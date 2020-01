Kvalifikačním sítem v Melbourne prošla jen Krejčíková, Martincová končí

Kvalifikací na Australian Open prošla z českých tenistů jen Barbora Krejčíková. V závěrečném třetím kole porazila Američanku Sachiu Vickeryovou 6:3, 6:0. Naopak Tereza Martincová podlehla Italce Elisabettě Cocciarettové 2:6, 1:6.

Krejčíková si zahraje dvouhru na grandslamu teprve podruhé. Při debutu na předloňském Roland Garros vypadla čtyřiadvacetiletá deblová specialistka hned v prvním kole. V Melbourne bude první soupeřkou někdejší světové jedničky ve čtyřhře zkušená Estonka Kaia Kanepiová, která uzavírá první stovku žebříčku. Krejčíková figuruje v singlovém pořadí na 127. příčce.

Martincová usilovala po loňském Wimbledonu a US Open o účast na třetím grandslamu za sebou, ale první start v hlavní soutěži v Melbourne si nevybojovala. Osmnáctileté Cocciarettové, která je v žebříčku o 40 míst níže, podlehla za 71 minut.

Světová jednička Ashleigh Bartyová porazila ve finále tenisového turnaje v Adelaide 6:2, 7:5 Ukrajinku Dajanu Jastremskou. Třiadvacetiletá Australanka se na třetí pokus dočkala titulu na domácí půdě, celkově si připsala osmý turnajový úspěch.

V mužském finále si Andrej Rubljov poradil 6:3, 6:0 s Lloydem Harrisem z JAR a vyhrál i druhý turnaj v nové sezoně. Ruský tenista navázal na nedávný triumf v Kataru a spolu s minulou sezonou natáhl vítěznou sérii na dvanáct zápasů.

Bartyová, která ve čtvrtfinále v repríze finále loňského French Open porazila Markétu Vondroušovou, první set ovládla za 32 minut. Ve druhé sadě se sice ujala vedení 2:0, ale Jastremská dokázala otočit na 5:4, závěr však patřil australské favoritce. Po vyrovnání na 5:5 sebrala soupeřce servis a v následující hře zápas ukončila.

Bartyová získala první triumf na domácí půdě, kde dvě předchozí finále nezvládla. V roce 2018 v Sydney prohrála s Angelique Kerberovou z Německa a loni na stejném místě podlehla Petře Kvitové.

Rybakinová pokračuje v raketovém progresu

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová vyhrála v Hobartu druhý turnaj WTA. Ve finále porazila Číňanku Čang Šuaj 7:6 a 6:3. Dvacetiletá hráčka si tak spravila chuť po týden staré finálové porážce v Šen-čenu, kde podlehla Rusce Jekatěrině Alexandrovové.

Čang Šuaj neuspěla ani ve finále čtyřhry, ve které s krajankou Pcheng Šuaj podlehly ukrajinsko-indické dvojici Nadija Kičenoková, Sania Mirzaová. Bývalá světová deblová jednička Mirzaová tak prožila povedený návrat na kurty po dvouleté mateřské pauze a získala 42. titul ve čtyřhře.

Rybakinová o zisku prvního setu rozhodla až v tie-breaku, přestože se před tím ujala vedení 4:1. Druhou sadu rozhodla brejkem za stavu 3:3. "Začala jsem dobře, ale pak jsem ztratila koncentraci. Naštěstí jsem se vzpamatovala a první set vyhrála. Ve druhém už jsem hrála mnohem lépe," řekla Rybakinová.

Kazašská tenistka od zisku prvního titulu loni v červenci v Bukurešti vyhrála 30 z 39 zápasů. Do nové sezony vstoupila skvěle a na obou turnajích došla až do finále. Zatímco před rokem jí v žebříčku patřilo 171. místo, do Australian Open by měla vstoupit jako 26. hráčka světa.

Francouzské finále na turnaji v Aucklandu vyhrál Ugo Humbert. Jednadvacetiletý tenista zdolal nasazenou pětku Benoita Paireho 7:6, 3:6, 7:6 a získal první titul na okruhu ATP, který ho poprvé v kariéře vynese mezi nejlepších 45 hráčů světového žebříčku.

"Byl to turnaj pomsty, protože se čtyřmi z pěti hráčů, co jsem tady hrál, jsem vždycky prohrál," žertoval Humbert. "Mám velkou radost. Udělal jsem velký pokrok a lepší start do sezony jsem si nemohl přát," uvedl tenista, který byl před rokem ještě mimo první stovku pořadí ATP.

Humbert odstartoval zápas proti favorizovanému krajanovi skvěle a po deseti minutách vedl 3:0. Paire ale srovnal a první set ztratil až v tie-breaku. Druhou sadu pátý nasazený hráč vyhrál jednoznačně 6:3. V rozhodujícím setu se Humbert opět ujal vedení 3:0 a i když o něj znovu přišel, rozhodl zase v tie-breaku.

Kvalifikace na tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne:

Ženy - 3. kolo:

Krejčíková (19-ČR) - Vickeryová (USA) 6:3, 6:0, Cocciarettová (It.) - Martincová (23-ČR) 6:2, 6:1.

Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 610.010 dolarů):

Dvouhra - finále:

Rubljov (3-Rus.) - Harris (JAR) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - finále:

González, Martin (Arg./Fr.) - Dodig, Polášek (Chorv./SR) 7:6 (14:12), 6:3.

Ženy (dotace 848.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Bartyová (1-Austr.) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 7:5.

Tenisový turnaj žen v Hobartu (tvrdý povrch, dotace 275.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Rybakinová (3-Kaz.) - Čang Šuaj (4-Čína) 7:6 (9:7), 6:3.

Čtyřhra - finále:

Kičenoková, Mirzaová (Ukr./Indie) - Pcheng Šuaj, Čang Šuaj (2-Čína) 6:4, 6:4.

Tenisový turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 610.010 dolarů):

Dvouhra - finále:

Humbert (Fr.) - Paire (5-Fr.) 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - finále:

Bambridge, McLachlan (Brit./Jap.) - Daniell, Oswald (N. Zél./Rak.) 7:6 (7:3), 6:3.