Měli jsme pár tréninků, i samostatně, jen jeden společný. Bylo to spíš o tom, abychom si od sebe trochu odpočinuli, když spolu teď budeme zase muset měsíc vycházet. (smích) Ne, dělám si srandu. Ale byla to prostě taková pohoda, ne moc těžký trénink. Spíš to bylo o tom se zase projet doma v teple na lyžích po Jizerkách," dodala.

Letošní sezonu může už teď považovat za úspěšnou, vždyť má na kontě kompletní sadu medailí, i když se to neobešlo bez výkyvů a výsledkových propadů.

"Říkala jsem, že chci jezdit stabilně, to se mi ovšem úplně nepovedlo. Medaile to ale trochu vyrovnaly. Jsem spokojená," usmívá se Davidová s tím, že cenné kovy uložila doma do šuplíku.

V Norsku už proto ani nechce nic zběsile dohánět a na něco ostřeji upínat tréninkové síly.

"Myslím, že teď se toho už moc stihnout nedá. Trénovali jsme celý rok, za týden to nedoženeme. Budou to už jen maličkosti na střelbě, možná nějakou sílu, rychlost, ale nic konkrétního," přiznala.

Mezi tréninky navíc bude mít jiné povinnosti, práci na bakalářce o tejpování koní. "Nakoupila jsem si nějaké knížky a učení, budu číst a určitě i něco napíšu. Na soustředění je to vůbec nejlepší, tam toho napíšete nejvíc. Takhle jsem toho zvládla nejvíc v Imatře před sezonou."

Novinkou pro ni bude švédský Östersund. "Nikdy jsem tam nebyla. Vůbec nevím, co mě čeká. Ani mě to snad nezajímá. Budu radši překvapená, uvidíme, jestli příjemně, nebo nepříjemně. Ale radši se moc ostatních nevyptávám," culí se.

Z mistrovství si může přivézt i další suvenýr kromě obvyklých medailí, pojede se tu totiž poslední vytrvalostní závod a v hodnocení této disciplíny je Češka momentálně první. Malý křišťálový glóbus je tak blízko.

"Tak na to se už vůbec nekoukám, protože to vždycky nedopadá dobře, když se na něco takového upnu. Lepší na to vůbec nemyslet," dodala.